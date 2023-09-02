Лига чемпионов расклады в группе.

1693606099

сегодня, 01:08

Группа А: «Бавария», «Галатасарай», «Копенгаген», «Манчестер Юнайтед»

Вот такой нас квартет команд ожидает в группе А. Думаю за первое и второе место должны спорить немцы с англичанами, турки и дачане за вторую часть таблицы. Бавария уже несколько лет не проигрывает на групповой стадии, следовательно думаю они не испытают особых проблем и наберут очков так от 12-15 и более. «Юнайтед» в чемпионате еле еле ползут по таблице, но очки с трудом, но набирают, будто из последних сил, честно если смотреть с сегодняшнего дня, то и в ЛЧ у них могут возникнуть проблемы. Возможно им составит конкуренцию именно «Галатасарай». Против «Баварии» у МЮ шансов ноль, но если только немцам ничего не надо будет может 1 бал и отдадут «красным дьяволам» скажем в гостях.

Итог в группе А

1 место — «Бавария».

2 место — «Манчестер Юнайтед».

3 место — «Галатасарай»

4 место — «Копенгаген».

«Бавария» фаворит, МЮ может быть им составит конкуренцию, но скорей всего за вторую строчку.

Группа Б: «Арсенал», «Ланс», ПСВ , «Севилья»

Если честно то эта группа уровня ЛЕ , даже «Арсенал», от него сегодня осталось лишь название, да и давненько лондонцы не показывались в данном турнире. Конечно подопечным Артеты нужно хорошенько выступить тут, но опять же у них еще и борьба в чемпионате, а они уже на старте потеряли очки в игре с «Фулхэмом», но и вторым составом тут не сыграешь, хотя почему нет раз проходная группа. Севилья не смотря на победу в ЛЕ , опять на старте неуверенно играет, травмы, нету глубины состава, я даже не знаю стоит ли им выходить в плейофф или лучше опять отправиться в ЛЕ . ПСВ кажется неплохо выглядит, «Ланс» от него точно нечего ждать. Если честно вообще трудно предсказать, по идеи англичане и испанцы должны выходить из группы, при чем «Арсенал» с первого места, а голландцы с французами оспаривать вторую часть таблицы. Я рискну и поставлю такой итог.

Итог в группе Б:

1. место — «Севилья»

2. место — ПСВ

3. место — «Арсенал»

4. место — «Ланс»

Я конечно не знаю, но мне кажется, канониры способны и провалиться, им еще надо за ТОП 4 бороться. Хотя по именам в группе конечно они фавориты, но возвращение может быть и шокирующим.

Группа С: «Брага», «Наполи», «Реал», «Унион»

Тут точно не будет сюрпризов фавориты тут «Реал» и «Наполи», просто кто и какое место займет. Унион поспорит с Брагой, вообще что за команды тоже мне ЛЧ уровень ЛЕ , даже конференцией попахивает. Много говорит не стану. Но только если Наполи больше как мы знаем не тренирует Спаллети, который возглавил национальную сборную их тренер если мне память не ошибается Руди Гарсия, по этому на этот раз от них чего то сверхинтересного мы не увидим, но из группы выходить должны.

Итог группы С:

1 место — «Реал Мадрид».

2 место — «Наполи».

3 место — «Унион»

4 место — «Брага»

Думаю «сливочные» фавориты и должны спокойно забирать первое место.

Группа Д: «Бенфика», «Зальцбург», «Интер», «Реал Сосьедад».

Вот так сразу отметим Захарян особо не приложил усилий, и оказался на групповой стадии ЛЧ . Прошлогодний финалист думаю будет фаворитом группы это «Интер», а также в прошлом розыгрыше интересно выступила и «Бенфика», которая оставила позади и ПСЖ и Ювентус, и дошли до 1/4 финала, по этому они точно должны оказать достойную конкуренцию итальянцам и поспорить с ними за первую строчку. Предположу так

Итог группы Д:

1. место — «Бенфика»

2 место — «Интер»

3 место — «Зальцбург»

4 место — «Реал Сосьедад».

