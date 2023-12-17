Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбол - это больИтоги и оценки

«Мы это заслужили». Чемпионы европейских лиг в кризисе, даже «Манчестер Сити»

вчера, 12:24
Хосеп Гвардиола

Сложная концовка года для футбольных грандов.

«Манчестер Сити». Минус 7 пунктов после 17 игр

После семнадцатого тура прошлого сезона у «горожан» было всего на два очка меньше, чем у «Арсенала». Если сегодня Клопп дома обыграет МЮ, то оторвётся от Гвардиолы на шесть пунктов. Хосеп недавно вспоминал, как отыграл у «канониров» отставание в десять очков, но в нынешнем состоянии его команда вряд ли справится с подобной задачей. Гвардиола признаёт, что неудачи заслуженные. Многие каналы крутят кадр с бровки, где старина Рой Ходжсон смеётся после гола его «Кристал Пэлас» на 95-й минуте поединка против «Манчестер Сити», а рядом Хосеп. Рой смеялся не над Гвардиолой, но ракурс подобрали удачно. «Орлы» забрали у фаворита два очка после мяча с пенальти, а одиннадцатиметровый привёз один из лучших игроков года – Родри. Когда испанского опорника нет, «горожанам» ещё сложнее. Вчера не было Холанда, но дело не в отдельных людях. Много веских причин для отката фаворита АПЛ. Потеря 7 пунктов на дистанции в 17 матчей это перебор, особенно для победителя Лиги чемпионов.

«Барселона». Минус 9 пунктов после 17 игр

Идея сравнить показатели действующих чемпионов с тем, что было год назад, возникла до матча в Валенсии. Ничья «Барселоны» лишь убедила в актуальности подобного разговора. Канселу хорошо сказал: каталонцы создали моментов на четыре мяча, не забили, а теперь мировая против середняка «не имеет вкуса». Паэльи навернуть не получилось. А хуже становится, если сравнивать две «Барселоны». После 17 туров в чемпионском сезоне команда Хави пропустила всего 7 мячей, а сейчас уже 19. Тогда было одно поражение и две ничьи, сейчас пять мировых и две неудачи, причём от «Реала» и «Жироны», конкурентов в таблице. Маленький каталонский клуб брата Гвардиолы рванул с двенадцатого места на первое и может упрочить свои позиции в понедельник. У «Реала» появился Беллингем, ждут Мбаппе и определяются с тренером, обсуждая новый контракт Анчелотти. А «Барселона» с Хави страдает, команда в кризисе.

«Наполи». Минус 14 очков после 16 игр

Герои прошлого сезона, но не целого года. Вот поэтому надо отходить от привычки раздавать индивидуальные призы за календарный год, футбол живёт по иному календарю. Если расписание не ломают чемпионатом мира зимой, который испоганил многим клубам двенадцать месяцев после этого. Спаллетти хватило опыта, чтобы «Наполи» сохранил первую строчку в таблице Серии А. Кварацхелия и Осимхен добились исторического результата, стали чемпионами впервые после времён с Марадоной. Но клуб из Неаполя не сохранил чемпионскую форму на новый сезон. Вчера лучший игрок Африки технично набивал мяч коленом, затем в борьбе с защитниками прострелил на лучшего грузинского футболиста, Хвича забил ударом рикошетом от штанги. Но красивый гол не мешает сравнить показатели сейчас – 4-е место, 5 поражений, 27 набранных очков и огромное отставание от лидеров, от чемпионского темпа. У Спаллетти тогда было на 14 очков больше и одно поражение, причём уже после турнира в Катаре.

ПСЖ. Минус 5 очков после 15 игр

Год назад парижский клуб тренировал человек, который оказался не самым большим любителем иммигрантов во Франции – Кристоф Гальтье в суде доказывает, что не расист, хотя по-разному обзывал и отзывался о футболистах собственных клубов в прошлом. И вряд ли любил тренировать ПСЖ. Когда нет «химии» между игроками и тренером, то это видно. Сейчас у Луиса Энрике тоже не получается создать коллектив мечты с Мбаппе во главе. Парижане вторые в группе Лиги чемпионов, уступили неидеальной «Боруссии» Дортмунд. Второе место значит, что завтра на жеребьёвке решающего этапа Лиги чемпионов ПСЖ может нарваться на Тухеля, Анчелотти и Гвардиолу в первом раунде плей-офф. В чемпионате Франции их спасает отсутствие равноценного конкурента, поэтому парижане первые в таблице. Но у гранда нет классной игры в футбол. Видим откат результатов, минус 5 пунктов до гостевого матча против «Лилля» сегодня вечером. Будут новые потери, победная серия – отражение слабости конкурентов.

