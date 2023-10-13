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Грузия – Кипр: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:57
Грузия – Кипр: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Грузия – Кипр, который состоится 15 октября 2023 года.

Грузия

Сборная Грузии после пяти сыгранных матчей идёт на четвёртом месте с четырьмя набранными очками. Команда потеряла шансы на выход из группы, и единственное, что остается для грузинской сборной, это порадовать болельщиков, которые придут на трибуны. В шестом туре квалификации уступили сборной Норвегии (1:2).

В последнем товарищеском матче дома обыграли сборную Таиланда со счётом 8:0.

Кипр

Сборная Кипра — худшая команда группы после шести сыгранных матчей. Главный тренер киприотов, грузинский специалист Т.Кецбая, постарается прервать серию из трёх игр подряд без забитых мячей в матче со своими соотечественниками. В пятом туре сборная Кипра проиграла на чужом поле испанцам (0:6).

В домашней игре шестого тура уступили сборной Норвегии со счётом 0:4.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Грузии – 1.32
  • Ничья – 5.40
  • Победит сборная Кипра – 11.50
  • Победит сборная Грузии с форой -1.5 – 1.96
  • Обе забьют — нет – 1.57
  • Обе забьют — да – 2.42
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.89
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02

Статистика

  • Сборная Грузии забивает в пяти последних играх на своём поле.
  • Сборная Кипра играет на тотал больше 2.5 мячей в восьми турах подряд.
  • Четыре матча из пяти между командами завершились забитыми мячами с обеих сторон.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.89. Учитывая историю противостояний и последние результаты команд, с большой долей вероятности нас ждёт результативная игра.

Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 16:14
В этом поединке хозяева - очевидные фавориты, в их победе нет никаких сомнений. И я склоняюсь к тому, что победа грузинов будет уверенной и по игре, и по счёту. Минимум с разницей в два мяча они брать верх должны. Дома островитяне хоть какое-то сопротивление сопернику ещё оказали, уступив (1-2). Но на выезде даже такой результат повторить будет очень непросто. Не исключаю и крупную победу хозяев. По сути здесь можно даже фору (-1,5) за коэффициент выше двойки попытаться поймать. Но я всё же чуть перестрахуюсь. Мой выбор - фора (-1) на хозяев.
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