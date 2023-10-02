«Краснодар» на вершине, а «Зенит» разочаровал. Пролетела треть чемпионата РПЛ

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вчера, 11:51

Хвалим и критикуем лучшие футбольные команды лиги.

«Краснодар» — уверенный лидер РПЛ

Впереди у Ивича серьёзные соперники, сыграет против ЦСКА , «Крыльев Советов» и «Зенита». Большая проверка для нового лидера чемпионата. Но уже обыграли «Динамо» и «Спартак». «Горожане» идут без поражений, и это отличает их от остальных команд РПЛ . В обороне играют с уважением к Сафонову и соперникам, чего раньше не было. Победы не назвать лёгкими, а в атаке Сперцян, Кордоба и Батчи могут выступать ярче. Но в этом козырь команды, которая оторвалась от «Зенита» на семь пунктов. «Краснодар» может прибавить в разных фазах игры, хотя уже набрали 24 очка из 30 возможных пунктов. А могли больше, ведь ничьи против «Локомотива», «Факела» и «Ахмата» явно лишние, «горожане» были близки к победным ударам.

«Зенит» потерял очки в половине матчей

Давно такого не было, 17 пунктов это слабый результат для пятикратного чемпиона. Причина в уходе Малкома, отказе от покупки сильного опытного центрального защитника, вожака целой линии, в потере Кузяева, который был важнее, чем Семаку казалось. Петербуржцы по делу оступаются, хотя всегда давят на соперников. Вендел и Клаудиньо помогали на старте сезона, но теперь у чемпионов три осечки за четыре тура и два поражения подряд. Семак дважды проиграл в Санкт-Петербурге – «Динамо» и «Локомотиву», и это опасная тенденция. В прошлом закрывали в родных стенах выездные огрехи. Теперь любая команда РПЛ может обыграть «Зенит», стало интереснее, хотя ресурсы для исправления результатов имеются, а Кассьерра может выручить в атаке, результативно начал сезон.

Москвичи сражаются в нестабильности

До старта сезона ставили на приличные результаты «Локомотива», исходя из глубины состава. После неубедительного старта именно эта столичная команда в тройке по очкам. Но отрыв от «Спартака», «Динамо» и ЦСКА минимальный. И проблем у подопечных Галактионова выше крыши. Начиная от ошибок в опорной зоне и на флангах защиты – Лантратов часто выручал после дальних ударов, и заканчивая невзрачной игрой Дзюбы, который среди неудачников трети чемпионата. Зато у «Локомотива» есть голы в концовках матчей. «Динамо», «Спартак» и ЦСКА тоже с характером, но слишком часто теряют очки. Команды Лички и Федотова разочаровали из-за частых и не всегда обоснованных ничьих. А вот «красно-белые» — отдельный фрукт. Абаскаль не сумел ввязаться в борьбу за первое место, отрыв «Краснодара» составляет восемь пунктов. Посмотрим на «Спартак» в дерби против ЦСКА на выходных. В этом матче Абаскаль может заработать увольнение, которое заслужил.

В чемпионате очень сильные середняки

«Урал», «Пари НН», «Ахмат», «Оренбург» и «Ростов» — пять приличных команд, каждая из которых могла рассчитывать на дополнительные очки при определённой доле везения и в случае лучшей готовности тренеров и футболистов. Показательной является судьба «Ростова». С четвёртого места в РПЛ опустились на двенадцатое, находясь в трёх очках от зоны прямого вылета. Команда Карпина хороша по составу, но травма защитника Осипенко и проблемы с последним пасом исключили серию побед. А вот «Оренбург» и «Ахмат» удачно сменили тренеров. И «Пари НН» демонстрирует козыри Юрана – упрямо набирают очки. А вот «Урал» невезучий, Ганчаренко легко мог заработать больше пунктов. Вспомните старт сезона, уральцы могли повторить судьбу «Крыльев Советов». Но на то они и середняки, чтобы не всегда радовать родную публику.

«Сочи» разваливается, а «Балтика» не тянет

В этом сезоне РПЛ нет команды уровня «Торпедо», неготовой к высшему дивизиону. Также пока никто не развалился по примеру «Химок», ведь клуб из Подмосковья уничтожили изнутри. Но «Сочи» на скользкой дорожке. Тяжело найти мотивацию, а поражение от «Факела» отбросило южан на последнее место, невзирая на поражения «Балтики». У Игнашевича скромная команда, но их рано хоронить. Этому аутсайдеру немного не повезло в отдельных матчах, хотя молодой тренер ставит подопечным понятные задачи, речь о боевитом новичке лиги. Из группы аутсайдеров, кроме «Сочи», разочаровал только «Рубин». Казанцы могут играть лучше, у них есть опытный тренер Рахимов и парочка хороших футболистов, недоступных другим борцам за спасение. Впереди сражение за место под солнцем, даже «Ростов» не застрахован от падения в зону вылета.

«Крылья Советов» — очарование нового сезона