Символическая сборная 16-го тура РПЛ. Герои московского дерби и «снеговики» из «Спартака»

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вчера, 22:12

Удачные выходные для «Динамо» и «Урала».

Вратарь

Александр Беленов («Факел») – реакция тура

«Рубину» повезло обыграть «Факел» благодаря удару с рикошетом. Мяч идеально пошел под штангу, лизнул каркас ворот и не оставил Беленову шансов. Но во всех остальных эпизодах, а их было шесть, опытный голкипер «Факела» сыграл изумительно. Александр тащил удары низом – отбивал ногами, также переправлял мяч в перекладину. Отличная игра голкипера.

Защитники

Даниил Хлусевич («Спартак») – «снеговик» тура

Чувствовал себя в снегу как дома. Но есть одна важная деталь о матче «Балтики» и «Спартака», которая подчеркивает ошибки организаторов. Средняя точность передач 50 %. Над командами издевались, но Хлусевич принял правила игры. Даниил забил победный мяч «Спартака». Также латераль поработал без мяча. Классно сыграл головой, выносил снаряд куда подальше.

Эммерсон («Урал») – надёжность уикенда

Бегич и Итало упустили Кордобу в первом тайме, но защитник «Урала» исправил недочет напарников, сравнял счет после паса Кулакова. Получив ничью в перерыве, команда Ганчаренко поверила в победу над лидером РПЛ . «Краснодар» пропустил еще два мяча, а самое важное для оценки защитника Эммерсона – во втором тайме у «горожан» не было ни одного удара в створ.

Родригао («Зенит») – бывший недели

В победе «Зенита» над «Сочи» в Санкт-Петербурге мало кто сомневался. Но против знакомого соперника можно играть по-разному. Например, допускать чужие контратаки и пропускать мячи. Но Родригао выбрал другой путь. Бразилец закрыл подходы к воротам Кержакова, а вдобавок на его счету победный гол в ворота бывшей команды – защитник четко сыграл головой у ворот Гойло.

Руслан Безруков («Рубин») – удачливость тура

Латераль «Рубина» активно работает во многих матчах, и теперь ему прилетела награда. В прошлом туре тоже был в этом составе. Тогда забил и сейчас тоже отличился. Безруков грамотно сместился с фланга в центр, ударил правой ногой, а дальше за него сработал рикошет – мяч отлетел прямо в угол ворот Беленова. Также Безруков неплохо сыграл в защите, Дюпин снова не пропустил.

Полузащитники

Рифат Жемалетдинов («Локомотив») – джокер недели

Вышел при ничейном счете, сделал разницу 1:3 в пользу «Локомотива». Два удара по воротам – два гола. В первом случае Рифат пробил хлестко и точно, а во втором удачно подработал грудью мяч после навеса Сулейманова и не оставил голкиперу «Крыльев Советов» шансов. Затем нервный «Локомотив» позволил сопернику сравнять счет, но это не вина атакующего хавбека.

Тимур Аюпов («Урал») – полезность тура

Не каждый день в этом сезоне побеждает сам «Краснодар». Поэтому отмечаем не только оборону «Урала», которая закрыла Кордобе путь к чужим воротам после единственного гола, но и атакующих игроков, вроде Аюпова. Хавбек «Урала» отдал две голевые передачи. Сначала на Егорычева, а затем умно вывел Каштанова на чужие ворота, помог форварду избежать офсайда своевременным пасом.

Битело («Динамо») – дубль тура

Тур богатый на атакующие подвиги – Пиняев и Гарре, например, просто не поместились в составе, но легконогий бразилец тоже выделился. Убежал на ворота Акинфеева в дебюте дерби с ЦСКА – уложил голкипера в один угол, пробил в другой. А во втором тайме Битело не позволил «Динамо» разувериться в победе, когда удачно сыграл после скидки Тюкавина. Битело был хорош на протяжении всего матча.

Аббосбек Файзуллаев ( ЦСКА ) – тонкость сезона

Сделал для победы ЦСКА в дерби всё, что мог. Сначала молодой атакующий хавбек записал на свой счет оригинальный гол – мяч вильнул перед вратарем, Лещук отправил снаряд в сетку своих ворот. Также на счету Файзуллаева голевая передача на Заболотного, удачный навес с левого фланга. Если бы после перерыва «армейцы» не развалились, узбек мог стать героем очень красивого матча.

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо») – ловкость недели

Хотя оба напарника по стартовому составу – Марков и Смолов, сыграли плохо, Тюкавина это не смутило. Форвард дождался правильных сопровождающих, кроме Битело, и в итоге именно Константин принес «Динамо» победу в дерби. Игра перевернулась после перерыва, а форвард не выключился в эпизоде, когда от него требовалась ловкость. Гол плюс пас против ЦСКА это прекрасный результат.

Александр Соболев («Спартак») – выносливость тура

Оказывается, снежное регби – его вид спорта. Соболев вернулся в основной состав «Спартака» после болезни Игнатова. И хотя у Александра есть разногласия с Абаскалем, жажду в атаке нападающий во время конфликта не потерял. Соболев создал голы в ворота «Балтики» в одном из самых странных матчей последних лет. Обе голевые передачи на счету нападающего «Спартака».

Главный тренер

Виктор Ганчаренко («Урал»)

Личка провел классный второй тайм, но «динамовцы» неважно сыграли в первом. Точно можно похвалить Рахимова за шестой «сухарь» «Рубина» подряд. Молодцом Абаскаль, тренер «Спартака» не испугался снегопада в Калининграде. Но если искать чистое геройство наставника, то лучше всех подходит Ганчаренко. Виктор Михайлович без оговорок обыграл Владимира Ивича, «Урал» после серии из четырех поражений победил фаворита.

Событие тура. Смена лидера в РПЛ

Лишь в шестнадцатом туре «Зенит» впервые в сезоне выбрался на первое место. Могли делить его с «Краснодаром», если бы в Екатеринбурге случилась ничья, но «Урал» дома умеет встречать фаворитов. Ганчаренко обыгрывал Федотова и Абаскаля, а теперь очередь Ивича. «Зенит» до этого откатал обязательную программу с «Сочи» – победа 3:0 с нереализованным пенальти Клаудиньо, а вот «Краснодар» пропустил три мяча от «Урала». «Горожане» провели худший матч в сезоне.