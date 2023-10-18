«Манчестер Сити» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Брайтон», который состоится 21 октября 2023 года

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице после восьми матчей. «Горожане» за первые шесть туров не потеряли ни одного очка, но в последних играх команда регулярно проигрывает. В одном из предыдущих матчей проиграли «Вулверхэмптону» (1:2).

В восьмом туре уступили на выезде лондонскому «Арсеналу» со счётом 0:1.

«Брайтон»

«Брайтон» также, как и их будущий соперник, провально играет в последнее время. Команда опустилась на шестое место в турнирной таблице. В рамках седьмого тура на чужом поле проиграли «Астон Вилле» со счётом 1:6.

В домашней встрече последнего тура сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.47

Ничья – 5.20

Победит «Брайтон» – 6.60

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 2.13

Обе забьют — нет – 2.46

Обе забьют — да – 1.55

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.91

Статистика

«Горожане» не смотря на неудачную серию на выезде, на домашней арене в этом сезоне не теряли баллов.

«Чайки» самая результативная команда Премьер-Лии на данный момент.

«Брайтон» никогда не побеждал на поле «Манчестер Сити».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.55. Нас ждёт встреча команд, которые любят играть в атакующий футбол, и самое главное, это реализовывать созданные моменты за счёт высокого класса игроков.