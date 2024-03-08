Разгром топ-соперника от «Ромы», «Карабах» издевается над «Байером». Лига Европы и Лига Конференций дарят то, чего не хватает ЛЧ

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сегодня, 09:50

Голы и витиеватые сюжеты.

На стадии 1/8 финала Лиге Европы не хватает интересных противостояний – что уж говорить о Лиге конференций. Но даже с тем, что есть, работать иногда крайне интересно.

Де Росси разобрался с топ-соперником

В плей-офф ЛЕ у «Ромы» пока тяжелейший путь. В предыдущей стадии уже попадался «Фейеноорд» — голландцы накопили спортивную злость с предшествующих игр против римлян в еврокубках, после чемпионства успели поиграть в ЛЧ . И теперь были готовы мстить. Итальянцы между тем оказались на перепутье. Работа Моуриньо руководство больше не удовлетворяла – решили отказаться от португальца. Так ещё и пошли на огромный риск, назначив неопытного Даниэле Де Росси. Ставка была на чемпионский менталитет итальянца и его тесную связь с командой.

Это сработало на все 100. В чемпионате – 1 поражение и 6 побед в последних 7 турах. А в Лиге Европы «Рома» разделалась с голландцами и вышла на «Брайтон».

С английским коллективом и римлян тоже очень равная пара. Роберто Де Дзерби отлично натренировал «чаек» — правда, из-за потери лидеров и короткой скамейки команда потеряла стабильность. В любом случае недооценивать «Брайтон» точно было нельзя.

Римляне лихо начали – всё-таки первый поединок домашний. В первом тайме отметились сразу два лидера коллектива: Дибала и Лукаку. Оба в отличной форме после смены тренера. Чтобы окончательно снять все вопросы, «Роме» хватило 4 минут во втором отрезке. На 64-й Манчини доводит до разгромного – но уже на 68-й отличается Кристанте. 4:0 – можно сказать, приговор для «чаек» перед домашней встречей.

«Карабах» опять поражает

Здесь или «Байер» не рвётся к победе в ЛЕ , либо у «Карабаха» запас везения до четвертьфинала-полуфинала. Азербайджанцы феерят в Лиге Европы с самого старта плей-офф. Со второй строчки они вышли в стыковой раунд, где сошлись с «Брагой». Португальцы закалились боями с «Наполи» и «Реалом», так что выглядели фаворитом – только вот в гостях «Карабах» неожиданно добыл крупную победу (4:2). Потом дома в дополнительное время вырвал путёвку в следующий раунд.

И в паре с «Байером» сказка должна была закончиться. Команды уже играли в групповом этапе – и дважды сильнее были «фармацевты». Но в плей-офф, видимо, и воздух другой, плюс «скакуны» в статусе тёмных лошадок чувствовали себя раскованнее, чем фавориты-немцы.

К перерыву на табло горели 2:0 в пользу азербайджанцев. На мяче доминировал «Байер», но хозяева были элементарно острее. Голами отметились Яссин Бензия и Жуниньо. Дальше немецкий гранд вспомнил о своём статусе и увеличил скорости. Во втором тайме на поле появились уже лидеры – Джака, Фримпонг, Виртц. Последний положил начало камбэку. На 80-й вышел Шик – и через 12 минут принёс немцам спасительную ничью.

«Карабах» в любом случае не ожидал забраться так высоко – и в состоянии эйфории отправляется в Леверкузен. «Байер» же скован чемпионской борьбой. Это может стать основой для новой сенсации.

Много разгромов

В Лиге чемпионов команды осторожничают. В феврале сразу 4 игры завершились минимальными 1:0, ещё две – со счётом 1:1. Эту прагматичность разбавляют безумством участники второго по силе еврокубка – тут скучными 1:0 отделался только «Фрайбург», обыграв «Вест Хэм».

Помимо «Ромы» голевую феерию и «сухой» матч выдал «Марсель». «Провансальцы» в этом сезоне – вообще весёлая команда. К безумным фанатам все привыкли – теперь же провал в чемпионате приводит к их выплеску эмоций. При Гаттузо стало намного хуже, коллектив оказался за пределами зоны еврокубков, в феврале пришёл Жан-Луи Гассе. И под его руководством к матчу с «Вильярреалом» французы подходили с тремя победами подряд.

Всю накопившуюся обиду и злость «Марсель» выместил на гостях – забивали на 23-й, 28-й и 42-й минутах. А во втором тайме Обамеянг поставил точку – 4:0.

На пару с «Карабахом» и «Байером» обоюдоострый матч выдали «Милан» и «Славия». Чехи заготавливали камбэк, когда сравняли после гола Жиру. Или когда отыграли ещё 1 мяч на 65-й минуте, уступая 1:3. «Милан» элементарно выше классом, поэтому додавил соперника. Но 4:2 – то, что в ЛЧ редко увидишь.

Разгромную победу также выдал «Ливерпуль», а в ЛК – «Маккаби Тель-Авив» (4:1 с «Олимпиакосом»), «Фенербахче» (3:0 с «Юнионом»), «Лилль» (3:0 со «Штурмом»).

«Фиорентина» чудом спаслась

Но самый яркий поединок в Лиге конференций выдали «Фиорентина» и «Маккаби Хайфа». Флорентийцы уверенно прошли групповой этап, отобрались напрямую в 1/8 финала. И соперником стал «Маккаби», который вылетел из ЛЕ и в стыковом раунде был вынужден бороться с «Гентом».

Расстановка сил была изначально понятно. «Фиалки» — фаворит, «Маккаби» — андердог. Хотя шансов у аутсайдеров было чуть больше – «Фиорентина» в последнее время растеряла форму. В новом году коллектив одержал лишь 2 победы в 10 турах Серии А и выпал из зоны еврокубков. Непобедимыми флорентийцы точно не были.

Но в домашних стенах «Маккаби» дал ожесточённый бой. После быстрого гола гостей на 2-й минуте израильтяне сравняли, потом вышли вперёд – и на перерыв уходили с преимуществом 2:1. Уже на 58-й Лукас Бельтран вернул равенство на табло. Но через 10 минут «Маккаби» опять повёл. До окончания встречи оставалось всё меньше времени, а проигрывать «фиалкам» явно не хотелось. Им пришлось взламывать насыщенную оборону – под конец «Маккаби» вообще отказался от мяча и отбивался. И всё-таки «Фиорентина» сравняла – шла 73-я минута. И уже на финишной прямой вытащила победу – на 5-й добавленной Антонин Барак вывел итальянцев вперёд. Вряд ли кто-то ожидал, что «Маккаби» упрётся настолько сильно. У флорентийцев они отняли много сил – но в гостях очевидными фаворитами останутся «фиалки».