«Зенит». Минус 9 очков после 18 игр

«Бенфика» потеряла семь пунктов по сравнению с чемпионским сезоном после всего 13 туров. У голландцев «Фейеноорд» держит прошлогодний темп, но тогда команда смогла набрать скорость во второй части сезона, а сейчас появился идеальный конкурент – у ПСВ 15 побед в 15 турах. Поэтому и у португальцев, где «Спортинг» и «Порту» навязывают команде с Ди Марией борьбу, и в Нидерландах, где упал с вершины «Аякс», есть шанс на смену чемпиона.

Аналогичная ситуация в Германии. Хотя «Бавария» благодаря появлению Харри Кейна с его безумной статистикой несильно откатилась по сравнению с прошлым годом, теперь появился «Байер» Хаби Алонсо. Испанец знает ошибки Терзича из «Боруссии» Дортмунд, мечтает бодаться с Тухелем как можно дольше. Год назад тренер Нагельсманн в Мюнхене пытался играть без центрального форварда, и получалось скверно. Теперь «Баварию» уничтожил 5:1 «Айнтрахт», а сегодня матч против «Штутгарта». Клуб из Мюнхена фаворит Бундеслиги, но его история хорошо ложится на сюжеты Семака. Хотя Кассьерра в роли Кейна из РПЛ – голы форварда помогают набирать очки, появился «Краснодар» Ивича, аналог «Байера» Алонсо.

«Зенит», как и «Бавария», не всегда впечатлял. Петербургский клуб заметно проигрывает самому себе годичной давности. После 18 туров прошлого сезона Семак уступил только «Ахмату», что вылилось в клубный скандал с обвинениями защитника в «сливе» матча. Чемпионы тогда побеждали в РПЛ со счётом 7:0 и 8:0, пропустив 7 голов в 18 играх. Сейчас 17 ошибок в защите, 4 поражения и только ничьи «Краснодара» позволяют «Зениту» держаться в шаге от вершины. Но деградация налицо, как и у чемпионов других лиг. В случае лидера РПЛ дело не в ЧМ-2022, но Семак может потерять титул вслед за другими триумфаторами прошлой весны. Впрочем, развязка через полгода, так что некоторые из списка ещё повоюют.

«Автобус» МЮ пережил выезд в Ливерпуль. В АПЛ снова сменился лидер
Вчера, 22:46Вадим Багров в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
Пять причин не верить в рекордный титул «Зенита». Аршавин говорит о потерях, а не о покупках
Вчера, 20:29Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии8
В РФС подвели итоги Матча звёзд Кубка России
Вчера, 15:33
Поражение от андердога ЛЧ, падение в Ла Лиге, скандалы. У Хави и «Барсы» большие проблемы
16 декабряМаксим Тарасов в блоге Командный духКомментарии5
От Лиги чемпионов до борьбы за выживание. Приключения «Униона»
16 декабряСергей Иванов в блоге Футбол - это больКомментарии4
Портал FourFourTwo признал Месси лучшим аргентинским футболистом
16 декабря
Сортировать
Все комментарии
Бармалей 7
Бармалей 7 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:19
    Бармалей 7
    Бармалей 7
    вчера в 21:17
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 19:37
      А почему не ДИНАМО?
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:35
      Не факт. Для показухи РЖД могут дать "блеснуть", как вариант.
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 19:31
      Привет, Макс!!!
      Я даже не сомневался от тебя это услышать. И не потому что ты неправ, нет, конечно. Просто, зная твою жизненную позицию и зная тебя, как убежденного борца против коррупции, и беззакония, я понимал, что именно так ты и ответишь. Вобщем, если я правильно понял и следуя твоей логике- Зенит снова чемпион, даже такой убогий как сейчас?
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:24
      "По поводу Зенита, я давно пишу- деградация очевидная. Семаку не хватает тренерского интеллекта или даже образования, чтобы поменять игру команды, сделать её более непредсказуемой для соперников. Всё по шаблону, по старинке, никакой новизны. Нехватака тренерских идей и тренерской философии ведут Питер в тупик. Тем более сейчас, когда остальные стали подтягиваться и конкуренция стала намного жестче, надо срочно менять игру, её стратегию, даже не тактику!"

