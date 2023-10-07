Стал известен состав сборной Аргентины на октябрьские матчи отбора к ЧМ-26

1696669129

вчера, 11:58

Сборная Аргентины объявила состав на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира 2026 года с Парагваем (13 октября) и Перу (18 октября).

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия), Франко Армани («Ривер Плейт»), Хуан Муссо («Аталанта», Италия), Вальтер Бенитес ( ПСВ , Нидерланды).

Защитники: Хуан Фойт («Вильярреал», Испания), Гонсало Монтиэль («Ноттингем Форест», Англия), Науэль Молина («Атлетико», Испания), Херман Пеццелья («Бетис», Испания), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», Англия), Лукас Мартинес («Фиорентина», Италия), Николас Отаменди («Бенфика», Португалия), Марко Пеллегрино («Милан», Италия), Маркос Акунья («Севилья», Испания), Николас Тальяфико («Лион», Франция), Лукас Эскьювель («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия).

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома», Италия), Гвидо Родригес («Бетис», Испания), Энцо Фернандес («Челси», Англия), Родриго де Пауль («Атлетико», Испания), Эксекьель Паласиос («Байер», Германия), Карлос Алькарас («Саутгемптон», Англия), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм», Англия), Алексис МакАллистер («Ливерпуль», Англия), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед», США ), Бруно Сапельи («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия).