Между «Динамо» и «Спартаком» большая разница. Но соседей объединяет жажда победы

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вчера, 13:41

В «смертельной битве» нестабильные команды.

«Динамо» наигрывает новую основу

- Между соседями есть разница. Личка знает свой оптимальный состав, а к Абаскалю вопросы из-за кадровых экспериментов. Чешский тренер «Динамо» ждал в защите Фернандеса, доверяет Чавесу в центре. Карраскаль и Битело должны заменить Макарова и Смолова. Оптимальная основа не сыгралась, но «Спартаку» сложнее – не знают, что завтра выдумает тренер.

- У «бело-голубых» плохие результаты, 1 победа в 7 матчах. Болезненный рост после перестановок, поиск правильных сочетаний в разных линиях. Выбора стиля, который не перечил бы установкам нового тренера. Игра «Динамо» не всегда такая плохая, как результаты, а проигрывали на непростом отрезке только «Спартаку» и по пенальти «Краснодару». Но ничьи стали проблемой.

- Голкиперы «Динамо» пропускают в восьми матчах подряд. За сезон один «сухарь» против «Балтики». Лещук и Шунин не выступают в стиле Лантратова из «Локомотива», который часто спасает, но причину надо искать в поле. Нет наигранной опорной зоны. Связки Чавеса и Лаксальта пока нет, Битело и Фомин ищут себя. Без мяча «Динамо» играет ненадежно, скачками.

- Личка винит в осечках нападающих. У Смолова в сентябре 1 гол. Тюкавин не забивал с начала августа в семи матчах. Макаров нестабилен. Нгамале приносил пользу, но не хватает класса, чтобы всех разрывать. По Захаряну скучали в превью дерби в стиле «Mortal Kombat», а Скопинцев в атаке иногда активнее, чем новичок Карраскаль.

- «Динамо» опасно для соперников своими переключениями. Многие опасны у чужих ворот. У Чавеса классный дальний удар, Карраскаль в ЦСКА бывал лучшим игроком РПЛ на коротких отрезках. Личка быстро отказался от стартового плана «все в атаку». Но пока у чеха не получается поставить игру в обороне, а это нужно, ведь задача «Динамо» — тройка в РПЛ и финал Кубка.

У «Спартака» определяющая неделя

- Поражения от «Динамо» и ЦСКА приведут к отставке Абаскаля, испанец это прекрасно понимает. Поскольку в Кубке у «Спартака» роскошные результаты – четыре победы, то есть соблазн засушить игру, провести ничейный матч, в котором не будет проигравших. Так Гильермо сохранит силы на дерби с ЦСКА . Вот только зачем Личке соглашаться на беззубую ничью?

- Разгром в Самаре 4:0 оголил нерв, «Спартак» снова неудачно сыграл против одного из лидеров РПЛ . Когда соперники сами помогают, как «Пари НН» и «Динамо», то Абаскаль забивает три очка, у него сильный по меркам РПЛ состав, в который вложили огромные деньги. Но стоит оппоненту бодаться или предложить атакующий футбол – оборона Максименко трещит по швам.

- В «Спартаке» не лучшая атмосфера. На Промеса начали давить мысли о годах в голландской тюрьме, голландец без голов в семи матчах. Для Соболева неудачные серии это норма – шесть игр без забитых мячей. У «Динамо» и «Спартака» есть проблемы с нападающими. Личка может поставить Грулева или Смолова вместо Тюкавина, а у Абаскаля есть только Соболев, Мелёшин слабее.

- «Спартак» может поберечь силы футболистов основы на игру с ЦСКА . Тогда увидим Джикию, чтобы капитан не обижался на Абаскаля ещё сильнее за место на лавке. Литвинов, Игнатов и Пруцев хорошо смотрелись против «Динамо» в день кубкового разгрома 4:1. Разгромы в дерби редко, второй раз трюк вряд ли сработает, но Зиньковский и компания ждут игровой практики.

- Команда Абаскаля играет неправильно, что доказывают результаты. Тренерская проблема, Гильермо оказался безумно упрямым, причем себе во вред. Можно фантазировать желание дождаться увольнения и компенсации, что с женой и сыном уедут в Испанию? Опасный план, не каждому наставнику «Спартака» предлагают новую хорошую работу. Для Абаскаля эта неделя в Москве решающая.

Личке пора обыграть Абаскаля в дерби

- Две первые попытки неудачные. «Спартак» сначала разгромил «Динамо» в Кубке 4:1, а недавно быстрый гол Бонгонды помог «красно-белым» одержать минимальную победу в РПЛ . В прошлом году у «бело-голубых» есть победа над «Спартаком» в домашней игре, но это один успех в восьми последних дерби. Личке срочно нужно поправить статистику, ведь по классу огромной разницы между соседями точно нет.

- «Динамо» может в гостях обыграть «Зенит», им точно не стоит бояться «Спартака». Но пора играть так, чтобы на оборону работали не только голкипер, Бальбуэна и Лаксальт. Личке важно придержать коней, чтобы провести хотя бы один идеальный матч в защите против серьезного соперника. Как только сбалансируют работу в центре поля и на флангах в обороне, то смогут контролировать игру, а не полагаться на огрехи соперников и резкие короткие голевые комбинации.

- Личке сильнее нужны сегодня три очка. «Спартак» даже в случае поражения не изменит положение в таблице. «Группа смерти» в Кубке с «Краснодаром» и «Пари НН» навела пресс-службу «Динамо» на отсылку к «Mortal Kombat», ведь у Лички тоже решающий отрезок сезона. Достаточно не выиграть у «Спартака» и «Факела» за несколько дней, чтобы серия без побед составила шесть поединков.

У чеха есть кредит доверия, команда только строится, поэтому Марцел скорее как Абаскаль год назад, но с трансферами. Боссы «Динамо» хотят дать время наставнику, который любит атакующий футбол. Но важны результаты, а они хромают у двух московских клубов.

Прогноз «Соккер.ру»: назло всем сыграют вничью, хотя с голами. Пищу для размышлений подарят, ведь это дерби с затравкой в виде двух побед «Спартака» подряд. «Динамо» пора разозлиться на себя и сыграть строже, чем в последних поединках. Кубковая ротация мешает сделать уверенный прогноз, тем интереснее узнать ваши ставки на важный матч.