      Вить. Деградация и Тупик - это не Зенит, а футбольная лига в которой он играет.
      Менять тактику, стратегию ? )) Для чего ? Конкуренция ? Ну так Дюков регулирует процесс; создаёт своего рода подобие соревновательности...
      Ты вообще знаешь сколько надо отвалить бабла, чтоб игрок просто вошел во взрослый состав клуба РПЛ ? Слово МНОГО и количественное его значение просто не уложится в твоей голове.
      Сбрось и не смотри в этот калейдоскоп иллюзий, где "конкуренция" стала намного жестче.
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
      вчера в 17:57, ред.
      Все может быть, но похоже на сказку. Ливерпуль и Арсенал не такие слабые как были в том сезоне. Да и МС действующий чемпион ЛЧ и АПЛ.
      Возможно МС не будет чемпионом АПЛ, так как спад у них похож на сезон 2015-2016, а вот выиграет АПЛ более стабильная команда и необязательно самая сильная, так как Ливерпулю и Арсеналу помогают другие команды на данный момент. Ливерпуль был силен и не обращал внимание на другие команды в сезоне 2019-2020 когда брал АПЛ. Точно также МС выиграет АПЛ если будет стабилен, а Ливерпуль и Арсенал потеряют очки с другими командами, но МС сейчас колбасит. А Астон Вилле может не хватить запаса и ей нужно играть стабильнее и результативнее Ливерпуля и Арсенала, в том числе МС. Лестер мог выиграть у команды минимально в чемпионский сезон, когда конкуренты теряли очки. Если Астон Вилла сделает подобное, то возможно. Но не будем предаваться мечтам как манки, у которых уже и АПЛ выиграна и ЛЧ в начале сезона.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ DXTK (раскрыть)
      вчера в 17:55
      Что за высокомерие, "Гвардиола обыгрывает сам себя". Остальные тренеры проигрывают Гвардиоле, а Пеп проигрывает только сам себе. Больше мне сказать нечего с таким твоим подходом))
      DXTK
      DXTK ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 17:31
      Думаешь у МС сейчас есть конкуренты в АПЛ? Они проигрывают чемпионскую гонку сами себе, как и Гвардиола способен сам себя обыграть намудрив с составом. Не вижу за счет чего сейчас Арсенал Ливерпуль или Астон Вилла выше в чемпионате, чем Сити, только из-за того что Сити теряет очки, а не потому что они сильнее их, и это даже не смотря на то что и АВ и Арс обыграли горожан, а Ливер сыграл в ничью.........
      DXTK
      DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
      вчера в 17:21
      Значит в этом сезоне чемпином должна стать АстонВилла, по аналогии с сезоном 15/16 когда андердог Лестер выиграл чемпионат. Сити финишировал на 4 месте.
      1580556558
      1580556558 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 15:23
      По поводу "всех сметать". 20 тур. 1-2 от МЮ, 22 тур 0-1 от ТТХ, 1-1 с Ноттингемом в 24 туре, 1-1 с Брайтоном в 32 туре и 0-1 от Брентфорда в заключительном. Ну и вылет из кубка Лиги сразу после НГ. И в прошлом сезоне наибольший влад в чемпионство МС внес Арсенал, который просто провалил концовку сезона
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 15:02, ред.
      Сезон у МС похож на 2015-2016 при Пелегрини в АПЛ. Тогда у многих команд был спад, а чемпионат выиграл Лестер.
      Если у Пелегрини ведущие игроки старели и нужна была чистка, то в нынешнем МС состав омолодил Пеп.
      Наверное команды средней группы стали стабильнее, не хотят вылетать.
      МЮ когда наткнулся на скалы середняков, сразу посыпался, теперь и андердоги не хотят делить очки, так как первая 4-ка забирает у них очки и нужно брать у таких команд как МЮ.
      Ливерпуль и Арсенал стали стабильнее, но им тоже помогают середняки. МС не так сильно отстал от первого места и тут главное кто выдержит гонку.
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 13:59
      Не может Гвардиола четыре года подряд выигрывать АПЛ. Да же Ферги не выигрывал
      Capral
      Capral ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 13:31
      В могуществе вашего МС я не сомневался и не сомневаюсь. Наверняка, подправят игру, наладят игровые сочетания и тд. Дело в другом: застой тренерских идей от Гвардиолы давно известен, еще со времен его работы в Баварии, откуда его с позором изгнали. Я небольшой знаток АПЛ, редко смотрю лучшую лигу мира, но, зная Гварда, могу предположить, что его обычное нежелание что-то менять в своей игре, иногда приводит к нежелательным последствиям, как это было в Мюнхене...

