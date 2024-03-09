«Ростов» залез под кожу «Краснодару». Байрамян оставил «быков» без Олусегуна, Мохеби – без очков

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сегодня, 10:03

Пособие по тому, как надо играть дома.

Ужасным получился для «Краснодара» выезд в Ростов-на-Дону – во втором тайме «горожане» уступали в 1 мяч и остались в меньшинстве. В итоге проиграли. А Валерий Карпин своих подопечных к южному дерби подготовил отлично.

«Ростов» выбил у гостей почву из-под ног

Ростовчане при Валерии Карпине всегда были неуступчивой командой, которая задаёт высокую интенсивность матчам. К южному дерби «Ростов» решил подойти с позиции силы – команда отлично стартовала в весеннем отрезке, плюс встреча проходила на их поле.

С первых минут «жёлто-синие» забрали владение, а без мяча выстроили высокий блок, давили на каждом участке поля. «Краснодар» оказался в неудобном положении – свои лучшие качества «быки» показывают, доминируя при владении. Тут и скорость флангов, и объём. Хозяева же вынудили их обороняться.

Как только «горожане» успокаивали игру и начинали свою атаку, их сразу же накрывали или сбивали темп мелкими фолами. Краснодарцы выходили из себя. К 30-й минуте ростовчане повели, а у «Краснодара» на жёлтую карточку посадили Черникова. Затем – Тормену. На 42-й за отмашку жёлтую получил Олусегун и почти сразу по той же причине её показали Ленини. Всё это – в первом тайме. А во втором увидели даже красную – всё тому же Олакунле.

Матч имени Байрамяна и Мохеби

Лучшими в дерби оказались два футболиста ростовчан, которые отвечали за разные компоненты успеха хозяев. Байрамян был тем, кто активно лез под кожу гостям. Хорен оказался попросту вездесущ. В атаках смещался в полуфланги, заходил в финальную треть и отдавал в штрафную. Без мяча активно покрывал всю ширину – заставлял «быков» сбиваться к флангам, выводить в аут. Часто фолили именно на нём. И он сам фолил, разбивая волны атак «Краснодара».

Вторую жёлтую Олусегун схватил как раз на полузащитнике. Момент показательный. После неудачного заброса в штрафную «Краснодара» мяч выводят на фланг, Олакунле смещается к нему – туда же бежит Хорен. Загоняет в угол. Теряет позицию – но сразу наседает на спину. Следует удар локтем. Вингер «быков» и до этого был на взводе – агрессивный прессинг «Ростова» раздражал гостей. В этом эпизоде Байрамян просто «задушил» нигерийца.

Мохеби же делал разницу в атаке. Форвард отлично открывался между защитниками, опасно простреливал. Плюс открывался из глубины. Момент с первым голом «Ростова» — визитная карточка Карпина. Глебов выцепил мяч в пекле борьбы и быстро отдал на Мохеби. Мохаммад в касание оставил Щетинину и рванул в штрафную. Затем принял мяч на грудь и пробил в касание после отскока от газона. Между началом атаки и голом прошло 10 секунд.

Второй гол – Глебов перехватывает вынос от Сафонова и делает скидку на Байрамяна. Хорен делает выверенный пас к центру штрафной – Голенков до мяча не дотягивается, зато Мохаммад забивает в касание. Вроде и не совсем по плану – зато Хорен может говорить, что изначально так и задумывалось.

«Краснодар» загнал себя в угол

Команда очень слабо начинает весенний отрезок. К нему «быки» подходили в статусе лидера, но с «Зенитом» за плечами и незначительным отрывом в 2 очка. Это само по себе означает, что нельзя терять концентрацию. О действиях на рынке уже не говорим – точечные трансферы иногда работают лучше, чем массовая закупка.

Весной требовался ударный старт. У «Зенита» есть громадное преимущество в запасе прочности – но коллектив в первых турах после паузы часто буксует. И «быки» должны были сыграть на этом – дальше бы ещё случились потери очков, потому что «горожанам» пока не хватает гибкости. Но её не хватило даже на игры с «Рубином» и «Ростовом». В первом случае Рашид Рахимов не дал сопернику свободного пространства – казанцы дотерпели и сравняли на последних минутах. «Ростову», чтобы сбить «быков» с ног, было достаточно забрать мяч и выставить высокий агрессивный прессинг, играть в давление.

Можно говорить о судействе, об отсутствии моментов у соперника – но сейчас банде Ивича остаётся ждать матча «Зенита». Сегодня они сыграют в Екатеринбурге против «Урала». «Шмели» для них – удобный соперник. Так что стоит готовиться к роли догоняющих. И надеяться, что к домашнему поединку с петербуржцами отрыв не превысит 3 очка.

«Ростов» набирает ход

Обидчики «горожан», наоборот, оживают. В первой части сезона было много проблем, из-за которых «Ростов» опускался даже в стыковые матчи. Доходило до того, что с 5-го по 11-й тур команда ни разу не одержала победу – и, кстати, ведя с «Краснодаром» 2:0, в итоге проиграла 2:3.

Но коллектив не развалился и подошёл к весне во всеоружии – без Ионова и Акбашева, которые не заиграли. Зато со скоростным вингером Роналдо. И в двух матчах набрали 6 очков. Матчах напряжённых и принципиальных. С «Крыльями» — потому, что самарцы сбавили ход, но всё ещё рвались в топ-5. С «Краснодаром» — потому что он среди претендентов на чемпионство.