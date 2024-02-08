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«Кальяри» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:14
«Кальяри» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Серии A чемпионата Италии «Кальяри» – «Лацио», который состоится 10 февраля 2024 года

«Кальяри»

«Сардинцы» на данный момент в турнирной таблице Серии A находятся на восемнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «островитян», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Лацио». В трёх матчах к ряду «красно-синие» проиграли своим соперникам. «Фрозиноне» на своём поле выиграл у «Кальяри» в рамках матча 21-го тура чемпионата Италии (3:1). С разницей в один мяч «сардинцы» дома проиграли «быкам» из Турина (1:2).

5 февраля со счётом 4:0 на своём поле «Рома» выиграла у «островитян».

«Лацио»

Девятую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии занимают на сегодняшний день «орлята» из Рима. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Лацио» за последнее время. В полуфинале Суперкубка Италии «бело-голубые» потерпели поражение от миланского «Интера» (0:3). Нулевую ничью раскатали «орлы» с «лазурно-белыми» из Неаполя в 22-ом туре Серии A.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Аталанта» обыграла «бело-голубых» из Рима.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кальяри» – 3.55
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Лацио» – 2.19
  • Победит «Лацио» с форой -1.5 гола – 4.10
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.27
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.61

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
  • Только одну победу одержал «Кальяри» в пяти последних матчах
  • За тот же период «Лацио» выиграло своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку с коэффициентом 2.19 на победу «Лацио». В двух крайних очных встречах «орлы» выиграли у «сардинцев» и не пропустили от них ни одного гола.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Лацио
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Все комментарии
r69x29ykynu3
r69x29ykynu3
вчера в 23:17
Кальяри может преподнести сюрприз, так как они будут стремиться прервать свою серию неудачных матчей.
duusz4z2xjbs
duusz4z2xjbs
вчера в 23:15
Думаю, что Лацио имеет больше шансов на победу благодаря своей отличной форме.
de3tjjra4k64
de3tjjra4k64
вчера в 23:13
«Кальяри» будет мотивирован прервать свою серию поражений, так что не стоит сбрасывать их со счетов.
r6sxuw8u6gtz
r6sxuw8u6gtz
вчера в 23:12
У «Лацио» больше шансов на победу в предстоящем матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:29
ну как минимум Лацио не проиграет этот матч.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:40
Лацио на данный момент выглядит значительно лучше - П2.
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