      По поводу чемпионства Баварии, я бы не был столь категоричен. Сейчас в Бундесе появляются команды, могущие противостоять Баварии. Другое дело- надолго ли хватит этих команд. Пока, Бавария не впечатляет и на абсолютного чемпиона, точно не похожа. Увы.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 13:24
      Это рациональный взгляд на вещи, согласен, хотя хотелось бы других результатов.) Я даже был бы не против, чтобы "Жирона" выиграла Ла Лигу (хотя это кажется маловероятным, они уже выцарапывают очки постоянно на последних минутах, а скоро имхо сдохнут совсем и полетят под горку), если "Реал" выиграет ЛЧ.

      Да и для БЛ было бы полезно наконец сбросить гегемонию "Баварии", добавлю, никому не нужную гегемонию, потому что "Бавария" на фоне неё сама стала ватной, и хорошо бы выиграл чемпионат именно "Байер" или "Штуттгарт", потому что чисто торгующие игроками "Ляйпциг" и "Боруссия" не интересны в плане перспектив, с ними давно всё ясно, что это просто футбольные супермаркеты и никаких целей они не ставят.
      Elliada
      Elliada ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 13:15
      Игру подправят. У многих травмы, или несыгранность состава. В общем, обычные проблемы. Неважно какой расклад сейчас, все равно те, кто должен выиграть, выиграют. Сити, Бавария, Реал станут чемпионами, хоть сейчас не на первом месте.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 13:10
      Что значит "не может поделать"? В прошлый сезон понятно, крайний кадровый голод, 35-летний Бензема и 37-летний Модрич как ключевые игроки, Камавинга, играющий тупо левого защитника, проданный в начале сезона Каземиро без возможности замены (потому что Перес получил возможность заработать 80 лямов на ветеране). "Реал" отдал приоритет ЛЧ поэтому, потому что деньги за плей-офф ЛЧ огромные, а за 1е и 2е место вроде разница 8 лямов евро в Ла Лиге, относительные копейки, только за выход в плей-офф ЛЧ дают 30 миллионов вроде. А так последние годы даже с приоритетом на ЛЧ через раз Ла Лигу выигрывали.
      Capral
      Capral ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 13:10
      Так ведь и Зенит, тоже- всего в двух очках от лидера, а кризис очевидный. Не на таблицу смотреть надо- а на игру и её содержание.
      Elliada
      Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 13:05
      Если у всех кризис, что Арсенал без трофея? Пеп выиграл 5 из 6 розыгрышей АПЛ, установил много рекордов, выиграл требл. Даже МЮ Фергюсона такой стабильности не показывал. Если думаешь. что это легко, то почему пиковый Ливерпуль этого не добился? Почему Реал не может ничего поделать с кризисной Барселоной?
      Elliada
      Elliada
      вчера в 13:02
      Как же меня раздражает разговоры про кризис. Сейчас после 17 туров у Сити 34 очка, у лидера 37 очков + игра в запасе. Ради наглядности опишу ситуацию в прошлом сезоне. В сезоне 22/23 у Сити после 17 туров было 35 очков, у лидера Арсенала было 40 очков. То есть, ситуация, что в прошлом сезоне, что в этом идентичная. А как закончился сезон?

