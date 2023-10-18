«Манчестер Сити» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Брайтон», который состоится 21 октября 2023 года
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице после восьми матчей. «Горожане» за первые шесть туров не потеряли ни одного очка, но в последних играх команда регулярно проигрывает. В одном из предыдущих матчей проиграли «Вулверхэмптону» (1:2).
В восьмом туре уступили на выезде лондонскому «Арсеналу» со счётом 0:1.
«Брайтон»
«Брайтон» также, как и их будущий соперник, провально играет в последнее время. Команда опустилась на шестое место в турнирной таблице. В рамках седьмого тура на чужом поле проиграли «Астон Вилле» со счётом 1:6.
В домашней встрече последнего тура сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Сити» – 1.47
- Ничья – 5.20
- Победит «Брайтон» – 6.60
- Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 2.13
- Обе забьют — нет – 2.46
- Обе забьют — да – 1.55
- Тотал голов больше 3.5 голов – 1.99
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.91
Статистика
- «Горожане» не смотря на неудачную серию на выезде, на домашней арене в этом сезоне не теряли баллов.
- «Чайки» самая результативная команда Премьер-Лии на данный момент.
- «Брайтон» никогда не побеждал на поле «Манчестер Сити».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.55. Нас ждёт встреча команд, которые любят играть в атакующий футбол, и самое главное, это реализовывать созданные моменты за счёт высокого класса игроков.