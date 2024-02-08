«Кальяри» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Серии A чемпионата Италии «Кальяри» – «Лацио», который состоится 10 февраля 2024 года

«Кальяри»

«Сардинцы» на данный момент в турнирной таблице Серии A находятся на восемнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «островитян», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Лацио». В трёх матчах к ряду «красно-синие» проиграли своим соперникам. «Фрозиноне» на своём поле выиграл у «Кальяри» в рамках матча 21-го тура чемпионата Италии (3:1). С разницей в один мяч «сардинцы» дома проиграли «быкам» из Турина (1:2).

5 февраля со счётом 4:0 на своём поле «Рома» выиграла у «островитян».

«Лацио»

Девятую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии занимают на сегодняшний день «орлята» из Рима. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Лацио» за последнее время. В полуфинале Суперкубка Италии «бело-голубые» потерпели поражение от миланского «Интера» (0:3). Нулевую ничью раскатали «орлы» с «лазурно-белыми» из Неаполя в 22-ом туре Серии A.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Аталанта» обыграла «бело-голубых» из Рима.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» – 3.55

Ничья – 3.30

Победит «Лацио» – 2.19

Победит «Лацио» с форой -1.5 гола – 4.10

Тотал голов больше 2.5 – 2.27

Тотал голов меньше 2.5 – 1.61

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

Только одну победу одержал «Кальяри» в пяти последних матчах

За тот же период «Лацио» выиграло своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку с коэффициентом 2.19 на победу «Лацио». В двух крайних очных встречах «орлы» выиграли у «сардинцев» и не пропустили от них ни одного гола.