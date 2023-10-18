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«Манчестер Сити» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:22
«Манчестер Сити» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Брайтон», который состоится 21 октября 2023 года

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице после восьми матчей. «Горожане» за первые шесть туров не потеряли ни одного очка, но в последних играх команда регулярно проигрывает. В одном из предыдущих матчей проиграли «Вулверхэмптону» (1:2).

В восьмом туре уступили на выезде лондонскому «Арсеналу» со счётом 0:1.

«Брайтон»

«Брайтон» также, как и их будущий соперник, провально играет в последнее время. Команда опустилась на шестое место в турнирной таблице. В рамках седьмого тура на чужом поле проиграли «Астон Вилле» со счётом 1:6.

В домашней встрече последнего тура сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Сити» – 1.47
  • Ничья – 5.20
  • Победит «Брайтон» – 6.60
  • Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 2.13
  • Обе забьют — нет – 2.46
  • Обе забьют — да – 1.55
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 1.99
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.91

Статистика

  • «Горожане» не смотря на неудачную серию на выезде, на домашней арене в этом сезоне не теряли баллов.
  • «Чайки» самая результативная команда Премьер-Лии на данный момент.
  • «Брайтон» никогда не побеждал на поле «Манчестер Сити».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.55. Нас ждёт встреча команд, которые любят играть в атакующий футбол, и самое главное, это реализовывать созданные моменты за счёт высокого класса игроков.

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