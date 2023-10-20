«Пари Сен-Жермен» – «Страсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1697812874

вчера, 17:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» – «Страсбург», который состоится 21 октября 2023 года

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» находится на третьем месте после восьми сыгранных матчей, уступая два очка лидеру Лиги 1, команде «Монако». Подопечные Луиса Энрике теряют много очков для клуба с такими амбициями. В седьмом туре сыграли вничью на выезде с «Клермоном» (0:0).

В предыдущем матче обыграли «Ренн» со счётом 3:1.

«Страсбург»

«Страсбург» — одиннадцатая команда на текущий момент в чемпионате Франции, имея на своём счету десять набранных баллов. После относительно удачного старта «Страсбург» провалил последние две игры, не набрав ни одного очка. В матче седьмого тура дома уступили «Лансу» (0:1).

В последнем сыгранном туре были слабее «Нанта», проиграв им со счётом 1:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари Сен-Жермен» – 1.25

Ничья – 6.60

Победит «Страсбург» – 13.00

Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 – 1.65

Обе забьют — нет – 1.81

Обе забьют — да – 1.94

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.20

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.75

Статистика

«Пари Сен-Жермен» на своём поле в последних пяти встречах забил одиннадцать мячей.

«Страсбург» на выезде в этом сезоне забил только один гол.

«Страсбург» никогда не побеждал парижан на их поле.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 коэффициентом 1.65. Класс игроков «Пари Сен-Жермен» сыграет ключевую роль в предстоящем матче и позволит им без особых проблем взять свои три очка.