      Каждый сезон Сити проваливает начало сезона (для наглядности 3 поражения подряд в Суперкубке Англии), но после Нового года начинают всех сметать с пути. Не сомневаюсь, что этот сезон станет таким же и Сити выиграет АПЛ.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 13:01
      Ну, тут есть подспудный фактор, что соперники посильнее (я не хочу раздавать диферамбов "Ливерпулю" пока, потому что именно с точки зрения игры они не сильно выросли, выцарапывают победы у аутсайдеров на шару через игру) и кажется, что нужно было всё время выигрывать, но на самом деле усталость-то копится. Хотя, конечно, сейчас основной фактор, что у Пепа нет плана Б, вылетели несколько ключевых игроков, а они винтики нужные, и другими их не заменить. Посмотрим, как он с этим справится.
      sihafazatron
      sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 12:58
      Сильнее, но не намного. И, на мой взгляд, главная причина не в этом. Ведь сити должен был обыгрывать и пэлас, и ттх, и ливер....но сами упускают победы. И тут не соперники выдают что-то невероятное, а сами сити лохуются
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 12:57
      Каких подвигов? Может, ты поспоришь, что МЮ, "Челси", "Арсенал" (кроме последних 1.5 сезонов), "Ливерпуль" последние сезоны все не мертвые? Был у Пепа хоть один достойный конкурент? И я понимаю, что это не проблема Пепа, конечно.

      Вот я и говорю, посмотрим на его "подвиги" среди равной борьбы)
      Capral
      Capral
      вчера в 12:57
      Редкий случай, когда я согласен с Багровым по отдельным пунктам. Верно, не следует раздавать индевидуальные призы. По какому праву и критерию, Хвичка стал лучшим игроком Серии А?! Обычный игрочишка, с треском проваливший полгода без голов и ассистов, жесточайшим образом критикуемый авторитетной итальянской прессой и даже федерацией футбола Грузии, вдруг, получает лучшего игрока сезона?! И это в то время, когда партнер по команде, ведущий игрок чемпионата, лучший бомбардир Серии А, блистательный Осимхен- остается в стороне...

      По поводу Зенита, я давно пишу- деградация очевидная. Семаку не хватает тренерского интеллекта или даже образования, чтобы поменять игру команды, сделать её более непредсказуемой для соперников. Всё по шаблону, по старинке, никакой новизны. Нехватака тренерских идей и тренерской философии ведут Питер в тупик. Тем более сейчас, когда остальные стали подтягиваться и конкуренция стала намного жестче, надо срочно менять игру, её стратегию, даже не тактику!
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 12:55
      Да, конечно, стали. В прошлом только "Арсенал", "Брайтон" и "Касл" удивляли, "Челси", помнишь великую серию Лэмпса из скольки там поражений подряд, а сейчас они хоть и на 12-м месте, но, скорее, могут выиграть у кого угодно и проиграть кому угодно, а не просто всем летят.

      Да и "Арсенал" прилично усилился с приходом Райса, да и Доминатор дотупил до ротации на четвёртый сезон. А что уж говорить про АВ и пришедший в себя немного "Ливерпуль"?
      Elliada
      Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 12:53
      В прошлом году у Сити не было конкурентов? А как объяснишь 4 предыдущих чемпионств из 5? Когда Сити выигрывал АПЛ в последнем туре, проигрывая 0:2? Когда опередил Ливерпуль на 1 очко, у которого было 97 очков?

      Поражаюсь с таких, как ты, которые после всех подвигов Пепа сомневаются в его гениальности и ставят ему условия.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 12:51
      Барсе и Наполи не быть в этом сезоне чемпионами. ПСЖ должен выигрывать, также как и Бавария. В АПЛ сложнее всего определить одного фаворита, скорее трио команд.
      sihafazatron
      sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 12:48
      В этом сезоне конкуренты стали сильнее? - не думаю, что намного. А вот сити явно стал слабее по многим тому причинам. Да и с такой игрой мс не видать чемпионства, но еще не вечер, как говорится, посмотрим что получится))
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      вчера в 12:37
      Нужно учитывать один из ключевых моментов - в прошлом году у МС тупо не было конкурентов.

      И дело не только в том, что конкурентов именно в гонке, но в том, что просто все команды, которые даже могли отнять очки просто, были в ауте. И сырой Доминатор, который наступает пока что при хорошей в целом работе на все возможные грабли, в прошлом он абсолютно загонял один состав и тот сдох. Чемпионство было чисто техническим моментом.

      Поэтому в этом году, наконец, у Пепа есть вызовы, надо что-то делать, и конкуренты могут отнять очки, и, наконец, надо иметь хоть какой-нибудь план Б, вот и посмотрим, насколько велик лысый гений.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       