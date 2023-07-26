Семак побеждает, но встревожен. «Зенит» может перейти на схему ЦСКА

1690364074

сегодня, 12:34

Тестировали новую модель игры.

С Клаудиньо «Зенит» побеждает. Но плеймейкер может готовиться к смене клуба, поэтому старается. Вингер Малком в Саудовской Аравии. Хавбек Вендел не хочет играть в Санкт-Петербурге, ему ищут замену. Семак работает на опережение, видим тактические эксперименты. Но есть один повод для тревоги.

Семаку дали новичков под разный футбол

Кассьерра лишь спустя год начал понимать игру «Зенита». Но форвард меняется, а тренер дополнительно подстраивает схему под потребности Матео. Латераль Фернандес дебютировал против «Ахмата», но фанатов «Зенита» удивил этот трансфер. Команда с защитником Адамовым, Суторминым и Караваевым – все могут сыграть справа, подписала возрастного бразильца.

Марио не подходит для «4-3-3» с учётом атакующей природы. Как и Сантос, Фернандес часто впереди. Легко оставить зоны для контратак соперников. Подписание нового голкипера – очередной пример бессистемности в трансферной работе «Зенита». В команде были Лунёв, Крицюк и Иван, ни один не прижился. Кержакова несколько раз сами списывали.

Сафонов отказался от перехода в «Зенит», пошли за другим воспитанником «Краснодара» — Адамовым из «Сочи», где низкая линия защиты. Денис может не подойти «Зениту». В клубе не готовились к уходу Малкома, Вендела и Клаудиньо, а новичков выбирают хаотично. Взяли Бакаева из «Спартака» — не заиграл. Выдернули легенду ЦСКА Фернандеса – есть сомнения.

Футболисты хорошие, но для разного футбола. Год назад «Зенит» интересовался голкипером Лантратовым. Вот он подходил команде Семака, что доказал в «Локомотиве». А молодой Адамов в «Сочи» не провёл сказочный сезон. Ему ломали нос, сидел в запасе, ошибался. А теперь сыграет с Чистяковым и Ренаном, ещё двумя игроками, которые могут скоро уйти.

Быть может, перехваченный у «Спартака» защитник Эракович подходит тактике москвичей лучше, чем схемам «Зенита». А хавбека Коваленко взяли, чтобы не достался «Локомотиву». Лишь Ду Кейрос по манере игры для «Зенита». Но с оговоркой, что бразилец не работает без мяча так удачно, как Кузяев и Вендел.

Тренер подстраивается под футболистов

У Семака есть представление, как «Зениту» играть без ушедших звёзд от Дзюбы до Малкома. Нужна высокая линия обороны и активное участие голкипера в коротком розыгрыше мяча. Быстрый переход середины поля. Больше не сработают дальние забросы, ведь форварды Сергеев и Кассьерра не столбы, умеющие скинуть мяч. А проход плотной чужой обороны строился на технике Малкома. Поэтому него такая высокая доля забитых мячей.

Теперь вингер в Саудовской Аравии, а человек, который разгонял атаки умными передачами – Вендел, отказывается играть. А чтобы выжать голы Кассьерры, Семаку пришлось вытащить из глубокого запаса Ерохина, но это не опция для основы на сезон. Не стоит забывать, что в «Зените» не каждый заиграет. Давняя традиция, основанная на умении поверить агентам, которые предлагают своих клиентов, а не выводам аналитиков клуба.

Понятно, что без Малкома даже у Бакаева есть шанс заиграть в основе. Но Семак уже ломает себя. В шаге от тройки центральных защитников, как у ЦСКА , ведь Фернандесу так удобнее. А Эракович не вернётся в Белград, поскольку может подстраховать Чистякова и Ренана в обороне. Но затыкание тактических дыр обычно работает до первого сложного соперника и потери ключевого игрока, коим без Малкома и Вендела стал Клаудиньо.

Карпин и Личка скоро проверят «Зенит»

В футболе важно уметь не только описать то, что уже произошло, а и заглянуть за кулису будущего. Нашли зацепку перед ближайшими приключениями «Зенита» против Карпина и Лички. Это статистика ударов в створ. «Зенит» нанёс по воротам «Пари НН» всего два удара уже после удаления у соперника. С «Ахматом» дома шесть попыток, но это кубок, Ташуев не поставил железную основу, как и «Зенит».

Заметно по Семаку, что тренер переживает. И повод – в клубе завёлся хаос. Хвалили Одоевского, а теперь голкипер в низшей лиге набирается опыта. В «Зените» шептались, что заманят Сафонова, но Матвей из «Краснодара» не приехал. Допускали, что Кержаков сядет на лавку, ведь подойдёт Гойло. Результат – аренда этого голкипера в «Сочи» и ставка на Адамова, который не всегда был лучше Джанаева.

Тревожность Семака проявляется, хотя официально не ушли пока Вендел и Клаудиньо. Состав у команды очень сильный по меркам РПЛ даже без тройки звёзд. Функциональная готовность средняя, но это нормально для старта сезона. Но в обороне много перемен. Нет Кузяева, а он связывал игру. Провоцируют конфликт Караваева и Фернандеса. Вячеслав вряд ли хочет играть в центре защиты.

У Семака нет готовой идеальной тактики

Интересное начало сезона. Даже вопрос с центральным форвардом, чтобы принёс столько голов, как вингер Малком, пока не решили. И Нерес из «Бенфики» в «Зенит» не спешит. Время для покупок есть, но у Семака весёлый календарь. Следующий матч в Ростове-на-Дону, а потом игра против «Динамо». И менее месяца осталось до поединка против «Спартака» в Москве, хотя по дороге будут «Крылья Советов».

Тот редкий случай, когда Абаскаль в «Спартаке» чуть ближе к финальной тактической схеме на сезон, чем опытный Семак, который в «Зените» работает много лет. И это замечательно для российского футбола. Чемпионы не слабые – сыграли два нормальных матча и победили, но на пороге перемен. Пока соперники не заставили Семака смотреть на поле взглядом Оппенгеймера после ядерного взрыва.