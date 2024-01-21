Роналду: «Я считаю, что „Золотой мяч“ и FIFA The Best теряют авторитет»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии у высказался о наградах «Золотой мяч» и FIFA The Best.

Честно говоря, я не смотрел церемонии награждения «Золотого мяча» и FIFA The Best. Я считаю, что эти награды теряют авторитет. Это не значит, что Месси, Холанд или даже Мбаппе не заслуживают их, но я больше не верю в эти награды. Есть факты и цифры, а цифры не врут. Они не могут отобрать у меня их, потому что это реальность, и это то, что меня радует.