Шансы есть даже у Роналду. Что нужно сделать каждому из семи претендентов, чтобы выиграть «Золотой мяч» 2024 года

Выделяем основных кандидатов на награду.

«Золотой мяч» — самая престижная индивидуальная награда в футболе, однако практически невозможно выиграть её, не одержав победы в крупных турнирах. В этом году есть несколько очень ярких претендентов на престижный трофей, но всё, что произошло в первой половине кампании 2023/24, скорее всего, будет забыто, когда дело дойдёт до финального голосования. Лучшего будут определять по достижениям в конце сезона и результатам в финальных стадиях Лиги чемпионов.

2024 год также являются удачным для футбола в международном плане, потому что этим летом состоится Евро-2024 и Кубок Америки, а Кубок Азии и Кубок Африканских Наций уже в самом разгаре. Учитывая всё вышеперечисленное, определим основных кандидатов на «Золотой мяч» 2024 года, а также рассмотрим, что им нужно сделать, чтобы завоевать награду.

Харри Кейн («Бавария»/сборная Англии)

Казалось, что долгое ожидание первого в карьере трофея для Кейна подойдёт к концу после его перехода из «Тоттенхэма» в «Баварию» прошлым летом, ведь мюнхенский клуб выиграл одиннадцать последних титулов Бундеслиги. Капитан сборной Англии находится на пути к тому, чтобы побить рекорд Роберта Левандовского по количеству голов за один сезон в чемпионате Германии – 41 мяч за 29 матчей в кампании 2021/22, а Харри уже наколотил 22 гола за 17 игр. Однако ситуация в турнирной таблице Бундеслиги на данный момент выглядит для баварских гигантов не лучшим образом — они отстают на целых 7 очков от непобедимого «Байера» Хаби Алонсо. Также «Бавария» проиграла Суперкубок Германии в дебютном матче Кейна и вылетела из Кубка Германии во втором раунде.

Однако мюнхенский клуб всё ещё остаётся одним из фаворитов Лиги чемпионов, которая наверняка сыграет огромную роль в определении победителя «Золотого мяча» 2024 года. Кроме того, Кейн — лидер сборной Англии, которая является вторым фаворитом на победу на Евро-2024 после сборной Франции.

Что нужно для победы? Выиграть Лигу чемпионов или Евро-2024.

Джуд Беллингем («Реал»/сборная Англии)

20-летний полузащитник великолепно начал свой путь в «Реале». Сейчас он является лучшим и самым важным футболистом мадридского клуба, а также лидером центра поля «сливочных». Если подопечные Карло Анчелотти смогут выиграть несколько трофеев по итогам нынешнего сезона, испанская пресса будет активно лоббировать новую звезду Ла Лиги, чтобы он выиграл «Золотой мяч». Учитывая статистику, которую Беллингем показывает в составе «Реала», он будет находиться и на первых ролях в сборной Англии во время Евро-2024, поэтому факт успеха в составе национальной команды тоже будет играть большую роль для Джуда при голосовании за «Золотой мяч».

Что нужно для победы? Выиграть Лигу чемпионов или Евро-2024.

Килиан Мбаппе ( ПСЖ /сборная Франции)

Когда Мбаппе впервые блеснул как талант поколения ещё в «Монако», всегда казалось, что он точно должен выиграть «Золотой мяч» в течение своей карьеры. Сейчас Килиан, несомненно, является лидером как ПСЖ , так и сборной Франции, а успех его клуба и страны в Европе в 2024-м очень сильно зависит от его выступлений. Достижения Мбаппе во внутренних турнирах будут несущественными, когда речь дойдет до голосования за «Золотой мяч», поэтому рекордов и голов во Франции будет мало, чтобы выиграть награду. Чтобы завоевать «Золотой мяч», Мбаппе придётся проявить себя на самых важных турнирах в этом году в составе клуба и сборной. А мы уже ни один раз видели, что он на это способен.

