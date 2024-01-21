Роналду сравнил ценность победы на Евро-2024 и 1000 голов за карьеру

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии высказался о ценности возможной победы на чемпионате Европы 2024 года и достижения отметки в 1000 голов за карьеру.

Я лучший бомбардир в истории футбола, поэтому 900 и 1000 голов – без разницы. До 1000 мне сперва нужно достичь отметки в 900 мячей, а люди говорят о тысяче так, словно я уже этого достиг.

Я живу настоящим. Победа на Евро-2024 – это, разумеется, цель, о которой я думаю. У нас есть все, чтобы добиться этого. Если придется выбрать, то я бы остановился на победе на Евро. Тысяча процентов.