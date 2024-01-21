Роналду: «Я считаю, что „Золотой мяч“ и FIFA The Best теряют авторитет»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о наградах «Золотой мяч» и FIFA The Best.
Честно говоря, я не смотрел церемонии награждения «Золотого мяча» и FIFA The Best. Я считаю, что эти награды теряют авторитет. Это не значит, что Месси, Холанд или даже Мбаппе не заслуживают их, но я больше не верю в эти награды. Есть факты и цифры, а цифры не врут. Они не могут отобрать у меня их, потому что это реальность, и это то, что меня радует.
Напомним, сам Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года и получил приз имени Марадоны.
Все результаты подстроили под гнома. Когда он взял ЧМ сказали что он главнее. Когда он выиграл кубок Америки, то это стало главным трофеем. Сейчас же у них лучшая это лига Млс. Просто смешно как обесценили награду в угоду гному!! А Глоуб Соккер Эвордс тем временем набирает авторитет, в этом году все награды выдали адекватно и по заслугам.
Такими темпами они задвинут Зм и Зебест в анналы истории.
Все результаты подстроили под гнома. Когда он взял ЧМ сказали что он главнее. Когда он выиграл кубок Америки, то это стало главным трофеем. Сейчас же у них лучшая это лига Млс. Просто смешно как обесценили награду в угоду гному!! А Глоуб Соккер Эвордс тем временем набирает авторитет, в этом году все награды выдали адекватно и по заслугам.
Такими темпами они задвинут Зм и Зебест в анналы истории.
В некотором смысле согласен с ним, но... Если он имеет в виду свою личную статистику против статистики Месси, он чуток заблуждается, если думает что она на его стороне. Гол+пас на стороне Месси, и он играл меньше матчей, чем Роналду, у Месси больше командных трофеев, чем у него. Хотя командные победы вряд ли засчитываются в плане Золотого мяча. И меня интересует еще одно: в то время, когда у них обоих было по пять мячей, он уже тогда думал, что „Золотой мяч“ и FIFA The Best теряют авторитет? Или после 8:5? Думаю человеку волнует второе.
Он действительно самый выдающийся атлет вероятно за всю историю футбола, но лучший футболист это что-то разностороннее. Я не говорю что Месси заслужил все 8, но и Роналду не заслужил все 5. Так что он прав: "Золотой мяч“ и FIFA The Best теряют авторитет.
В некотором смысле согласен с ним, но... Если он имеет в виду свою личную статистику против статистики Месси, он чуток заблуждается, если думает что она на его стороне. Гол+пас на стороне Месси, и он играл меньше матчей, чем Роналду, у Месси больше командных трофеев, чем у него. Хотя командные победы вряд ли засчитываются в плане Золотого мяча. И меня интересует еще одно: в то время, когда у них обоих было по пять мячей, он уже тогда думал, что „Золотой мяч“ и FIFA The Best теряют авторитет? Или после 8:5? Думаю человеку волнует второе.
Он действительно самый выдающийся атлет вероятно за всю историю футбола, но лучший футболист это что-то разностороннее. Я не говорю что Месси заслужил все 8, но и Роналду не заслужил все 5. Так что он прав: "Золотой мяч“ и FIFA The Best теряют авторитет.
Один играет в лиге которая только только развивается, РАЗВИВАЕТСЯ! Второй так же доигрывает в лиге где всё ни о чём. Такой же уровень лиги, только название солиднее США же всё-таки… тоже бабло, одни европейцы и американцы вторые арабы.
С ПСЖ достойного ничего не показал за 2023 год. Судить если реально, Холанд, Мбаппе, КДБ, да тот же Белингем хоть что-то показали, ну ладною можно убрать Мбаппе, даже добавить того же Родри. 90% аудитории футбола смотрят Европу, и эти ребята хоть что-то показали в топ лигах, конечно Рон и Месси лучшие, также тут можно сказать если по трофеям лучше Месси по статистике Роналду наверное.
Если за эти заслуги считаться лучшими почему в 2023 лучший не Холанд, почему не КДБ, почему… за какую игру the best? Если в 2023 году Месси за эту игру заслужил бэст, конечно это фигня полная, а не награда, то же самое и с Роналду, за голы в СА best да хоть и в 39.
Один играет в лиге которая только только развивается, РАЗВИВАЕТСЯ! Второй так же доигрывает в лиге где всё ни о чём. Такой же уровень лиги, только название солиднее США же всё-таки… тоже бабло, одни европейцы и американцы вторые арабы.
С ПСЖ достойного ничего не показал за 2023 год. Судить если реально, Холанд, Мбаппе, КДБ, да тот же Белингем хоть что-то показали, ну ладною можно убрать Мбаппе, даже добавить того же Родри. 90% аудитории футбола смотрят Европу, и эти ребята хоть что-то показали в топ лигах, конечно Рон и Месси лучшие, также тут можно сказать если по трофеям лучше Месси по статистике Роналду наверное.
Если за эти заслуги считаться лучшими почему в 2023 лучший не Холанд, почему не КДБ, почему… за какую игру the best? Если в 2023 году Месси за эту игру заслужил бэст, конечно это фигня полная, а не награда, то же самое и с Роналду, за голы в СА best да хоть и в 39.