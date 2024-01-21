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Роналду: «Я считаю, что „Золотой мяч“ и FIFA The Best теряют авторитет»

вчера, 13:23

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о наградах «Золотой мяч» и FIFA The Best.

Честно говоря, я не смотрел церемонии награждения «Золотого мяча» и FIFA The Best. Я считаю, что эти награды теряют авторитет. Это не значит, что Месси, Холанд или даже Мбаппе не заслуживают их, но я больше не верю в эти награды. Есть факты и цифры, а цифры не врут. Они не могут отобрать у меня их, потому что это реальность, и это то, что меня радует.

Напомним, сам Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года и получил приз имени Марадоны.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 02:26
Да пусть он будет хоть сто раз гей- это его право. Мне он нравится как футболист.
SonicStar
SonicStar ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:44
То, что в спальне - личное. Но эти фотографии были не в каком то закрытом помещении, если эти фотографии стали достоянием общественности. А как прокомментируете фразу Роналду в адрес Коке "Да, я гей, зато богатый"?
Agamaga__
Agamaga__ ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:35
    Agamaga__
    Agamaga__ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 21:14
    Что ты? Я по теме вопрос задал. Про ориентацию криша все знают, я не про это, а про его цифры на которые он делает упор.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Agamaga__ (раскрыть)
    вчера в 21:02, ред.
    Ты... за перепиской юзеров следи хоть малясь.
    Речь вообще была не о Роналду.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 19:57
    Эти награды давно уже по еряли своё значение. С тех самых пор, когда не Месси/Роналду, а действительно заслужившие эти награды футболисты должны были их получить.
    balalay
    balalay
    вчера в 19:51, ред.
    коррупция гнома безусловно превратила футбол в посмешище
    чем отличается его старость в МЛС от старости роналду у арабов? в третьесортных лигах? тем, что месси при тотально убогой игре на чемпионате мира в Катаре находясь на ПОСЛЕДНИХ местах абсолютно по всем показателям даже среди СВОЕЙ команды стал лучшим игроком ЧМ
    футбол теперь это помойка безусловно, гном сломал все
    ТТХ гнома на ЧМ - позорны, особенно по передачам - он худший в аргентинской сборной по передачам... КАК это убожество вообще смеет быть?? в аргентине феерил энцо фернандес с гениальной статистикой, но никак не месси.... а какова ценность теперь ЧМ??? ну да вы скажете - уважение... а это уважение - награждать медалью лучшего игрока чемпионата мира - какого то беспонтового еле ползающего косого старикашку, с трудом отдающего передачи?
    tico74 alex
    tico74 alex
    вчера в 19:43
    ЕЩЕ СЛЕЗЫ СВОИ ПОКАЖИ -ДЕВОЧКАМ ИДУТ КОГДА ОНИ ПЛАЧУТ Зависть душит его
    Agamaga__
    Agamaga__ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 19:25
    Именно так и есть. Злоба и зависть. Для них и ЧМ липовый только потому, что его выиграл Месси.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 18:55
    Если у него было бы 8 зм а у Месси 5,тогда нарцисс спел бы по другому.Просто черная зависить именно к Месси,больше ничего.
    Capral
    Capral
    вчера в 18:30
    Сенатов, Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 18:28
    Наверное, он прав, и я больше склоняюсь к мнению пользователя "Петля", высказанное им несколько дней назад, а именно: должны быть разработаны чёткие критерии получения тем или иным футболистом главного приза. В нашем случае - "ЗМ". Эти критерии должны быть объективны и не зависеть от мнения тех, кто участвует в голосовании. А вот по какой системе оценивать эти критерии, всегда можно придумать при большом желании. Даже в тех же условных очках, которые предлагал пользователь.
    Общеизвестно, что мнение опрашиваемых зависит даже от того, как футболист ведёт себя на поле. В этом случае большинство отдаст предпочтение тому же Месси перед Роналду, а этого не должно быть. Португалец своим поведением может не нравиться многим, в том числе и мне, но какое отношение это имеет к "ЗМ" ? Правильно, никакого...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 18:26
    Ну, точно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как же я сразу не догадался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ГЕНИАЛЬНО, Маэстро- ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:18
    Звездная пыль)...
    Agamaga__
    Agamaga__ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 18:02
      Kenas Ter-Aristakessian
      Kenas Ter-Aristakessian
      вчера в 17:44
      Agamaga__
      Agamaga__ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 17:37
      Роналду имеет футбольный интеллект? Он свои пустые 54 гола ставит выше, и делает на них упор, что цифры не врут.
      Для него важнее свои голы, а где они забиты, кому забиты для него не имеет значения. И этим хвастается.
      В нём явно говорит зависть к коллеге.
      От его нытья и подруга может убежать не выполнив условия контракта.
      Не Эго Ист
      Не Эго Ист
      вчера в 17:34
      Лучше бы над своим "авторитетом подумал.. И где был пик этого "авторитета", когда ты в 22-м нагло воровал чужие голы, пропускал предсезонки и унижал всех в интервью Моргану.. Я лично готов поспорить с Авейру только в одном случае - пусть сдаст все статуэтки и ЗМ на склад ФИФА и Парижа.. Иначе все его претензии звучат как зависть, избавиться от которой он не может.. И не сможет.. SuperFactos..
      112910415
      112910415
      вчера в 17:30
      спортсмен как-то очень своевременно это понял )
      112910415
      112910415
      вчера в 17:29
      почему-то я совсем не удивлён высказанным мнением )
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ SonicStar (раскрыть)
      вчера в 17:24
      Так Месси же можно, а дырявый это святое.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ SonicStar (раскрыть)
      вчера в 17:22
      А есть ли смысл что то объяснять?
      Тут и без слов всё понятно, причём он дырявый как по жизни, так и по марокканской яхте.
      Кстати про снимок с яхты мне пытались как то объяснить, что это "нормальное явление" так много кто делает.
      Но лично у меня другие взгляды на жизнь, нам чужды такие "явления".
      K_TS16
      K_TS16
      вчера в 17:17
      Просто Месси лучший
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 17:15
      Привет, Макс!!!
      Стараюсь, Дружище, но не всегда получается. Ты же знаешь- "художника, обидеть может каждый"...
      Capral
      Capral ответ SonicStar (раскрыть)
      вчера в 17:02
      Нет, уважаемый- это не личное, это- общественное. Это говорит о его натуре, характере, самомнении. Сексуальная жизнь Рона- это личное, это спальня- это святое. Прав, он, или нет- Всевышний решит.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 17:02, ред.
      Виктор. Не пытайся достучаться до небес.
      Побереги здоровье. Оно лично мне не безразлично.

      А по поводу прямой зависимости хамства и одновременного отсутствия футбольного интеллекта, то тут ты прав на все 100.
      SonicStar
      SonicStar ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 16:59
      Ну так и Вы критиковали Месси за нефутбольные дела, как с тем же аэропортом. И это тоже его личное )
      Capral
      Capral ответ SonicStar (раскрыть)
      вчера в 16:56
      Меня и раньше это не беспокоило. Он- замечательный футболист, всё остальное- его личное.

      "Кто из нас без греха"...
      амурец
      амурец ответ Шишанутый (раскрыть)
      вчера в 16:55
      Точно раз награды эти вручаются, аргентино- каталонскому клоуну игрочишки майами
      SonicStar
      SonicStar ответ Agamaga__ (раскрыть)
      вчера в 16:55
        Гость
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