Очередной удар по чемпиону Италии. «Интер» перехватил системообразующего полузащитника «Наполи»

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сегодня, 19:09

С «нерадзурри» больше перспектив.

Пётр Зелиньски провёл достаточно времени в «Наполи», взяв от него всё возможное – адаптировался к уровню топ-клуба Серии А, закрепился в статусе лидера, стал чемпионом. Пора двигаться дальше, хавбека соблазнил «Интер».

Был одним из главных элементов системы Спаллетти

Для неаполитанцев трансфер польского полузащитника из «Удинезе» – стопроцентное попадание. Пётр достался команде за 16 миллионов евро – и после этого его трансферная стоимость подскочила аж до 50 миллионов.

На пик исполнитель вышел с приходом Лучано Спаллетти. Итальянский менеджер начал выстраивать в Неаполе цельный и перспективный проект. Но в первый сезон при новом коуче польский хавбек стагнировал. Но наставник чутко подошёл к состоянию исполнителей в центре поля. В связку к Зелиньскому и Лоботке летом 2022 года подписали Ангиссу. И эта троица стала системообразующим элементом чемпионского «Наполи».

Скачка результативности не произошло – Пётр забил 3 мяча и отдал 9 голевых в 37 матчах чемпионата. Но на нём было продвижение мяча, темп атак.

Один из тех, по кому ударили Гарсия и Маццарри

С самого начала было понятно, что переход от системы Спаллетти к философии Руди Гарсия вызовет сильнейший диссонанс. Но Де Лаурентису не удалось привести специалиста, который бы продолжил заданный вектор. Это стало началом конца.

Гарсия упростил игру неаполитанцев. Французский менеджер сделал акцент на атлетичности, верховой борьбе, вертикализации атак. Так подчеркнули сильные качества Виктора Осимхена, Джакомо Распадори. Но Зелиньски стал инородным телом в командных взаимодействиях.

Дальше – хуже. Приход Вальтера Маццарри означал отказ от центра поля. Когда тренер в прошлый раз работал с «Наполи», это была лихая команда, игравшая на кураже и вытаскивающая матчи за счёт индивидуального мастерства. Утончённости полузащитников не было и близко. В систему Маццарри Пётр тоже не вписался.

Так он оказался в трудном положении. Солидную часть карьеры полузащитник провёл в «Наполи» и был лидером. Добился успеха и взял чемпионский титул. В мае поляку исполнится 30 лет – время, когда игроки выходят на пик. И самое то, чтобы продолжить бороться за титулы. Только вот в команде назревает перестройка. Успехом в ближайшие годы и не пахнет.

«Интер» – мастер работы со свободными агентами

Контракт Петра с «Наполи» действует до ближайшего лета – это была ещё одна причина задуматься о переходе. Истекающий контракт выгодно выделяет Зелиньского на рынке.

Поэтому в переговоры оперативно включился «Интер». «Нерадзурри» приходится жить по средствам, но это не означает полный отказ от топ-трансферов – просто у клуба нюх на свободных агентов. Летом они бесплатно подписали Маркуса Тюрама – и француз стал лидером атаки. Возрастные Куадрадо и Санчес увеличили глубину скамейки. Ещё годом ранее свободными агентами в «Интер» пришли Андре Онана и Генрих Мхитарян. Первого спустя время продали МЮ более чем за 50 млн евро, второй – игрок стартового состава.

В переговоры с Зелиньским миланцы включились ещё в январе – тогда сообщалось, что контракт подпишут по схеме «3+1». Спустя месяц «Наполи» исключил поляка из заявки на ЛЧ – с «Барсой» он уже точно не сыграет. К этому моменту хавбек уже прошёл медосмотр, состав «Интера» он пополнит летом.

Потенциальная замена Мхитаряну

У «Интера» отлично сбалансированный стартовый состав, так что на первый взгляд и не придумаешь, куда интегрировать Зелиньского. Это точно не игрок ротации – на скамейке его не удержать. Да и смысла нет. Значит, это замена кому-то из основной обоймы. И вполне вероятно, что речь о Мхитаряне. Не то чтобы армянин стагнирует. Просто ему уже 35 лет. При скоростях чемпионата Италии хавбек чувствует себя отлично. Но раз уж подвернулась возможность подписать топ-исполнителя – ещё и бесплатно, – почему бы не воспользоваться?

Именно с Генрихом Пётр, скорее всего, и будет конкурировать. Тогда получится планомерная смена поколений – более опытного Мхитаряна станут нагружать меньше, но он ещё принесёт пользу, выходя на замену. А Зелиньски продолжит делать разницу в стартовом составе.

Выбор был очевиден

«Интер» наверняка останется серьёзной силой в Серии А. Когда «Юве» только сошёл с пьедестала, за него стали бороться «нерадзурри», «Милан», «Аталанта», «Наполи». Последние не обладали сопоставимыми ресурсами – и поэтому были не настолько устойчивыми.

«Россонери» угадали с назначением Стефано Пиоли – он вернул «скудетто» на форму «Милана». Но дальше коллектив столкнулся с недостатком опыта – и до сих пор осваивается в новом статусе претендента на чемпионство. А соседям Антонио Конте привил чемпионские амбиции, завоевал титул. Ушёл, пока не успел надоесть – а Симоне Индзаги развил заложенный вектор.

Вдобавок к этому – грамотные действия на рынке. Пока «Милан» раскошеливается на топ-трансферы, «нерадзурри» ищут усиление среди свободных агентов, договариваются об арендах, экономят деньги для больших затрат – единичных, но точных. И сейчас именно «Интер» фаворит в чемпионской гонке, пока «Милан» замыкает топ-3.

Так что – по крайней мере на бумаге – Пётр угадал с командой. Остаётся дождаться лета.