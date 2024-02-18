«Реал» нашёл замену почти всем легендам. Но команда с Мбаппе может проигрывать чаще

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вчера, 22:53

А без Килиана в шестой раз оступились в Ла Лиге.

Перестройка в «Реале» продолжается, соперники верят в себя время от времени. В шести из двадцати пяти матчей чемпионата «Реал» потерял очки, поэтому «Жирона» вряд ли должна терять веру в сенсацию – надо бороться до конца сезона. «Мадрид» точно однозначный фаворит, и причина простая. Удачно завершается смена поколений. Впереди точечные подписания в оборону и переход Мбаппе, самое время вспомнить, кто пришел вместо легенд.

Куртуа – Лунин

Лунин повторил рекорд Куртуа по количеству сейвов в матче Лиги чемпионов в составе «Реала». Хотя Андрею нужна стабильная практика для роста, вспомните историю Кейлора Наваса, который вытеснил из основы самого Касильяса. Лунин может перейти из запаса «Реала» в основу, а Куртуа уехать на заработки в Саудовскую Аравию.

Карвахаль – Хакими

Карвахаль – настоящий боец, но у него случаются проколы, вроде удаления в свежем матче. Стратегически 32-летнему испанцу уже нашли в Мадриде замену. Хакими не просто воспитанник «Реала», а ещё и невероятно близкий друг Мбаппе. Помните Коэнтрау? Говорили, что защитника держали в «Реале», поскольку дружил с Роналду. А Хакими скорее как другой товарищ португальца – Марсело, ведь марокканец звездный молодой латераль.

Рамос – Рюдигер

В большинстве случаев уже передали бразды правления линиями новым футболистам. Рюдигер выиграл Лигу чемпионов с «Челси», а затем повторил успех с «Реалом». От формы дикого немца зависит успех Германии на домашнем Евро-2024. Оборона является слабым звеном команды Нагельсманна. А у «Реала», хотя ошибок в защите немало, ставка на опыт Рюдигера. Антонио не Рамос по статусу, но тоже сильный футболист.

Варан – Алаба

Давид травмировался, что отправило в оборону Карвахаля и Тчуамени. Но как только австриец вернется, то будет в стартовом составе. Разве что уступит бразильцу Эдеру Милитао, у него тоже травма. Сразу две опции в центре защиты на ближайшие годы, потеря Варана не стала критической. Рафаэль на пике формы ошибался реже, чем бразилец и австриец, но современный «Реал» не боится пощекотать нервы своему голкиперу, это уже часть их природы.

Марсело – Дэвис

Алаба променял Мюнхен на Мадрид, а ближайшим летом так поступит Дэвис. Решение Мбаппе перейти в «Реал» повлияет на выбор молодого канадца. Конечно, Альфонсо не всегда удачно играет с мячом. Дэвис ошибался в защите. Но это атакующий хавбек, который после переезда из Канады в Германию стал левым защитником. Ему всего 23 года, намного перспективнее, чем Ферлан Менди, самый незвездный игрок в основе «Реала» в текущем сезоне.

Каземиро – Тчуамени

Хотя Анчелотти шутит, что может оставить француза в центре защиты, раз у него есть первый пас, Тчуамени готовится играть в опорной зоне «Реала». Конечно, всегда можно ждать от Переса фокуса вроде подписания Энцо Фернандеса, но Орельен играет глубже и лучше может обеспечить баланс в игре «Мадрида», чем аргентинский чемпион мира. Тчуамени будет расти. Он очень молодой, но уже заявил о себе. Не уехал в «Ливерпуль», хочет представлять «Реал», как и Камавинга.

Модрич – Вальверде

Уругвайца тоже звали в клуб Клоппа, но теперь там будет новый тренер. И подписали полузащитников, поэтому Вальверде сконцентрируется на Кубке Америки в составе Уругвая и на задаче задержаться в основе «Реала», невзирая на конкуренцию. Умеет играть справа в атаке и в центре поля. Федерико не стоит недооценивать, поскольку он как Ди Мария или Озил. Не в плане позиции, а из-за важности, несмотря на недооценку со стороны Флорентино Переса.

Кроос – Беллингем

Президент «Реала» обожает суперзвезд. Поэтому Модрич и Кроос уйдут, освободив деньги на зарплату новому поколению знаменитостей. Хотя Беллингем и Вальверде по стилю не копируют великих хорвата и немца, могут быть полезными в «ромбе» «Реала» при игре «4-4-2». Также пригодятся, если в итоге Анчелотти сыграет «4-3-3». Беллингем быстро закрепился в основе, от его стиля веет решениями Зидана, а это приятный ветер великого прошлого. Осталось собрать коллекцию трофеев.

Бэйл – Родриго

«Реал» пригласил Бэйла, заставив бросить удобный левый фланг. Валлиец не сильно любит футбол, это для него просто доходная работа, но хуже гольфа. Зато Бэйл приносил пользу голами, как и Родриго. Бразильца недооценивают, у него есть шанс оказаться на скамейке, если Анчелотти будет играть с дуэтом нападающих в лице Мбаппе и Винисиуса. Но молодой правый крайний форвард слишком хорош, чтобы от него так быстро избавляться. Также Родриго не конфликтует по позиции с Мбаппе.

Бензема – Мбаппе

Видно, что Килиан будет уходить в центр. Готовится к трансформации ради «Реала», ведь решение выбросить Винисиуса, хотя тот подходит команде, будет ошибкой Переса. На начальном этапе в Испании попробуют подружить вместе Килиана и Жуниора. Француз сообщил другу в ПСЖ , а потом и руководству клуба о своем решении. Попробует порадовать парижан выходом как минимум в полуфинал Лиги чемпионов, но Мбаппе решился сыграть за «Реал». Посмотрим, чем это обернется для него и для клуба.

Роналду – Винисиус

От Винисиуса точно избавятся, если подпишут Холанда. Эрлинг и Мбаппе могут играть как в тройке нападения, так и в дуэте с Беллингемом ниже по схеме. Винисиус и Мбаппе будут наступать друг другу на пятки на левом фланге, но это задача для сына Анчелотти. Давиде помогает отцу с тактикой, должен вписать Килиана в игру. А Винисиус уже звезда «Реала» с хет-триком в Эль Класико, такого достижения нет даже у Роналду.

«Реал» грамотно усиливает состав. Хотя ставки недешевые и случаются осечки, вроде опытного Азара, в большинстве случаев получают выдающихся и молодых мастеров. А если нужен будет звездный голкипер и классический центральный форвард, коим Мбаппе не является, то вариантов достаточно. От крутого Доннаруммы и путешественника Холанда до не таких очевидных кандидатов.