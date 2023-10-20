«Пари Сен-Жермен» – «Страсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» – «Страсбург», который состоится 21 октября 2023 года
«Пари Сен-Жермен»
«Пари Сен-Жермен» находится на третьем месте после восьми сыгранных матчей, уступая два очка лидеру Лиги 1, команде «Монако». Подопечные Луиса Энрике теряют много очков для клуба с такими амбициями. В седьмом туре сыграли вничью на выезде с «Клермоном» (0:0).
В предыдущем матче обыграли «Ренн» со счётом 3:1.
«Страсбург»
«Страсбург» — одиннадцатая команда на текущий момент в чемпионате Франции, имея на своём счету десять набранных баллов. После относительно удачного старта «Страсбург» провалил последние две игры, не набрав ни одного очка. В матче седьмого тура дома уступили «Лансу» (0:1).
В последнем сыгранном туре были слабее «Нанта», проиграв им со счётом 1:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Пари Сен-Жермен» – 1.25
- Ничья – 6.60
- Победит «Страсбург» – 13.00
- Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 – 1.65
- Обе забьют — нет – 1.81
- Обе забьют — да – 1.94
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.20
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.75
Статистика
- «Пари Сен-Жермен» на своём поле в последних пяти встречах забил одиннадцать мячей.
- «Страсбург» на выезде в этом сезоне забил только один гол.
- «Страсбург» никогда не побеждал парижан на их поле.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 коэффициентом 1.65. Класс игроков «Пари Сен-Жермен» сыграет ключевую роль в предстоящем матче и позволит им без особых проблем взять свои три очка.