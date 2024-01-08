«Челси» может подписать Дибалу

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вчера, 16:35

«Челси» хочет усилить свою атаку за счёт нападающего «Ромы» и сборной Аргентины . В контракте игрока прописаны отступные в размере 12 миллионов евро, которые действуют до 15 января.

В данный момент «Челси» размышляет над возможностью осуществления трансфера. Между тем «Рома» собирается продлить контракт с аргентинцем с повышением зарплаты. Ясность в данном вопросе наступит в ближайшие дни.

Дибала перешёл в «Рому» из «Ювентуса» летом 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне аргентинец провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 25 миллионов евро.