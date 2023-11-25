«Страсбур» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Страсбур» – «Марсель», который состоится 25 ноября 2023 года
«Страсбур»
На данный момент «Страсбур» в турнирной таблице чемпионата Франции занимает пятнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Le Racing». В шести крайних матчах подопечные Патрика Виейра не радуют победами своих поклонников. В сухую, пропустив три гола, «Страсбур» проиграл «парижанам» в рамках матча 9-го тура Лиги 1. Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Ренн» (1:1).
«Нулёвку» раскатал «Le Racing» дома с «Клермоном» в игре прошлого тура чемпионата Франции.
«Марсель»
«Олимпик Марсель» в турнирной таблице Лиги 1 находится на десятой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «провансальцев» за последнее время. Нулевую ничью раскатал «Лилль» с «Марселем» в рамках матча 11-го тура чемпионата Франции. В сухую, забив пару мячей, «южане» взяли верх над АЕКом в гостях в игре 4-го тура группового раунда Лиги Европы.
12 ноября с минимальным счётом «Ланс» на своём поле выиграл у «Марселя».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Страсбур» – 4.00
- Ничья – 3.60
- Победит «Марсель» – 1.95
- Победит «Марсель» с форой -1.5 – 3.40
- Обе забьют — нет – 1.90
- Обе забьют — да – 1.94
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77
Статистика
- Исходом тотал больше 3.5 мячей за игру завершились три крайние очные встречи команд
- Три поражения потерпел «Страсбур» в пяти последних встречах
- В двух поединках «Марсель» уступил своим соперникам за аналогичный период.
Прогноз
Компания Pinnacle ставку предлагает сделать на тотал больше 2.5 голов за игру с коэффициентом 2.07. С большой долей вероятности мы увидим не меньше трёх забитых мячей в матче на двоих. Именно такой исход подсказывает нам статистика очных встреч.