Окружение Мбаппе опровергло договорённость с «Реалом» .

В окружении нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе опровергли информацию о том, что игрок согласовал переход в «Реал». Сообщается, что француза не устраивает жёсткая позиция мадридцев по переговорам.
Мбаппе сам примет решение о своём будущем, когда посчитает это необходимым. Данную информацию с оптимизмом восприняли в ПСЖ, так как намерены продлить контракт с 25-летним форвардом.
А Килиан просто наслаждается жизнью, трансов на руках носит, друзей всех собрал в клубе и в ус не дует.
А Килиан просто наслаждается жизнью, трансов на руках носит, друзей всех собрал в клубе и в ус не дует.