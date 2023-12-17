«Хоффенхайм» – «Дармштадт 98»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Хоффенхайм» – «Дармштадт 98», который состоится 19 декабря 2023 года

«Хоффенхайм»

«Деревенские» в турнирной таблице чемпионата Германии занимают на сегодняшний день седьмое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Хоффенхайма». С разницей в один мяч «сине-белые» уступили в гостях мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче 13-го тура Бундеслиги (1:2). Со счётом 3:1 «деревенские» в игре следующего тура обыграли «несгибаемых» из Бохума.

16 декабря с таким же счётом «Хоффенхайм» потерпел поражение от «красных быков» из Лейпцига.

«Дармштадт 98»

Последнюю строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимают на текущий момент «лилии». Освежим в памяти результаты нескольких матчей «Дармштадта 98» за последнее время. В трёх крайних матчах «лилии» проиграли своим соперникам. С минимальным счётом дома «Дармштадт 98» уступил «козлам» из Кёльна. «Хайденхайм» с разницей в один мяч выиграл у «лилий» в позапрошлом туре чемпионата Германии (3:2).

Со счётом 1:0 «волки» из Вольфсбурга выиграли в гостях у «Дармштадта 98».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хоффенхайм» – 1.50

Ничья – 4.90

Победит «Дармштадт 98» – 5.80

Победит «Хоффенхайм» с форой -1.5 – 2.23

Обе забьют — нет – 2.29

Обе забьют — да – 1.60

Тотал голов больше 2.5 – 1.46

Тотал голов меньше 2.5 – 2.66

Статистика

Пять крайних очных встреч команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч

В двух футбольных поединках из пяти последних «деревенские» проиграли

За тот же период «лилии» уступили своим соперникам в трёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 2.66 в предстоящем матче компания Pinnacle предлагает ставку сделать на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Именно такой исход наиболее вероятный, если довериться статистике очных встреч команд.