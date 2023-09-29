Взялись за взятки. «Барселоне» грозят большие неприятности

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сегодня, 01:03

Расследование коррупционного дела дошло до предъявления обвинений.

Скандал вокруг «Барселоны» обретает новые краски, более густые и яркие. Сразу несколько испанских изданий сообщили, что клубу предъявлены официальные обвинения во взяточничестве. Судья Хоакин Агирре, ведущий дело «Барселоны», решился на этот шаг, посчитав, что найдено достаточно доказательств в том, что клуб совершил коррупционное преступление. Причем обвинения направлены как на нынешнего президента Жоана Лапорту, так и на двух его предшественников: Хосепа Марию Бартомеу и Сандро Роселя.

Также обвинен бывший вице-президент судейского комитета Федерации футбола Испании (RFEF) Энрикес Негрейра и его сын. Напомним, что «Барселона» утверждает, будто платила Негрейре за консультационные услуги, но чиновник не мог, по мнению судьи, получать подобные выплаты, выполняя государственные функции. Сообщается, что всего в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил от клуба 7,3 миллиона евро. Посредником была компания сына чиновника.

Сообщениям о выдвижении обвинения предшествовали новости о том, что в судейском комитете полиция провела обыски. Правда, обошлось без задержаний, а подробности этого мероприятия не раскрывались.

Позиция судьи

Агирре в своих действиях следует весьма прямой логике, а также опирается на схожие прецеденты из других сфер, которые имели место в испанской судебной практике. Никакой чиновник не может получать дополнительные средства от заинтересованной стороны. Даже если эти выплаты прикрываются некими техническими отчетами, которые якобы Негрейра предоставлял «Барселоне». Клуб утверждает, что не пытался тем самым влиять на судейские решения. Но сам Негрейра имел прямое влияние на арбитров, имея возможность менять их статус и, соответственно, карьерный путь.

Соответственно, Агирре решил, что «Барселона» своими действиями пыталась купить влияние на судей. При этом в случае судебного разбирательства не придется доказывать, что итоговое воздействие имело-таки место. Например, пока нет никаких сведений о том, что часть этих денег перетекала в руки судьям. Но этого и не требуется. По сути, в суде обвинению придется только доказать, что «Барселона» имела намерение купить влияние. Это существенно меняет подход к следствию. В суде представителям клуба придется показать максимальную изворотливость, отыскивая оправдания многим нестыковкам в официальной версии «Барселоны», которая слишком скрытно пыталась действовать, покупая «безобидные» отчеты у Негрейры.

Последствия

Поскольку дело обрело более конкретные очертания в виде обвинения во взяточничестве, можно скорректировать и потенциальный срок для виновных. Если в общем случае коррупционное преступление может караться тюремным сроком от шести месяцев до четырех лет, то взяточничество «обещает» от трех до шести лет.

И крайне важно еще, что УЕФА может исключить «Барселону» из еврокубков, а Ла Лига – выбросить из элитного дивизиона. Подобные шаги могут иметь серьезные последствия для финансового положения клуба, которое и без того тяжелейшее в последние годы. Испанские СМИ сообщают, что некоторые спонсоры «Барселоны» имеют в договоре с клубом пункт о том, что могут прекратить сотрудничество и финансирование реконструкции стадиона «Камп Ноу», если репутация «Барселоны» пострадает из-за реального судебного решения против нее.

По сути, в худшем случае «Барселону» ждет настоящее банкротство и выпадение из профессионального статуса. Выдержать такой удар клубу будет не по силам. Потребуется немало времени на восстановление.

Реакция Ла Лиги

Словоохотливый президент Ла Лиги Хавьер Тебас, которого хлебом не корми, а только позволить ввернуть резкое словцо, разумеется, прокомментировал эту историю:

Это вызывает беспокойство. Дела Негрейры, Винисиуса, Рубиалеса – все это плохо. Теперь и это. В любом случае нужно продолжить расследование, чтобы уточнить уровень влияния Негрейры на те или иные судейские решения, на повышение и понижение статуса судей. Это то, над чем мы работаем. Хотя сам факт попытки оказать влияние уже наказуем уголовно. Судья сказал об этом. Это уже серьезный пример коррупции. Когда клуб платит Негрейре, он уже нарушает правила. Это преступление, если цель – добиться влияния. Но само дело находится не в нашей юрисдикции. Если бы имели возможность, открыли бы свое дело. Я уже об этом говорил. Мы не можем этого сделать. Но можем наблюдать за следствием. Посмотрим, каким будет наказание, когда уголовное производство завершится. За нарушение закона должно быть наказание. Но иногда требуется много времени, чтобы пролить свет на то или иное дело.

Реакция клуба

В «Барселоне» на высшем уровне не собираются комментировать изменения в деле. Вероятно, там вполне могли предположить, что ситуация обернется таким образом. Первым публичным лицом, которому пришлось все же отвечать на вопросы о расследовании, стал Хави. Тренер выражает спокойствие: