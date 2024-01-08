Окружение Мбаппе опровергло договорённость с «Реалом» .

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вчера, 16:15

В окружении нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции опровергли информацию о том, что игрок согласовал переход в «Реал». Сообщается, что француза не устраивает жёсткая позиция мадридцев по переговорам.