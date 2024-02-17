Обидчик Баварии вне зоны еврокубков в Серии А. «Лацио» противоречив при Сарри

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сегодня, 10:32

Смотрим, кто обескуражил «Баварию».

Никогда не были богатыми

Стандартная ситуация для римлян – при ограниченном бюджете стараться прыгнуть выше головы. Состав «Лацио» по оценочной стоимости в последние 5 сезонов никогда не был на уровне топ-5 – им ближе 6-8 строчка.

Картина на трансферном рынке ещё более показательна. Начиная с сезона-19/20, «Лацио» вложил в усиление 186 миллионов евро – это даже не уровень топ-10 Серии А (больше тратили «Сассуоло», «Дженоа», «Болонья»).

Вспомнить хотя бы лето 2024 года. Тогда итальянский гранд включился в борьбу за Арсена Захаряна. Подошла пора, когда российский полузащитник решил перебраться в Европу – да и ценник был не слишком кусачим. И даже так было сразу несколько условий для оформления сделки. Прежде всего, подписать хавбека были готовы лишь в случае, если команду покинет Тома Башич – хорват зимой отправился в «Салернитану» на правах аренды. Во вторых, «Лацио» выбирал между Арсеном и Дайчи Камадой – в пользу японца говорил его статус свободного агента. Выбрали в итоге последнего.

И несмотря на ограниченные финансовые возможности, коллектив из года в год борется за зону еврокубков. Начиная с 2017 года, «Лацио» прописался в топ-5, изредка откатываясь на 6-8-е место.

Выбрали специфичного тренера – и не прогадали

Да, «Лацио» никогда не был богат, как «Юве», «Милан», даже «Рома». «Орлы» брали другим – идейными тренерами. С 2014 по 2016 годы команду возглавлял Стефано Пиоли – с ним клуб взял бронзу чемпионата-14/15, а сам менеджер дорос до роли наставника «Милана».

Главным творцом успеха последних лет был Симоне Индзаги – в период 2016-2021 годов «Лацио» и закрепился среди итальянских грандов. Коуч, как и Стефано, затем ушёл на повышение в Милан – возглавил «Интер», который сейчас претендует на чемпионство.

В один ряд с лучшими тренерами Серии А можно поставить и нынешнего наставника «Лацио» Маурицио Сарри. Он сделал себе имя ещё в «Наполи», дорос до «Челси» и «Ювентуса» — и тогда раскрылась специфичность характера тренера. Он хорош в клубах, которые доверяют ему и дают время на раскачку. Под постоянным давлением, в конфликтах с топ-игроками Маурицио тяжело.

«Лацио» стал для Сарри вторым «Наполи». Да, денег немного – зато от руководства чувствуется доверие, не будет запредельных амбиций и требований бороться за ЛЧ . И матёрый наставник влился.

Сарри принёс медали – но ЛЧ обернулась крахом в чемпионате

Чтобы наладить взаимодействия и выдать результат, Сарри потребовался 1 сезон. В первый год коллектив по классике финишировал на окраине топ-5 в зоне Лиги Европы. А вот после сенсационно ворвался на пьедестал.

Уже в тот момент проявилась деталь, которая сейчас находит подтверждение – римляне при Сарри выдают результат лишь в случае, когда не нужно играть на 2 фронта. Вплоть до марта «Лацио» лихорадило – со 2-й строчки они падали на 6-ю, поднимались обратно. Зато сразу после вылета из ЛК вскочили на 2-е место. Так и остались там до финиша.

Сейчас с «бело-голубыми» происходит то же самое. Место в ЛЧ для них – прыжок выше головы в плане глубины скамейки. Клуб не вышел с амбициозной кампанией на рынок в честь выхода в главный еврокубок. Итог – 2 победы в первых 7 турах, 6-е место на пике. Сейчас римляне – 8-е.

Противовес Серии А – успех в ЛЧ

Стагнация в Серии А – разочарование для болельщиков. Зато впервые за долгое время удалось снова услышать гимн Лиги чемпионов. Да и еврокубковая кампания проходит отлично. В группе с «Атлетико», «Селтиком» и «Фейеноордом» «Лацио» по делу претендовал на путёвку плей-офф – и свои амбиции реализовал, выдав хотя бы по одному топ-матчу с каждым из соперников.

Но главное достижение случилось в феврале. В паре с «Баварией» в 1/8 финала фаворитами были мюнхенцы. Первая встреча, на счастье римлян, проходила на территории «Лацио». И «орлы» выдали сенсационную победу – реализовали пенальти, не дали гостям пробить в створ ни разу. Преимущество в 1 мяч зыбкое, а у «Баварии» есть чемпионский менталитет, чтобы дома дожимать оппонента. Но и «Лацио» уже взял от турнира максимум. Пара чудо-матчей, солидные призовые. Теперь можно вылететь со спокойной душой. И начать штурмовать топ-5 Серии А.

Летом боссам придется поломать голову

Дело не в вероятности отставки. Руководство «Лацио» мыслит здраво и не станет прощаться с Сарри из-за противоречивого сезона – корень нестабильности «орлов» осенью не в работе тренера. Также боссы понимают, что именно системность Маурицио позволяет клубу по-прежнему бороться за ЛЧ и кошмарить «Баварию» с другими европейскими грандами.

Дело в потенциальном интересе со стороны топ-клубов. Итальянец способен выдавать топ-результат, а на тренерском рынке происходят тектонические сдвиги. Клопп и Хави объявили, что покинут «Ливерпуль» и «Барсу» летом. На этом отставки вряд ли остановятся – тот же Тухель в «Баварии» под прицелом.

Выбор в пользу Сарри – большой риск, поскольку период в «Челси» и «Ювентусе» был противоречивым. В любом случае, у тренера есть амбиции, а у европейских грандов – потребность в классном специалисте. Ради шанса вернуться на вершину на это могут закрыть глаза. «Лацио» вряд ли сможет что-то противопоставить – придётся опять искать тёмных лошадок.