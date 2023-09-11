Пенальти, потасовка, рикошет и призрак жеста Суареса. Сборная России проиграла Египту

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вчера, 22:02

Скромный соперник одержал волевую победу.

Заслуженно проиграли Египту

Карпин сообщил до матча подопечным, что если проиграют – о сборной могут забыть. Шутка, конечно, но тренер может себе позволить такие меры, у него пять десятков футболистов в составе двух разных команд, разделенных по факту, но объединенных названием «сборная России». Можно продолжать шутить. Например, заявить, что рефери матча засудил гостей, ведь не выдал красную карточку защитнику Египта за явную игру рукой у линии ворот.

Повторил подвиг Суареса. Вот только арбитр скажет, что Шитов из «Крыльев Советов», проскочив голкипера, не сумел акцентировано пробить в створ ворот. Поэтому пенальти без вопросов, а красную карточку поменяли на предупреждение. Пиняев реализовал приговор, и быстрый мяч помог команде Карпина несерьезно отнестись к сопернику. Египет по ходу матча набирал, хотя и ошибался у собственных ворот, а коллектив Карпина без самого тренера играл всё хуже.

Онопко нервничал на бровке, пока главный тренер сборной смотрел матч в Катаре, ведь завтра там сыграет основной состав сборной. Низкий класс соперника позволял спокойно работать на результат. Не стоило прижиматься к своим воротам. Как и у многих клубов РПЛ , у этого состава сборной России нет зрелого опорника. Египтянину позволили неуклюже пробить издали. Вмешался рикошет, счет сравнялся. А дальше прозевали навес и удар, который стал роковым. Олимпийская команда Египта в двух матчах набрала 4 очка против сборной России. Печально, даже если учитывать состав команды Карпина.

Не хватило центрфорвардов

Всех забрали в Катар или оставили в России. В Египте хор с женскими голосами кричал «молодцы», когда Пиняев не реализовал шикарный момент в концовке первого тайма. Публика не разбиралась в футболе. Но хуже, что не разбираются в нём в академиях клубов РПЛ . За последние десять лет воспитали всего несколько сильных центральных нападающих. Всегда можно сказать, что так совпало, кивая на давний кризис в сборной Бразилии, у них тоже нет чистых центрфорвардов невероятного класса.

Но Соболев, Чалов и компания в других краях, а сегодня пришлось играть с минимумом моментов. Не было адресата впереди. Не нашлось человека, который мог отдать идеальный пас после ухода с поля Пиняева. Много лишних касаний, невероятное количество слабых ходов в центре поля. Жаль, что 19-летний Салтыков не может часто играть полные матчи на взрослом уровне, Никиту выпустили в конце. В прошлом ничейном поединке с Египтом вингер «Крыльев Советов» выручил, а сегодня не хватило времени.

Не был понятным ни план на игру, ни тайная миссия замен, которые выглядели хаотично, особенно тройная в самом конце матча. Набивают игрокам статистику по участию в играх сборной? Кроме центрального нападающего, сегодня плану Карпина не хватило логики. Даже с учетом, что Египет начал играть в футбол после перерыва, дважды забил на ровном месте, а не в результате акцентированного обстрела ворот Торопа, нельзя не похвалить гостей. У них не было ничего для уверенной и легкой победы.

В таких матчах нет смысла

Что дал этот поединок сборной России? Понимание, что лучше такие матчи не играть. В официальный зачет ФИФА игра не пойдет, а поражение на табло, его фанаты запомнят. Шутки, что у сборной Карпина не было поражений после неудачи с хорватами, принимаются, но почти все новые поединки были ужасными по качеству, независимо от состава. Сборная играет хуже, чем команда Германии, откуда после поражений в товарищеских матчах выгнали тренера Флика.

Хорошо хоть желание защищать напарников показали. Когда упавшего голкипера Торопа ударили коленом в плечо, то Мелёхин сразу побеждал разбираться с обидчиком вратаря ЦСКА . Неплохо смотрелся в поле «армеец» Никита Ермаков, хотя после такого поединка смешно хвалить футболистов Карпина. Соперник был не просто слабым, а очень слабым. У сборной Египта нет ничего, кроме базовых технических установок.

Но если прессинга России хватило на десять минут, о какой победе может идти речь? Мяч не держался, три подряд точных передачи на чужой половине поля были чудом. Пошли непонятные дальние удары. Футбол получился вялым, на поле не нашлось зрелых игроков. Командой их назвать сложно, скорее список имен. Карпин перемудрил, а результатом стало поражение от скромного соперника, которого стоило переиграть любым составом.

Теперь важно победить Катар

Успех ничего не изменит, но проигрывать нельзя. А пока приносим соболезнования всем, кто смотрел матчи Египта U-23 против самого странного состава сборной России в её истории. Есть молодежная команда, она сегодня победила. За них пусть играют юные таланты РПЛ , а первая сборная это бренд целой страны. Превращать спарринги в сборы нечестно по отношению к футболистам и зрителям. Карпину стоит извиниться за решение поиздеваться над людьми в матчах против олимпийской команды Египта.

Понимаем, что сложно найти соперников, но такой футбол никому не нужен. В том числе самому тренеру. Карпин должен лучше планировать. Не трудно было догадаться, что дикий сбор на два состава завершится вот так. Осталось лишь проиграть завтра Катару, чтобы до конца года можно было не собираться. Если молодые пока не умеют играть качественно, а зрелые не хотят, то незачем мучить себя и публику.