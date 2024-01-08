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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Окружение Мбаппе опровергло договорённость с «Реалом»

вчера, 16:15

В окружении нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе опровергли информацию о том, что игрок согласовал переход в «Реал». Сообщается, что француза не устраивает жёсткая позиция мадридцев по переговорам.

Мбаппе сам примет решение о своём будущем, когда посчитает это необходимым. Данную информацию с оптимизмом восприняли в ПСЖ, так как намерены продлить контракт с 25-летним форвардом.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:18
вот неожиданность-то какая ! )
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:11
Окружение Мбаппе гробит ему карьеру.
valt134
valt134
вчера в 20:28
Твою Мать… Сколько можно???
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:17
Ответочка на готовность Реала выкупить контракт Холанна
Интерес
Интерес
вчера в 19:55
Бесконечная комедия не окончена.Убейте лягушонка,не мучайте земноводное!!!
eleven LC
eleven LC
вчера в 19:46
Как же надоели эти "новости" ,то переходит Мбаппе в Реал то не переходит
Хочу что бы он уже перешёл в Ливерпуль и был подальше от Реала!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:14
И когда эта футбольная комедия закончится!?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:11
О, сериал на новый сезон продлили. Это мы смотрим)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:24
Санта-Барбара продолжается.
jhxu39kfdvjr
jhxu39kfdvjr
вчера в 18:16
Аааааа... оказывается сага о черепашке имеет свое продолжение.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:46
А кто такой Мбаппе, что-то никогда не слышал?
lotsman
lotsman
вчера в 17:02
Вы думали что уже конец? Нееееееееееет, до конца ещё далеко.
tsa9bn5chesr
tsa9bn5chesr
вчера в 17:02
Окружение Мбаппе то ещё сборище 56ов
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:56
До лета будут такие новости то договорился то нет
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:50
Пусть валит куда хочет. Реал Мадрид важнее любого игрока, не то что Мбаппе, Реал важнее, чем Зидан, Роналдо, Роберто Карлос, Фигу, Ди Стефано, Роналду, Рауль, Касильяс, Рамос и т.д. и т.п.
Рой Макай
Рой Макай ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:49
Следующий ЗМ за победу в Фифе против сына
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:48
Окружение Мбаппе опровергло договорённость с «Реалом» .
Алекс1980
Алекс1980
вчера в 16:47
Пусть эта принцесса уже сгниёт где - ни будь в Аравии сразу, задолбал нытьём своим всех....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 16:45
Я бы сказал, что ещё один ЗМ Месси будет только логичным завершением саги о его ЗМ, ведь после ЗМ за победу в Ла Лиге и ЗМ за 2+1 в групповом этапе КА аутсайдеру Боливии (после которых Месси пропал) ЗМ за победу в МЛС кажется только следующим логичным шагом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:45
Окружение Мбаппе опровергло договорённость с «Реалом» .

Опять двадцать пять , опять про Мбаппе !) ☝️😡
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:45
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе несколько дней назад достиг соглашения о трансфере в «Реал». По данным Foot Mercato, игрок перейдет в мадридский клубом летом после окончания его нынешнего контракта с парижанами.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и три результативные передачи.
Он выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако».
ABir
ABir
вчера в 16:42
Заинтриговал уже всех в конец сериал о переходе афрофранцуза в Реал!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:39
Я сто раз говорил, что всё закончится тем, что он продлит контракт с ПСЖ, там всем рулит его мамаша, которая до сих пор между мешком денег сейчас и перспективами потом всегда выбирала мешок денег.

А Килиан просто наслаждается жизнью, трансов на руках носит, друзей всех собрал в клубе и в ус не дует.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 16:38
Я даже переживу, если Месси дадут еще один ЗМ, лишь бы больше не читать новости про Мбаппе и его переход в Реал
амурец
амурец
вчера в 16:33
Ну и хорошо, что не согласовали
3n3sq9d8da77
3n3sq9d8da77
вчера в 16:17
Африканцу дай волю-хана команде!!!
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