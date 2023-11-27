Символическая антисборная 16-го тура РПЛ. Футболисты, которые скатились к мату и оскорблениям

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сегодня, 15:55

Плохая неделя для «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива».

Вратарь

Игорь Лещук («Динамо»)

Набрал форму, о чём свидетельствуют появления Лещука в основе, хотя есть ветеран Шунин. Но в дерби против ЦСКА у Игоря случилось затмение после удара Файзуллаева. Даже замедленные повторы не помогают понять, зачем голкипер вместо шага влево и спокойного сэйва выбрал волейбольный вынос. Просчитался, закинул мяч в сетку. Повезло ещё, что «динамовцы» выиграли у ЦСКА , перекрыли ошибку вратаря.

Защитники

Саша Зделар ( ЦСКА )

Роше тоже нечем похвастаться, но Зделар в обороне это отдельный фрукт. Вкус поражения, которое всегда с тобой. Федотов упрямо ставит хавбека в защиту. В результате Битело убегал и устраивал с Тюкавиным перепасовки в штрафной площади Акинфеева. А уже после выхода Набабкина и перехода Зделара выше по схеме случилась победная атака «Динамо». И опять серб был не у дел.

Евгений Морозов («Локомотив»)

Оставил Писарского, когда форвард «Крыльев Советов» забивал на 93-й минуте поединка. Но главный «подвиг» Морозов совершил позже. Именно он неуклюже встретил соперника, согнув руку в локте. У этого действия не было смысла для эффективной защиты, зато Евгений заработал пенальти – мяч попал в конечность. Клуб из Самары отыгрался с 1:3 в добавленное время.

Хуниор Алонсо («Краснодар»)

Герой первого круга на сложном для «Краснодара» отрезке не помогает своей команде. После столкновения Тормены и Сафонова, которое привело к заменам игроков «Краснодара», именно Хуниор должен был стать вожаком обороны. И у парагвайца не получилось. Егорычев и Каштанов забивали в ворота Агкацева, «Урал» легко ловил Алонсо на вертикальных передачах.

Полузащитники

Тимофей Маргасов («Сочи»)

Паршивлюк из «Динамо» реабилитировался за плохой первый тайм в дерби с ЦСКА . Не только ветеран виноват в атаках «армейцев» его краем, но и атакующий хавбек, который не работал в защите. А вот Маргасова заменили, его ошибки остались последней строчкой в истории игры. Дуглас Сантос и Мостовой дергали фланг «Сочи», а при счёте 1:0 также пошли вертикальные передачи.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

После матча Баринов заработал длительную дисквалификацию за длинный язык, но ещё на поле у Дмитрия хватало ошибок. Сначала хавбек не помог Карпукасу предотвратить гол Констансы, а затем капитан «Локомотива» не понял, что нужно поднимать линию обороны выше и не зажиматься в собственной штрафной. От Баринова не было пользы в игре против «Крыльев Советов».

Виктор Мендес ( ЦСКА )

Тренеры, селекционеры и бывшие футболисты видят в нём парня с пасом, что правда. Вот только Обляков не опорник, а это значит, что в роли волнореза именно молодой чилиец. И разве он остановил Битело и Карраскаля в дерби? Мендес не связывает линии, у него нет побед при игре один в один. Виктор заслужил замену во втором тайме, он вяло играл без мяча, чем помог героям тура из «Динамо».

Никита Бурмистров («Сочи»)

Опытный Юсупов хотя бы дрался, а ещё один ветеран «Сочи» наблюдал, как Вендел и Клаудиньо разыгрывают комбинации через центр, не пытался им помешать. Также Никита не пригодился в обороне. А когда попытался помочь, то мяч попал ему в руку. Клаудиньо не забил с того пенальти – его «паненку» разгадали, но этот промах не отменяет ошибки Бурмистрова.

Лукас Оласа («Краснодар»)

В 29 лет умеет отдать мяч ближнему напарнику, а больше ничего толком не может. В обороне средние показатели, что три гола «Урала» иллюстрируют, особенно второй и третий мячи. Также от Оласы не было пользы в атаке. Человек, который просит мяч, не умеет обострять игру. У Лукаса слишком мало козырей, чтобы зимой Ивич не думал о покупке ему конкурента.

Нападающие

Джон Кордоба («Краснодар»)

Забил первый мяч встречи, но у «Краснодара» ни одного удара в створ за второй тайм, вина Кордобы в поражении очевидна. Разделяет ответственность с напарниками, но вот его красная карточка это дикость. Джон взял себя за гениталии, показав оскорбительный жест арбитру. А если ходил в судейскую комнату, то останется без футбола надолго.

Артём Дзюба («Локомотив»)

Дзюба стал инородным телом в атаке «Локомотива». Конечно, иногда мяч попадает к нему, но Артём не помогает соединить усилия Глушенкова, Миранчука и Пиняева. «Локомотив» забил третий гол в атаке с ассистом Сулейманова, который заменил ветерана во втором тайме. Не пора ли Тимуру начинать матчи в основе, пока Дзюба не в форме?

Главный тренер

Владимир Ивич («Краснодар»)

Федотов отдал победу «Динамо», провалил второй тайм. Галактионов матерился в интервью, которое посмотрели дети. Также оба заслужили критику за плохую футбольную работу. Но хуже всех оказался лучший тренер сезона. Ивич понятия не имел, как обыграть «Урал» на выезде в матче после паузы на игры сборных. Ганчаренко чисто переиграл теперь уже бывшего лидера РПЛ .

Судейская ошибка

Любимов и красная для «Оренбурга»

Любимов судил в матче «Оренбурга» и «Ахмата», был в двух метрах от эпизода, но не показал Воробьёву вторую жёлтую карточку за явный фол – нападающий наступил на ногу сопернику из Грозного. А с претензиями «Локомотива» к Казарцеву разберётся ЭСК РФС . Пенальти назначили по правилам, хотя будут спорить о силовой борьбе против Карпукаса перед голом «Крыльев Советов».

Безобразие тура

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