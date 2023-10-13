Грузия – Кипр: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Грузия – Кипр, который состоится 15 октября 2023 года.

Грузия

Сборная Грузии после пяти сыгранных матчей идёт на четвёртом месте с четырьмя набранными очками. Команда потеряла шансы на выход из группы, и единственное, что остается для грузинской сборной, это порадовать болельщиков, которые придут на трибуны. В шестом туре квалификации уступили сборной Норвегии (1:2).

В последнем товарищеском матче дома обыграли сборную Таиланда со счётом 8:0.

Кипр

Сборная Кипра — худшая команда группы после шести сыгранных матчей. Главный тренер киприотов, грузинский специалист Т.Кецбая, постарается прервать серию из трёх игр подряд без забитых мячей в матче со своими соотечественниками. В пятом туре сборная Кипра проиграла на чужом поле испанцам (0:6).

В домашней игре шестого тура уступили сборной Норвегии со счётом 0:4.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Грузии – 1.32

Ничья – 5.40

Победит сборная Кипра – 11.50

Победит сборная Грузии с форой -1.5 – 1.96

Обе забьют — нет – 1.57

Обе забьют — да – 2.42

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.89

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02

Статистика

Сборная Грузии забивает в пяти последних играх на своём поле.

Сборная Кипра играет на тотал больше 2.5 мячей в восьми турах подряд.

Четыре матча из пяти между командами завершились забитыми мячами с обеих сторон.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.89. Учитывая историю противостояний и последние результаты команд, с большой долей вероятности нас ждёт результативная игра.