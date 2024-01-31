У «Брайтона» 13 осечек в 16 турах АПЛ. Крутой тренер стал заложником стиля фаворитов

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вчера, 19:40

Но даже после неудач рядом с МЮ и «Челси» в таблице.

Футболисты понимают, что Де Дзерби уйдёт

Для коллектива плохо осознавать, что идейный вдохновитель покинет клуб. Тренеру нет смысла оставаться в «Брайтоне» после того, как сначала впервые вывел его в еврокубки, а затем прошлым летом подчеркнул стратегию руководства. Де Дзерби прокачал для продажи Кайседо и других интересных футболистов. Деньги заработали, но дальше пути «чаек» и Роберто разойдутся. Поэтому сейчас им сложно даются победы.

В последних шестнадцати турах АПЛ у «Брайтона» всего три виктории. Обыграли двух середняков и «Тоттенхэм». На протяжении этой серии у команды пять поражений, а свежий разгром 4:0 от «Лутона» с хет-триком Адебайо лучше всего подчеркивает новое состояние любимчиков тактических аналитиков. Осознание смертности маленького симпатичного проекта Де Дзерби вредит коллективу без великого голкипера в воротах.

Высокая линия обороны стала ловушкой, хотя тренер неплохо справился с командой, создаваемой ранее коллегой Поттером. «Брайтон» сохранил магию, а Де Дзерби пойдет на заслуженное повышение. Хотя применяют разные схемы, «3-4-2-1» или «4-2-3-1», на выходе случаются болезненные осечки, ведь ничьи тоже бьют по позициям в таблице. Де Дзерби важно собраться, чтобы не провалить для «Брайтона» концовку сезона.

Команда не компенсировала кадровые потери

У «Брайтона» есть травмы, как у «Ньюкасла». Митома и Адингра отправились в сборные на Кубки Азии и Африки, а для полного счастья оба травмировались. Повреждения Вельтмана, Энсисо, Фати и Марча тоже влияют на глубину состава, даже если не все в списке входят в число основных футболистов, в котором Митома и Адингра. «Брайтону» важно настроиться на борьбу, так как впереди плей-офф Лиги Европы.

Там «чайки» пока не знают будущего соперника, поскольку выиграли свой квартет и ждут жеребьевку после подготовительного раунда. Успехи у «Брайтона» были даже в непростом сезоне. Но разгром от «Лутона» символичный, потому что в первом туре АПЛ текущего сезона в августе «чайки» принимали новичка высшего дивизиона дома и сами забили четыре мяча. Затем были победы над «Ньюкаслом» и МЮ , клубами из ЛЧ .

Но ближе к середине осени зачастили неудачи, которые не могли перекрыть победы в еврокубках. За последние годы «Брайтон» отдал другим клубам хавбеков Кайседо, Биссума и МакАллистера. Продали в «Арсенал» и «Ньюкасл» защитников Уайта и Берна. Отдали «Челси» вратаря Санчеса и латераля Кукурелью. У Артеты играет нападающий Троссард. Удачные покупки у «чаек» были, но ушло слишком много славных парней.

Тренер слишком увлёкся игрой первым номером

За контролем мяча важно не терять смысл футбола – победить соперника, забив больше голов. «Брайтон» раскрывается, даже когда для подобной игры нет причин. Смотреть за комбинационным футболом Де Дзерби, когда все лучшие на поле, приятно, но попахивает мазохизмом, когда соперник готов к контратакам. У итальянского специалиста, поскольку идеи Роберто ценят даже легенды, вроде Гвардиолы, всё будет в порядке.

А про «Брайтон» так сказать нельзя. Хотя им повезло с управляющими – скромный клуб держится в таблице в районе МЮ и «Челси», а селекция у «чаек» сильнее, чем у многих грандов, истощение не исключено. После ухода Поттера быстро вышли на Де Дзерби, который согласился улучшить игру команды. Но повезет ли им ещё раз? Точно знаем, что юный ирландский форвард Фергюсон не единственный, кто скоро уйдет.

Молодой японец Митома, талантливый левый защитник Эступиньян из Эквадора и бразильский новичок Жоао Педро уже получили приглашения от других клубов. «Брайтон» это кость в горле грандов, поэтому самые богатые в АПЛ радостно хватают игроков «чаек» в надежде, что за Де Дзерби состав покинут другие мастера высокого класса. Без классных игроков не останутся, ветераны Гросс и Милнер на борту, но ситуация опасная.

«Брайтон» не может поддерживать высокую планку

Очень интересно, кого назначат следом. Нынешний главный тренер «Брайтона» стал заложником любимого стиля, который больше подойдет «Барселоне», чем середняку АПЛ . «Чайки» в гостях против «Лутона» больше владели мячом, но нанесли всего два точных удара и уступили по явным моментам 5:2. По выстрелам из пределов штрафной площади аутсайдер победил 12:7, а по xG разница разгромная – 3.6 против 1.1.

Весной все клубы, которые присматриваются к Роберто Де Дзерби, смогут оценить его в условиях стресса и давления результатов. У итальянца не такой легкий английский, как у Гвардиолы и Клоппа, пока не разговорился, но ему важна коммуникация с командой. Нельзя допускать, чтобы футболисты «Брайтона» посчитали, будто наставник мыслями в большом клубе и больше не выкладывается на сто процентов.

Тогда «чайки» отстанут в таблице от «Ньюкасла», МЮ и «Челси», с которыми идут наравне. Тен Хагу и Почеттино должно быть стыдно, что «Вест Хэм» и «Брайтон» навязали им достойную борьбу за еврокубки, но сезон не добрался до своей кульминации. У «чаек» сейчас плохие результаты, а в феврале нужна серия побед. Вернутся лидеры, а тренерский штаб внесет правки. Особый стиль снова заработает? Посмотрим.

Точно не хочется терять такую самобытную команду, хотя «Брайтон» легко может привалить деньгами, которые не на кого потратить. Рынок хорошо изучен, каждый раз угадывать с новым Кайседо и Кукурельей не получится. Поэтому после Де Дзерби важно угадать с наставником. Боссы «Брайтона» имеют цифровую систему оценки футболистов, верят в статистику. Но выбрать правильного наставника намного сложнее.