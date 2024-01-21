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Роналду сравнил ценность победы на Евро-2024 и 1000 голов за карьеру

вчера, 17:58

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о ценности возможной победы на чемпионате Европы 2024 года и достижения отметки в 1000 голов за карьеру.

Я лучший бомбардир в истории футбола, поэтому 900 и 1000 голов – без разницы. До 1000 мне сперва нужно достичь отметки в 900 мячей, а люди говорят о тысяче так, словно я уже этого достиг.

Я живу настоящим. Победа на Евро-2024 – это, разумеется, цель, о которой я думаю. У нас есть все, чтобы добиться этого. Если придется выбрать, то я бы остановился на победе на Евро. Тысяча процентов.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:12
Хорошее желание,надо постараться и выполнить.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 19:35, ред.
Если Роналду выиграет чемпионат Европы , то кто знает , может дадут ему Золотой Мяч-2024 . Если конечно , Месси не выиграет Кубок Америки . Тогда сорри ,Криштиану .
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 18:36, ред.
Дежавю от интервью Моргану-22.. Точь-в-точь.. Жизнь не учит Гешу.. Хе..
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:34
Главной причиной краха португалов на Евро 2024 буде дырявый.
Опять будет истерить и мешать сборной.
Futurista
Futurista
вчера в 18:25
Всё относительно и субъективно....
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:22
Надеюсь, что сборная Португалии с Роналду выиграет чемпионат Европы 2024!!! Успехов и больших побед им!!
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