Что нужно для победы? Выиграть Лигу чемпионов или Евро-2024.

Мохамед Салах («Ливерпуль»/сборная Египта)

Учитывая достижения Салаха за время выступлений в «Ливерпуле», он мог бы стать достойным кандидатом на то, чтобы стать первым африканским обладателем «Золотого мяч» со времён Джорджа Веа в 1995 году. Однако Мохамеду немного не повезло, что его лучшие и самые результативные сезоны совпали с неподражаемыми достижениями Лионеля Месси, Луки Модрича и Карима Бензема. Теперь, когда Месси и Роналду покинул Европу, дорога для Салаха может стать свободной, однако создаётся ощущение, что шансы египтянина лишь отражаются в зеркале заднего вида – особенно с учётом того, что «Ливерпуль» не выступает в Лиге чемпионов в этом сезоне. Теперь Салах почти наверняка пропустит остаток Кубка Африканских Наций из-за травмы. Однако Мохамед проводит отличный сезон в составе «Ливерпуля», и он может выйти на первые роли в борьбе за «Золотой мяч», если ни один из основных кандидатов не выиграет крупные турниры в 2024 году.

Что нужно для победы? Успеть восстановиться после травмы, чтобы помочь Египту выиграть КАФ, выиграть АПЛ и, возможно, «Золотую бутсу».

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/сборная Норвегии)

Холанд сделал даже больше, чем было нужно, чтобы завоевать «Золотой мяч» в 2023 году. Он выиграл требл с «Манчестер Сити», став лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Английской Премьер-Лиги, забив сумасшедшие 52 гола во всех соревнованиях. Но по закону подлости это совпало с легендарной победой Месси на чемпионате мира. Однако это должно только подстегнуть Холанда, чтобы двигаться вперёд и ставить новые рекорды. Если Эрлинг повторит успех прошлого сезона, ни у кого уже не будет сомнений, что отдавать «Золотой мяч» следует именно ему, вне зависимости от результатов международных турниров 2024-го, где Норвегия не будет принимать участие.

Что нужно для победы? Снова выиграть Лигу чемпионов.

Лионель Месси («Интер Майами»/сборная Аргентины)

Вы могли бы подумать, что рекордный восьмой «Золотой мяч» Месси был его последним после перехода в «Интер Майами», и вы наверняка были бы правы. Однако седьмой «Золотой мяч» Лео в 2021 году во многом был обусловлен тем, что он привёл сборную Аргентины к победе на Кубке Америки. Стоит также учитывать, что его награда «The Best» от ФИФА была получена за период, не включающий чемпионат мира в Катаре. Это в очередной раз доказывает, что наследие и престиж могут иметь огромное значение, когда речь идёт об индивидуальных наградах. Достижения Месси в МЛС будут дополнительным бонусом, но не окажутся весомыми аргументами, когда дело дойдёт до голосования за «Золотой мяч».

Что нужно для победы? Выиграть Кубок Америки и надеяться, что голоса в Европе разделятся.

Криштиану Роналду («Аль-Наср»/сборная Португалии)

Прошло уже семь лет с того момента, когда Роналду последний раз выигрывал «Золотой мяч». Криштиану, похоже, смирился, что уйдёт на пенсию с меньшим количеством ЗМ , чем Месси. КриРо продолжает забивать голы в Саудовской Аравии, но он мог бы наколотить хоть сотню мячей за «Аль-Наср» за сезон, однако о нём всё равно не будут говорить как о претенденте на «Золотой мяч». Впрочем, Роналду будет иметь небольшие шансы на эту награду, если сможет привести сборную Португалии ко второй победе на Евро в истории этим летом. Команда Роберто Мартинеса показала отличные результаты в квалификации к турниру, одержав 10 побед из 10, забив 36 голов и пропустив всего 2 мяча. Вполне возможно, что на чемпионате Европы португальцы бросят вызов сборным Англии и Франции, которые являются главными фаворитами.