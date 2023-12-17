«Мы это заслужили». Чемпионы европейских лиг в кризисе, даже «Манчестер Сити»

1702805084

вчера, 12:24

Сложная концовка года для футбольных грандов.

«Манчестер Сити». Минус 7 пунктов после 17 игр

После семнадцатого тура прошлого сезона у «горожан» было всего на два очка меньше, чем у «Арсенала». Если сегодня Клопп дома обыграет МЮ , то оторвётся от Гвардиолы на шесть пунктов. Хосеп недавно вспоминал, как отыграл у «канониров» отставание в десять очков, но в нынешнем состоянии его команда вряд ли справится с подобной задачей. Гвардиола признаёт, что неудачи заслуженные. Многие каналы крутят кадр с бровки, где старина Рой Ходжсон смеётся после гола его «Кристал Пэлас» на 95-й минуте поединка против «Манчестер Сити», а рядом Хосеп. Рой смеялся не над Гвардиолой, но ракурс подобрали удачно. «Орлы» забрали у фаворита два очка после мяча с пенальти, а одиннадцатиметровый привёз один из лучших игроков года – Родри. Когда испанского опорника нет, «горожанам» ещё сложнее. Вчера не было Холанда, но дело не в отдельных людях. Много веских причин для отката фаворита АПЛ . Потеря 7 пунктов на дистанции в 17 матчей это перебор, особенно для победителя Лиги чемпионов.

«Барселона». Минус 9 пунктов после 17 игр

Идея сравнить показатели действующих чемпионов с тем, что было год назад, возникла до матча в Валенсии. Ничья «Барселоны» лишь убедила в актуальности подобного разговора. Канселу хорошо сказал: каталонцы создали моментов на четыре мяча, не забили, а теперь мировая против середняка «не имеет вкуса». Паэльи навернуть не получилось. А хуже становится, если сравнивать две «Барселоны». После 17 туров в чемпионском сезоне команда Хави пропустила всего 7 мячей, а сейчас уже 19. Тогда было одно поражение и две ничьи, сейчас пять мировых и две неудачи, причём от «Реала» и «Жироны», конкурентов в таблице. Маленький каталонский клуб брата Гвардиолы рванул с двенадцатого места на первое и может упрочить свои позиции в понедельник. У «Реала» появился Беллингем, ждут Мбаппе и определяются с тренером, обсуждая новый контракт Анчелотти. А «Барселона» с Хави страдает, команда в кризисе.

«Наполи». Минус 14 очков после 16 игр

Герои прошлого сезона, но не целого года. Вот поэтому надо отходить от привычки раздавать индивидуальные призы за календарный год, футбол живёт по иному календарю. Если расписание не ломают чемпионатом мира зимой, который испоганил многим клубам двенадцать месяцев после этого. Спаллетти хватило опыта, чтобы «Наполи» сохранил первую строчку в таблице Серии А. Кварацхелия и Осимхен добились исторического результата, стали чемпионами впервые после времён с Марадоной. Но клуб из Неаполя не сохранил чемпионскую форму на новый сезон. Вчера лучший игрок Африки технично набивал мяч коленом, затем в борьбе с защитниками прострелил на лучшего грузинского футболиста, Хвича забил ударом рикошетом от штанги. Но красивый гол не мешает сравнить показатели сейчас – 4-е место, 5 поражений, 27 набранных очков и огромное отставание от лидеров, от чемпионского темпа. У Спаллетти тогда было на 14 очков больше и одно поражение, причём уже после турнира в Катаре.

ПСЖ . Минус 5 очков после 15 игр

Год назад парижский клуб тренировал человек, который оказался не самым большим любителем иммигрантов во Франции – Кристоф Гальтье в суде доказывает, что не расист, хотя по-разному обзывал и отзывался о футболистах собственных клубов в прошлом. И вряд ли любил тренировать ПСЖ . Когда нет «химии» между игроками и тренером, то это видно. Сейчас у Луиса Энрике тоже не получается создать коллектив мечты с Мбаппе во главе. Парижане вторые в группе Лиги чемпионов, уступили неидеальной «Боруссии» Дортмунд. Второе место значит, что завтра на жеребьёвке решающего этапа Лиги чемпионов ПСЖ может нарваться на Тухеля, Анчелотти и Гвардиолу в первом раунде плей-офф. В чемпионате Франции их спасает отсутствие равноценного конкурента, поэтому парижане первые в таблице. Но у гранда нет классной игры в футбол. Видим откат результатов, минус 5 пунктов до гостевого матча против «Лилля» сегодня вечером. Будут новые потери, победная серия – отражение слабости конкурентов.

«Зенит». Минус 9 очков после 18 игр

«Бенфика» потеряла семь пунктов по сравнению с чемпионским сезоном после всего 13 туров. У голландцев «Фейеноорд» держит прошлогодний темп, но тогда команда смогла набрать скорость во второй части сезона, а сейчас появился идеальный конкурент – у ПСВ 15 побед в 15 турах. Поэтому и у португальцев, где «Спортинг» и «Порту» навязывают команде с Ди Марией борьбу, и в Нидерландах, где упал с вершины «Аякс», есть шанс на смену чемпиона.

Аналогичная ситуация в Германии. Хотя «Бавария» благодаря появлению Харри Кейна с его безумной статистикой несильно откатилась по сравнению с прошлым годом, теперь появился «Байер» Хаби Алонсо. Испанец знает ошибки Терзича из «Боруссии» Дортмунд, мечтает бодаться с Тухелем как можно дольше. Год назад тренер Нагельсманн в Мюнхене пытался играть без центрального форварда, и получалось скверно. Теперь «Баварию» уничтожил 5:1 «Айнтрахт», а сегодня матч против «Штутгарта». Клуб из Мюнхена фаворит Бундеслиги, но его история хорошо ложится на сюжеты Семака. Хотя Кассьерра в роли Кейна из РПЛ – голы форварда помогают набирать очки, появился «Краснодар» Ивича, аналог «Байера» Алонсо.