Бесполезные игроки в половине случаев. Дорогие трансферы в АПЛ часто не срабатывают

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вчера, 10:03

Оцениваем футбольные дебюты.

Деклан Райс («Арсенал», 116.6 млн евро)

Попадание в «десятку». Поначалу Артета думал, что Райс будет играть выше по схеме, а Партей поможет ему в опорной зоне. Но у Томаса проблемы с законом и со здоровьем, а вот Деклан в числе главных надежд «Арсенала» на светлое будущее. Хавбек сразу вписался в игру. Его можно назвать недооцененным ранее, невзирая на огромную трансферную стоимость при переходе в «Арсенал». Бывший игрок сборной Ирландии выдает колоссальный объем работы, успевает всюду. Однозначная удача.

Мойсес Кайседо («Челси», 116 млн евро)

Эквадорец может играть намного лучше, но у «Челси» нестабильный футбол. Ничья против «Манчестер Сити» воодушевит, но Почеттино не построил безупречный центр поля с Кайседо и Фернандесом. Мойсес разочаровал на старте карьеры в Лондоне, но не ставьте на нём крест. Парень боевитый и молодой, а «Челси» всегда может найти себе более подходящего тренера, у которого Кайседо заиграет намного грамотнее и будет прогрессировать. Пока в стагнации, в «Брайтоне» был ярче.

Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 90 млн евро)

Хорват травмировался, поэтому не сыграл против «Челси». Но даже когда левый защитник может появиться с первых минут, к его работе обычно хватает вопросов. Провел несколько нормальных матчей, что для игрока основы «Манчестер Сити» в порядке вещей – там многие добиваются успеха, ведь у Гвардиолы поставлен футбол. Но если строго оценивать дебют Йошко, то хвастаться ему нечем. Не стал ключевым защитником в новой команде, хотя обошелся «горожанам» дороже, чем ван Дейк «Ливерпулю».

Кай Хаверц («Арсенал», 75 млн евро)

Один из самых противоречивых трансферов прошлого лета. У «Арсенала» скоро появится центральный нападающий, поэтому Кай не нужен на острие. Немец не круче, чем Мартинелли, поэтому из него не получится правильный левый форвард для «канониров». Наконец, в центре поля есть другие варианты. Поэтому Хаверц и там не всегда в своей тарелке, особенно без мяча. В последних матчах немец неплохо сыграл в середине поля, но речь о легких разгромных победах. В сложных матчах от Кая меньше толку.

Расмус Хёйлунд ( МЮ , 73.9 млн евро)

Герой последних недель в АПЛ . Хотя у МЮ нет выстроенной игры, а Расмус не получает такую поддержку, как форварды «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», у юного датчанина появились голы. В первых 14 поединках в АПЛ датский принц не забивал ни разу. В последних шести матчах 7 голов. Причем дубль в ворота «Лутона» принес «дьяволам» важную победу, а до этого мячи Хёйлунда помогали обыгрывать более сильных соперников. Стал самым молодым нападающим в истории АПЛ с голами в шести подряд турах. Новичок помогает тен Хагу упрочить позиции накануне важных перестановок в руководстве клуба.

Доминик Собослаи («Ливерпуль», 70 млн евро)

Если придираться, то Хёйлунд не играет за МЮ на 73.9 млн евро, а Собослаи не отработал пока 70 миллионов, вложенных «Ливерпулем». Но Доминик тоже молодой, тоже адаптируется, как и датский принц из Манчестера. Венгр наглый и самовлюбленный парень. Например, утащил с рекламных съемок картонную фигуру себя любимого и поставил в гостиной. Но вера в себя помогает ему на поле. Хотя результативностью не блещет, является игроком основы первой команды АПЛ . Умные пасы Доминика помогают Клоппу лидировать в чемпионате Англии.

Мэйсон Маунт ( МЮ , 64.2 млн евро)

Провал, причем мог не заиграть даже без проблем со здоровьем. Мэйсон Маунт рвался из «Челси», но попал в команду, где ему вряд ли найдут место после возвращения на пик формы. Гарначо не отдаст свое место в атаке на фланге, как и Фернандеш под нападающим. А в центре поля теперь связка Каземиро и Майну. Конечно, если летом МЮ покинут ветераны, которых приглашают в Саудовскую Аравию, то Мейсон может перезапустить карьеру на новом месте. А пока рискуют получить ещё одну историю Антони и Санчо.

Сандро Тонали («Ньюкасл», 64 млн евро)

Доигрался до дисквалификации. Ставки на футбол запрещены профессиональным игрокам, но Сандро часто нарушал эти правила в Милане. В «Ньюкасле» шокированы, не ожидали такого подвоха. Сомневаемся, что они бы заплатили 64 млн евро, зная о зависимости Тонали. Наказание заслуженное, но важно увидеть честную реакцию. Сандро пошел лечиться от зависимости, надеемся, не ради показухи. А играл новоиспеченный хавбек «сорок» неплохо. Точно помог бы команде, которая откатилась в таблице.

Ромео Лавия («Челси», 62.1 млн евро)

Хавбек Кайседо отговорил Лавию от трансфера в «Ливерпуль». И сразу возникает вопрос. Зачем «Челси» молодой бельгиец? Энцо не отдаст место в центре полузащиты, а в атаке юный Лавия играть не умеет. Один из самых глупых трансферов года. Травмы Ромео лишь подчеркивают, почему эту сделку правильно называть неудачной для «Челси» и очень удачной для «Саутгемптона». Боэли и Почеттино одобрили переход за 62.1 млн евро, хотя в подписании изначально не было смысла.

Матеуш Нуньеш («Манчестер Сити», 62 млн евро)

Ещё одна сделка из аналогичной оперы. «Манчестер Сити» порой не знает, куда девать деньги шейхов. Поэтому после неудачи с полузащитником Филлипсом – «йоркширский пудинг» отправился в аренду в «Вест Хэм», Гвардиола решил мариновать на скамейке бразильца, которого португальцы забрали в свою сборную, обкатав в «Спортинге». За «Вулверхэмптон» Матеуш играл неплохо, но в составе «горожан» у него лишь пять матчей в основе. Но даже два ассиста не меняют смысл этой сделки. Нуньеш стал запасным, а это пауза в карьере в 25 лет. Повторил судьбу других недешевых и лишних игроков.