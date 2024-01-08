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«Челси» может подписать Дибалу

вчера, 16:35

«Челси» хочет усилить свою атаку за счёт нападающего «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибалы. В контракте игрока прописаны отступные в размере 12 миллионов евро, которые действуют до 15 января.

В данный момент «Челси» размышляет над возможностью осуществления трансфера. Между тем «Рома» собирается продлить контракт с аргентинцем с повышением зарплаты. Ясность в данном вопросе наступит в ближайшие дни.

Дибала перешёл в «Рому» из «Ювентуса» летом 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне аргентинец провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:16
пусть в Роме остаётся
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:12
Дибала не игрок, он тряпка...
sir_Alex
sir_Alex ответ 8x43b2xfryck (раскрыть)
вчера в 18:34
Пусть попробует. Попытка – не пытка, как говорил тов. Сталин.
8x43b2xfryck
8x43b2xfryck
вчера в 18:14
Пусть остается в Италии.... не его это играть в АПЛ.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:07
Я бы глянул на такого плеймейкера в команде. У нас уже давно нету не то что креативного, а просто немного умного и умелого игрока. 100500 потерь мяча и промахи просто убивают. С Энцо норм тандем, Палмеру хороший напарник или конкурент. Потом все равно ещё нужен забивной нападающий
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:01
Не захочет Дибала в Челси,предложат улучшенный контракт.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:45
Наврядли даже сам Дибала захочет перейти в Челси .
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:32
Утка. Боули покупает только молодых. Дибала не его профиль.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 17:06
Челси покупает всех )
ev2fepbcv45n
ev2fepbcv45n
вчера в 17:04
Мало им походу своих балластных дорогущих пассажиров, раз ещё одного берут
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:44
Нужен ли он Челси? Вроде они молодых покупают.
Гость
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