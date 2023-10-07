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Стал известен состав сборной Аргентины на октябрьские матчи отбора к ЧМ-26

вчера, 11:58

Сборная Аргентины объявила состав на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира 2026 года с Парагваем (13 октября) и Перу (18 октября).

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия), Франко Армани («Ривер Плейт»), Хуан Муссо («Аталанта», Италия), Вальтер Бенитес (ПСВ, Нидерланды).

Защитники: Хуан Фойт («Вильярреал», Испания), Гонсало Монтиэль («Ноттингем Форест», Англия), Науэль Молина («Атлетико», Испания), Херман Пеццелья («Бетис», Испания), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», Англия), Лукас Мартинес («Фиорентина», Италия), Николас Отаменди («Бенфика», Португалия), Марко Пеллегрино («Милан», Италия), Маркос Акунья («Севилья», Испания), Николас Тальяфико («Лион», Франция), Лукас Эскьювель («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия).

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома», Италия), Гвидо Родригес («Бетис», Испания), Энцо Фернандес («Челси», Англия), Родриго де Пауль («Атлетико», Испания), Эксекьель Паласиос («Байер», Германия), Карлос Алькарас («Саутгемптон», Англия), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм», Англия), Алексис МакАллистер («Ливерпуль», Англия), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед», США), Бруно Сапельи («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия).

Нападающие: Пауло Дибала («Рома», Италия), Лионель Месси, Факундо Фариас (оба — «Интер Майами», США), Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Англия), Лаутаро Мартинес («Интер», Италия), Лукас Бельтран, Николас Гонсалес (оба — «Фиорентина», Италия), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Окампос («Севилья», Испания).

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:43
Паредесу везет постоянно).
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:01, ред.
Линия защиты - откровенно слаба; п/зшники - так себе, средней руки (ноги); напады да, крутые..., может даже самые лучшие в мире на данный момент.
А если вкупе, - очень неровный по классу игроков , состав.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:15
Все лучшие.. Не хватает травмированных ДМ и Мартинеса. А Месси могли бы дать и отдохнуть. Но без него, видать, никак..
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:18
Здравый состав, пускай молодых тоже подпускают к основе
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:09
Как грустно, во всём мире идёт подготовка к большим футбольным турнирам и только 1/6 суши - тишина...)
Elliada
Elliada
вчера в 12:09
А где Ди Мария?
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 12:04
Отличный состав можно громить кого угодно!
Гость
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