Франция – Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1694081900

сегодня, 13:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Франция – Ирландия, который состоится 7 сентября 2023 года

Франция

«Синие» в мировом рейтинге ФИФА занимают на данный момент второе место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием сборной, чтобы оценить шансы «трёхцветных» на успех в предстоящей игре с ирландцами. В четырёх крайних матчах французы обыграли своих оппонентов. 16 июня в рамках матча 3-го тура квалификации сборная Франции выиграла у национальной команды Гибралтара (3:0).

На своём поле с минимальным счётом «синие» в рамках игры следующего тура обыграли греков/

Ирландия

«Зелёная армия» в рейтинге ФИФА находится на сегодняшний день на 53-ем месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием ирландцев за последнее время. С минимальным счётом сборная Ирландии уступила дома французам в рамках матча 2-го тура группового раунда квалификации. На выезде с разницей в один гол «парни в зелёном» потерпели поражение от греков.

19 июня со счётом 3:0 ирландцы одержали победу над национальной командой Гибралтара/

Котировки БК Pinnacle

Победит Франция – 1.21

Ничья – 6.60

Победит Ирландия – 16.00

Победит Франция с форой -1.5 – 1.66

Обе забьют — нет – 1.47

Обе забьют — да – 2.63

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

Восемь личных матчей команд из десяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В одной игре из пяти последних французы уступили

За такой же период «зелёная армия» проиграла в двух матчах.

Прогноз

Если обратить внимание на статистику очных встреч команд, то мы увидим, что высокой результативностью личные матчи французов с ирландцами не отличались. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 2.13.