В игре «Спартака» девять голов, а в матче «Динамо» семь. В РПЛ и Кубке отменили оборону

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сегодня, 09:35

Уникальные перестрелки.

Даже в хоккее такой счет редко увидишь

В конце месяца «Спартак» и «Динамо» сыграют между собой в Кубке. По злой иронии могут выдать нулевую ничью. Но если продолжат в заданном темпе, то будет минимум ничья 4:4. Во втором тайме против «Краснодара» в домашней кубковой игре у «Динамо» не получалось держать линии в обороне. В одном из моментов пять человек в синей форме показывали руками друг другу, куда переместиться. Редко такое увидишь в профессиональном футболе.

Полное отсутствие слаженности и взаимопонимания. Было видно, что игроки из-за этого злые и нервные. Зато в крутом для зрителя матче забили семь голов, инициатива переходила от команды к команде. «Динамо» повело в два мяча, потом «Краснодар» был близок к успеху, но Ахметов не попал в створ ворот с пенальти. Кордоба с «точки» не промахнулся, но на 96-й минуте в лучших традициях триллеров Захарян заработал и реализовал штрафной удар.

Трансферная цель западных клубов пробила в один угол, но мяч полетел в другой, случился счастливый для «Динамо» рикошет от игрока в стенке. Сыграли 4:3, редкий счет не только для футбола, но и для хоккея. В НХЛ чаще видят 3:2 и 2:1, а для РПЛ и Кубка такие результаты тоже банальные. Кроме 4:3, случилась перестрелка 5:4 в исполнении обороны «Спартака» и «Пари НН». Причем решающий удар Промес нанес на 89-й минуте. А в РПЛ в каждом третьем матче от 5 голов и больше.

«Спартак» провел исторический поединок

Когда ждать новый матч «красно-белых» со счетом 5:4? Примерно через тридцать лет. Такой результат был в дерби против ЦСКА в 1990 году. Вышедший на замену воспитанник «армейцев» Карпин помог оформить «красно-белым» победу голевыми передачами. Комментатор упрямо делал ударение на «и», получался почти француз Валери КарпИн. Легендарное дерби народ помнит, а вот предыдущий триллер 5:4 видели лишь москвичи пятидесятых годов прошлого века.

Тогда «Спартак» тоже переиграл соседей из «Локомотива» в 1955 году, причем несколько раз уступал в счете и отыгрывался. А спустя семь десятилетий после ковбойского матча в российском футболе решили отменить оборону. Средняя результативность РПЛ – 3.38 гола за игру. Средняя результативность группового этапа Пути РПЛ в кубковом турнире – 3.27. И это еще во многих группах, кроме квартета «Спартака», «Динамо» и «Краснодара», не проснулись линии атаки.

У всех фаворитов нет ведущих защитников

Одна из основных причин голевого водопада. Ни у одной ведущей команды РПЛ нет ключевого защитника, который надежно управляет игрой. Бальбуэна получил капитанскую повязку в «Динамо», но ничего после возвращения на поле не контролирует и сам ошибается. Паршивлюк и Даса на своей волне, напарник по центру обороны не подчиняется приказам опытного парагвайца. Лаксальт в опорной зоне сам по себе.

«Ростов» потерял из-за травмы Осипенко. ЦСКА отправил на операцию Дивеева, а бразилец Роша не в форме. У «Краснодара» любое отклонение от плана с Алонсо и Кайо в центре защиты ведет к приключениям для голкиперов. Хотя опытные защитники тоже ошибаются, клуб ищет надежного новичка. Все ищут, у «Спартака» серия отказов защитников. А «Зенит» перешел на три центральных, ведь Родригао в лазарете, а молодые Ренан и Эракович чудили.

У «Локомотива» в обороне 19-летний Погостнов. Левый латераль московского клуба Тикнизян атакующий по своей природе, как и его коллега Самошников. Нет ни одной команды, где оборона поставлена с прошлого сезона и не менялась. Меньше всех в РПЛ пропустили «Краснодар» и «Урал», но у их вратарей аномальный процент отраженных ударов – в районе 90 %. Шелия тоже спасает «Ахмат» при ударах с игры, Акинфеев разок ошибся, но дальше собрался. А оборона у всех зевает.

Растут очень смелые атакующие футболисты

Со слабой защитой в футболе не всегда высокая результативность. Низкая меткость и некачественные атакующие линии тоже могут дарить скучные поединки. Не все матчи любителей завершаются со счетом 4:3 или 5:4. Поэтому рядом с разговором о скромной игре обороны надо поднимать вопрос о крутом нападении. Пока «Зенит» не радует впереди, хотя ищут оптимальное сочетание футболистов. Зато за дело взялись московские клубы и «Крылья Советов» в РПЛ .

Пока никаких генеральных выводов, но фиксируем появление дерзких молодых людей, вроде юного Салтыкова у самарцев. А еще видим приличную форму тех, от кого ждали успехов, вроде форвардов «Спартака», да и хавбек Игнатов не промах. Причем многие могут играть намного лучше. Касается и атаки ЦСКА , где в идеале надо заменить Заболотного, который не забивает с нескольких метров, и линии нападения «Локомотива», где пока спит рекордсмен РПЛ Дзюба.

Зато Кордоба в порядке. У Тюкавина может быть ударный сезон, если Смолов, Нгамалё и Макаров будут отдавать грамотные передачи. Захарян хочет уехать в другую лигу, но даже без Арсена в РПЛ останутся Пиняев, Сперцян, Промес, Флорентин, Сантос, Глушенков и Уткин с последним пасом. Падение уровня обороны делает крепких, но не элитных форвардов, вроде Комличенко из «Ростова», успешнее. Чалову из ЦСКА и Соболеву из «Спартака» тоже грех жаловаться на условия.