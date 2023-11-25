«Страсбур» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Страсбур» – «Марсель», который состоится 25 ноября 2023 года

«Страсбур»

На данный момент «Страсбур» в турнирной таблице чемпионата Франции занимает пятнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Le Racing». В шести крайних матчах подопечные Патрика Виейра не радуют победами своих поклонников. В сухую, пропустив три гола, «Страсбур» проиграл «парижанам» в рамках матча 9-го тура Лиги 1. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Ренн» (1:1).

«Нулёвку» раскатал «Le Racing» дома с «Клермоном» в игре прошлого тура чемпионата Франции.

«Марсель»

«Олимпик Марсель» в турнирной таблице Лиги 1 находится на десятой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «провансальцев» за последнее время. Нулевую ничью раскатал «Лилль» с «Марселем» в рамках матча 11-го тура чемпионата Франции. В сухую, забив пару мячей, «южане» взяли верх над АЕКом в гостях в игре 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

12 ноября с минимальным счётом «Ланс» на своём поле выиграл у «Марселя».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Страсбур» – 4.00

Ничья – 3.60

Победит «Марсель» – 1.95

Победит «Марсель» с форой -1.5 – 3.40

Обе забьют — нет – 1.90

Обе забьют — да – 1.94

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77

Статистика

Исходом тотал больше 3.5 мячей за игру завершились три крайние очные встречи команд

Три поражения потерпел «Страсбур» в пяти последних встречах

В двух поединках «Марсель» уступил своим соперникам за аналогичный период.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать на тотал больше 2.5 голов за игру с коэффициентом 2.07. С большой долей вероятности мы увидим не меньше трёх забитых мячей в матче на двоих. Именно такой исход подсказывает нам статистика очных встреч.