«Баварии» становится только хуже. Один здоровый центрдеф, поиски вратаря, недоработки Тухеля

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вчера, 16:16

К потере титула это не приведёт, но в ЛЧ прогресса не случится.

Нынешняя «Бавария» – не команда, которая сметает всё на своём пути. На старте сезона уже несколько соперников смогли остановить действующего чемпиона Германии. Вместе с тем на фоне череды травм оголилась серьёзная проблема – есть вопросы и к главному тренеру. Осмысляем состояние немецкого гранда, пока продолжается пауза на игры сборных.

Травмы вскрыли проблемы с глубиной состава

После закрытия летнего трансферного окна наставник мюнхенцев Томас Тухель констатировал:

В составе у нас есть небольшой дисбаланс. В атаке почти на каждой позиции у нас по два игрока. Что касается игры сзади – нам потребуется немного удачи, чтобы справиться. Лаймеру пришлось играть правого защитника [в матче с менхенгладбахской «Боруссией»] весь второй тайм, так как Мазрауи оказался под серьезной угрозой получения второй желтой. В конце пришлось выпустить де Лигта вторым опорником. Я не сомневаюсь, что этот состав справится. Но факт таков, что у нас только шесть оборонительных игроков. Это пограничная ситуация.

С того момента стало только хуже. В центре обороны у немецкого менеджера был выбор между тремя исполнителями: основная связка Ким-Упамекано и де Лигт в запасе. Голландца Тухель задействовал крайне редко – причём даже не всегда на родной позиции. В недавнем матче с «Фрайбургом» повреждение получил Дайо – француз рискует пропустить остаток октября. Также восстанавливается после травмы сам Маттейс – боссы «Баварии» надеются, что он успеет вернуться в строй к ближайшему матчу. В основной состав даже подняли 18-летнего воспитанника Тарека Бухманна – но и тот сейчас недоступен.

Де-факто Тухелю доступен один центральный защитник – Ким, на флангах обороны есть только Дэвис и необкатанный Кратциг слева, Мазрауи и почти не играющий в последние годы Сарр справа.

Продали защитников, не найдя замены

Впрочем, не Тухелю жаловаться на короткую скамейку – он сам отпустил многих футболистов этим летом. Только центрбеков среди них четверо. Люка Эрнандес перешел в ПСЖ , Павар отправился в «Интер», Дейли Блинд свободным агентом перебрался в «Жирону», а Аррей-Мби пополнил состав «Ганновера». Можно апеллировать к качеству этих исполнителей – но не лучше ли иметь таких, чем остаться вообще без профильных центрдефов? На место четырёх ушедших приобрели лишь одного. Вот и уровень летней трансферной кампании – вместе со 100 миллионами евро за 30-летнего Кейна, которому оставался последний год контракта с «Тоттенхэмом».

Поиски вратаря продолжаются

Пока продолжал восстановление Мануэль Нойер, «Бавария» не смогла удержать альтернативу в амплуа первого номера – Янн Зоммер не хотел оказаться на скамейке после выздоровления немецкого голкипера. Поэтому оперативно договорился с «Интером».

Как ни удивительно, даже в такой затруднительной ситуации мюнхенцы решили отпустить Александера Нюбеля в «Штутгарт» на правах аренды. Тем временем основным до восстановления Мануэля стал 35-летний Свен Ульрайх.

Между тем, по последним инсайдам, сам Нойер готов уже в октябре вернуться на поле. Крайним сроком называют 28 октября – тогда «Бавария» сыграет с «Дармштадтом» на своём поле. Также вероятно, что голкипер окажется доступен и 21 октября. Отмечается, что тренерский штаб планирует сразу включить 37-летнего немца в стартовый состав.

Параллельно боссы «баварцев» продолжают искать преемника возрастному вратарю – и следят за Грегором Кобелем из дортмундской «Боруссии». Тот быстро прогрессирует в составе «чёрно-жёлтых» и успел продлить контракт с командой – поэтому сумма сделки может составить 70-80 миллионов евро.

Помогут титаническая уверенность и инстинкт киллера

Эти факторы осложняют жизнь мюнхенцам – но они неизменно справляются со всеми трудностями. За те 11 сезонов, в которые установилась гегемония мюнхенцев, они неоднократно сталкивались со сложностями – но всегда выходили победителями, по крайней мере, во внутреннем первенстве – это выработало в них чемпионскую уверенность в собственных силах.

«Баварцы» за это время дважды сталкивались с серьёзнейшей конкуренцией, в которой чемпиона определяли миллиметры (оба раза – с дортмундцами). В прошлом чемпионате вообще шли на второй строчке за тур до финиша. И даже в этих случаях «салатница» доставалась «Баварии» – это выработало инстинкт киллера, необходимый, чтобы даже неудачно складывающиеся матчи заканчивать победой.

Фактор риска – главный тренер

Но весенняя тренерская рокировка – угроза для чемпионских традиций. Именно при Тухеле мюнхенцы оказались в шаге от того, чтобы упустить титул. При нём же вылетели от «Ман Сити» из ЛЧ . Вряд ли центр обороны распускали без ведения немца – и он же сам усадил де Лигта на скамейку. Пока от действий менеджера в разы больше вреда, чем пользы.