Почему бы «Бенфике» не повторить прошлогодний успех и финишировать снова на первом месте, мне кажется «Интеру» комфортно и со второй строчки выйти. У испанцев конечно есть хороший шанс занять и третью строчку и возможно так и будет, но я сильно сомневаюсь, Захарян у нас же из российского чемпионата по этому он может неудачную ауру привезти с собой которая может оставить команду вообще без весенней стадии еврокубков, как все российские клубы обычно это делали.

Группа Е: «Атлатико Мадрид», «Лацио», «Селтик», «Фейеннорд».

Достаточно скучная группа, где фаворитом должны быть испанцы, остальные наверно при равных шансов на выход из группы. Шотландцы например остались без тренера Постелоглу отправился в «Тоттенхэм». и мне кажется они будут последними в группе, а вот итальянцы и голландцы разыграют второе и третье место и с небольшим перевесом я все же ожидаю итальянцев в плейофф.

Итог группы Е:

1. место — «Атлетико»

2. место — «Лацио»

3 место — «Фейеннорд»

4 место — «Селтик»

Группа F: «Боруссия Дортмунд», «Милан», «Ньюкасл», ПСЖ

Это так сказать группа смерти, больше всего не повезло команде Хау, впервые за много лет «сороки» оказались в ЛЧ и сразу попали в такую трясину. Мне кажется им нужно как можно лучше выступить в данном турнире, потому что из-за большой конкуренции в АПЛ могут еще не скоро снова выступить тут. Но в данном случаи, они могут повторить успех скажем «Тоттенхэма» 12 года, когда «шпоры» под руководством Реднаппа также в первые за много много лет попали в ЛЧ , но смогли выйти из группы. «Милан» по тихоньку начинает снова часто появляться в ЛЧ , Так клуб обязан тут играть в прошлом сезоне они дошли до полуфинала, по этому они один из фаворитов на выход в плейофф. ПСЖ вроде там решил вопрос с Мбаппе, да и тренер у них Луис Энрике который брал ЛЧ с Барселоной в 15 году, без всяких вопросов должны выходить из группы.

Итог группы F:

1. место — ПСЖ

2. место — Милан

3. место — «Боруссия Дортмунд»

4. место — «Ньюкасл».

Мне кажется «Ньюкасл» из-за не хватки опыта займет спокойно 4 место, думаю ПСЖ точно, а также «Милан» и Боруссия не дадут себя обойти и оспорят 2 и 3 места. Очень удивлюсь если «Ньюкасл» выйдет в плейофф, но вероятность все же есть, что и в ЛЕ попадут, но не верю вообще в них.

Группа G: «Лейпциг», «Манчестер Сити», «Црвена Звезда», «Янг Бойз».

Ой мля бедный, бедный «Ман Сити» прямо в группу смерти попали. Вообще им со жребием всегда везет, две команды точно всегда аутсайдеры, но чемпиону еще и третью подсунули которую они в одну калитку выносят Холанду повезло можно и статистику улучшить и на ЗМ норвежца вытянуть. Да и Ман Сити может 6 из 6 побед одержать. Немцы второе место должны занимать, а вот «Янг Бойз» оспорит с «Црвеной» весеннюю стадию еврокубков.

Итог группа G:

1. место «Манчестер Сити»

2. место «Лейпциг»

3. место «Црвена Звезда»

4. место «Янг Бойз»

Группа Н: «Антверпен», «Барселона», «Порту», «Шахтер»

Ах-ах-ах так и тянет спросить «Барселона» на этот раз выйдет из группы или опять ЛЕ пойдет покорять? Как говорится бог любит троицу. Но если и сейчас они не выйдут, тогда Хави точно будет уволен. Но я не вижу вообще преграды и чемпиону Ла Лиги не составит труда выйти в плейофф, вот только вопрос с какого места. Да и Левандовски сможет оторваться на «Антверпене» и «Шахтере» его клиенты.

Итог группа Н:

1. место — Порту.

2. место — «Барселона»

3. место — «Антверпен»

4. место — «Шахтер».

Не думаю что ошибусь с итоговой расстановкой в этой группе «драконов» поставлю на 1 место, хотя наверно многие «сине-гранатовых» сделают фаворитами, но мне кажется опять у команды Хави будут проблемы с более серьезным соперником, может еще и очки потеряют с каким-нибудь «Шахтером» или «Антверпеном».