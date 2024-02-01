Арбитры украли у «Ливерпуля» наслаждение разгромом. «Челси» рассчитывал на два пенальти

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вчера, 10:03

Счет мог быть 4:4 или даже 7:1.

Футбол прекрасен ценностью момента

Бывают поединки, где счет может быть в диапазоне между реальным результатом матча – 4:1, и невероятной разницей вроде 4:4. Можно даже выдумать победу «Челси» в один мяч, если бы всё сложилось удивительно удачно для команды Почеттино. Но сразу отметим, что магическую по природе удачу лондонцы в Ливерпуле не заслужили. Вот только у команды Клоппа свои минусы и мелкие ошибки, которые могли завести матч, где хозяева поля полностью контролировали игру за счет грамотного прессинга и распределения сил, в русло традиционного для АПЛ этого сезона безумия.

В ноябре «Челси» обыграл «Тоттенхэм» в гостях с разницей 4:1 после двух удалений у «шпор» и двух голов после девяностой минуты матча. В Ливерпуле решения арбитров тоже могли стать решающими в поединке. Защитник ван Дейк дважды нарывался на пенальти. В первом случае здоровяк коленом подбил Галлахера, а также выставил руку перед полузащитником «Челси». Многие эксперты по судейству из Англии написали, что был повод для пенальти. Имеют право на мнение, но арбитры матча проигнорировали грязноватый блок со стороны лидера обороны «Ливерпуля».

А позже ван Дейк ударил Нкунку по стопе, находясь за спиной у француза, который в итоге забил единственный мяч «Челси» после выхода на замену. У момента с контактом есть минимум две нестыковки. Первая – Кристофер картинно упал, когда почувствовал удар ван Дейка. Вот только в правилах нет уточнения, что симуляция отменяет нарушение правил. Вторая проблема – судья назначил пенальти в ворота «Челси» за удар Жоты по стопе. Получается, в одном эпизоде арбитр может разглядеть контакт в ногах, а в двух других даже повторы не пришли на помощь, что удивляет.

В следующем сезоне рефери АПЛ могут объяснять зрителям свои решения, а пока Почеттино имеет право возмущаться. С двумя пенальти у «Челси» выросли бы шансы сыграть в целом хуже, чем «Ливерпуль», но незаслуженно получить ничью в гостях. Футбол бывает алогичным. В этом случае у Клоппа украли наслаждение классным разгромом богатого соперника. Хотя у Юргена есть вопросы и к собственным футболистам, не только к качеству судейства в свою пользу. Впрочем, для большого клуба ошибки рефери это всегда пятно на репутации, поэтому арбитры подпортили праздник.

Дарвин Нуньес собрал уникальный покер

Фантастический нападающий. Ловкий, хитрый, резкий игрок. Классно ищет позиции внутри штрафной площади. Всегда спокойно реагирует на давление со стороны защитников, хотя не самый огромный мужчина в АПЛ . Но на днях обсуждали ключевую особенность уругвайца – качество удара. Даже вчера Дарвину не хватило силы, чтобы ударом левой направить мяч в дальний угол. Поставил стопу слишком легко, поэтому голкипер «Челси» Петрович сумел дотянуться до мяча и перевести его в каркас ворот.

Нуньес поставил рекорд АПЛ за последние двадцать лет – с момента начала сбора такой статистики, по выстрелам в рамку ворот. Четыре раза мяч после его попыток касался штанг и перекладины. А самое плохое для Клоппа, что Дарвин пошел бить пенальти после фола на Жоте, но отправил мяч в правую от себя штангу. Снова возвращаемся к ценности моментов. С голами Нуньеса разница могла стать на несколько мячей крупнее, даже 7:1, ведь у «Ливерпуля» набралось 28 ударов и 13 из них в створ.

У «Челси» показатели намного скромнее – 4 удара за весь поединок. Хорошая новость для Почеттино, что трижды попали в створ, но есть плохая. Реализация снова не впечатляет. Мудрик не сумел попасть в открытый угол. Забавно, что если бы «Челси» реализовал все подходы – гол от Михаила, два пенальти и мастерский удар Нкунку, то «Ливерпулю» не хватило бы своих четырех мячей для уверенной домашней победы. Обратите внимание на точность пасов команд, по 86 %. Играли серьезные ребята.

«Ливерпуль» хочет подарить Клоппу трофей

«Красные» засуетились после объявления об уходе главного тренера. Ван Дейк допустил в интервью, что может покинуть команду. Также появились слухи об отъезде Александер-Арнольда и Салаха. В последнем случае не сомневаемся, что расставание возможно, ведь Мохамеда заманивают деньгами в Саудовскую Аравию. Но ван Дейку пришлось объяснять свои слова, ведь фанаты «Ливерпуля» испугались, что потеряют Вирджила.

Кроме двух эпизодов, когда голландец мог заработать пенальти в ворота Алиссона, защитник сыграл феноменально. С мячом у «Ливерпуля» вчера прекрасно обращались почти все футболисты на поле. Конате и ван Дейк грамотно выходили из обороны, а дальше работал атакующий хавбек Собослаи. Также роскошно сыграл полузащитник МакАллистер. У аргентинца рекорды команды по отборам, с «Челси» 8 раз выиграл дуэли один в один.

Но разница между «Ливерпулем» и «Челси» не столько в качестве игроков, ведь Энцо тоже чемпион мира, как МакАллистер, Палмер талант, как и Нуньес, а у Стерлинга не меньше опыта, чем у Жоты. Разница в тренерской руке. «Ливерпуль» умело сработал на чужой половине поля, зажав «Челси» на нужных отрезках матча. А потом отходили назад, сохраняя контроль. Клопп спланировал победу, а Почеттино ждал подарков судьбы.