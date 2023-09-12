Шотландия – сенсационный лидер, Италия – ниже Англии и Украины. Увлекательные расклады отбора Евро

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сегодня, 11:26

Насыщеннее всего – события в группе H.

Отборочный турнир к Евро-2024 стал ещё ближе к завершению – в группах есть неожиданные лидеры и доминирующая Португалия. Вкратце – об итогах сентябрьских матчей.

Шотландия – сенсация группы А

Стул под Луисом де ла Фуэнте качается всё сильнее. «Красная фурия» имеет два матча в запасе, поскольку параллельно боролась в плей-офф Лиги Наций с Италией и Хорватией – но даже так испанцы отпустили команду Шотландии довольно далеко.

Да и в целом «тартановую армию» сложно было назвать фаворитом квинтета, пусть там и собрался приличный подбор игроков. Ожидалось скорее, что коллектив будет бороться за вторую путёвку со сборными Норвегии и Грузии – у первых есть сильнейший Эрлинг Холанд, в пользу вторых говорил элегантный дриблёр Хвича Кварацхелия. На деле Шотландия прошла 5 матчей отбора, не потеряв ни балла – ещё и пропустила лишь раз, от Норвегии. С 15 очками подопечные Стива Кларка оторвались от Испании на 9 баллов.

Но концовка всё же будет интересной – сегодня «красная фурия» встретится с Кипром, отборочные матчи октября начнёт с противостояния с Шотландией, затем матч против Норвегии. Шотландцы после поединка будут наблюдать за развитием событий со стороны – и в случае трёх побед Испания догонит конкурента. Грузины и норвежцы – в группе преследователей, сегодня сыграют между собой, а последним предстоит ещё и с испанцами сойтись в октябре. Отобрать вторую путёвку будет крайне тяжело.

Венгры – выше сербов в группе G

К тому же имеют матч в запасе. При этом в сборной Сербии собралось крайне талантливое поколение – на том же ЧМ -2022 они всерьёз претендовали на выход из группы с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. Тогда «белые орлы» показали себя резвой и веселой командой – с Камеруном пропустили первыми, но к перерыву забили 2 быстрых гола, а к 54-й минуте вели 3:1. Затем сами пропустили дважды в период с 63-й по 66-ю минуту. И в поединке за выход из группы против Швейцарии всё встало на свои места – сербы легко захватывают зрителя, но рассыпаются перед системными и выстроенными командами, какой были «красные кресты».

Такая особенность коллектива выходит им боком и сейчас. После двух побед на старте отбора сербы неожиданно запнулись о Болгарию и Венгрию. С первыми во втором тайме пришлось отыгрываться – поражения банда Драгана Стойковича избежала на 90+6-й минуте. В поединке с венграми нужно было побеждать, чтобы оставаться в лидерах – и на 10-й минуте хозяева повели в счёте. Только вот на перерыв подопечные Марко Росси ушли, ведя 2:1 – и так и не позволили сравнять.

Теперь Сербия – в опасном положении. Черногория дышит в спину с 8 очками в активе – чтобы спокойно завершить отбор, «белым орлам» нужна победа.

Португалия разносит группу J

Компания со сборными Словакии, Люксембурга, Боснии и Герцеговины, Исландии и Лихтенштейна для Португалии – слишком лёгкая. За 6 матчей банде Роберто Мартинеса не то что поражение не смогли нанести – не удалось даже забить. Португальцы с 18 очками возглавляют группу, забили 24 мяча, все 6 раз отыграли на «ноль». При этом с Лихтенштейном и Люксембургом добыли разгромные победы – 4:0 и 6:0. А над последними поиздевались и ещё раз – вчерашний поединок завершился при счёте 9:0. И это даже без Криштиану Роналду. Бруну Фернандеш оформил ассистентский хет-трик и забил гол, у Гонсалу Рамуша – дубль.

Пока у Португалии нет проблем без своего звёздного лидера – хотя Мартинес по-прежнему отмечает:

Криштиану – очень важная часть этой команды, как и Пепе. Их уровень и трудолюбие заразительны, они дают команде важную ценность. Нам нужно давать шансы игрокам, и Рамуш, и Жота показали, на что способны. Роналду опытный, особенный, не нужно проводить сравнения, сомневаться. Но эта команда готова побеждать и без Криштиану.

Бойня в группе H

Иногда без стопроцентного фаворита в группе становится даже интереснее, и явный тому пример – секстет H. Там настоящая мексиканская дуэль, лишние в которой – только Северная Ирландия и Сан-Марино. У Словении с Данией – по 13 баллов, это лидеры, неподалеку – Финляндия и Казахстан (12 очков).

Все 4 коллектива в первом круге выполнили задачу-минимум – обыграли Сан-Марино и Северную Ирландию. Ещё по победе над одним из этих соперников во втором круге успели добыть Словенцы и Казахи. При этом Словения также обыграла Казахстан и поделила очки с датчанами, а команда Магомеда Адиева оказалась сильнее той же Дании. Датчане добрали очки за счёт побед над финнами. А сами финны одержали победы над Казахстаном и Словенией.

Даже интересно, как распутается этот клубок – пока самый интересный в отборочном турнире.

Первый круг завершён, в группе преследования – Италия

У тех, кто остаётся за пределами первой двойки каждой из групп, уже не так много времени на исправление ситуации. Пассажиров почти нет – кто-то отстаёт лишь на один балл, кто-то – на 4.

Больше всего удивляет, что в положении догоняющих оказалась сборная Италии – «скуадре адзурре» опять мешает Северная Македония, а Лучано Спаллетти предстоит слишком много работы на новой должности. К слову, сегодня итальянцы могут забраться на 2-е место – предстоит сыграть со сборной Украины.

Положение Норвегии и Грузии мы описали выше – а ведь ещё сборная Греция может пошатнуть позиции сборной Нидерландов (по 9 очков, у голландцев – матч в запасе). Армяне держат в зоне видимости Турцию, Албания неожиданно возглавляет группу E, а Молдова борется с Чехией (по 8 очков, у чехов – матч в запасе). И самое интересное – реальные шансы на Евро есть у сборных Израиля и Люксембурга.