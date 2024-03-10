Успешный «Ливерпуль» – феномен. Клопп формирует менталитет, невзирая на травмы

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сегодня, 12:37

Называем причины возвращения на вершину.

Сегодня невероятно важный матч в АПЛ . «Ливерпуль» дома принимает чемпиона «Манчестер Сити». Если Гвардиола одержит победу, то вероятность чемпионства «горожан» вырастет до 68 %, а вот у «красных» останутся несчастные 15 %. Компьютерная симуляция сезона дает «Ливерпулю» 33 % на титул в случае ничьей – «Манчестер Сити» тогда достанется 48 %. А вот победа Клоппа делает фаворитом гонки «Ливерпуль», у него 54 % против 29 % у Гвардиолы. Самое время понять, как команда, которая летом потеряет тренера, вообще вышла на первое место.

Влияет решение наставника

В конце января Клопп собрал команду на 10:30 утра. Салах удивился, поскольку в это время не зовут на базу. Мохамед думал, что немец продлил контракт на несколько лет, ждал хороших новостей. Вместо этого капитан «Ливерпуля» ван Дейк первым сообщил египтянину, что Клопп уходит. Салах не ждал такого поворота, тренер держал в секрете решение. Но теперь всё кристально ясно. Лидеры могут уйти из «Ливерпуля», у каждого есть заманчивые варианты. Клоппа поменяют на тренера с талантами, но иного статуса для клуба, чем Юрген. Обнулят эпоху в истории «красных». А пока команда старается попрощаться с наставником красиво. Немец заслужил прощальный парад с фанатами в любом случае, но приятнее праздновать кубки. Кубок Лиги у «Челси» выиграли, но впереди более серьезные битвы. Клопп очень старается, ведь знает, что через несколько месяцев будет отдыхать. Выложится на 100 %, а опыта у него много.

Ван Дейк и Салах – монстры

«Ливерпуль» пропустил всего 25 мячей в АПЛ . На гол меньше у «Арсенала», а вот «горожане» Гвардиолы пропускают чаще. У голкипера Алиссона травма, но до этого бразилец спасал, помогая ван Дейку держаться без мяча. Также можно отметить опорника Эндо. Японец показывает класс, хотя его недооценивали в момент подписания эксперты из АПЛ . Конечно, оборона «Ливерпуля» не идеальная, нет таких линий защиты в атакующем английском дивизионе. Но ван Дейк – явный лидер команды, один из лучших центральных защитников мира. И Салах тоже среди лучших футболистов планеты. Мохамед прекрасно знает молодых напарников. Гакпо надо отдавать передачи в ноги, так голландцу больше нравится. А вот Нуньес открывается на пространстве, поэтому египтянин адресует ему мяч с запасом. Хорошо, что вингер Салах восстановился от травмы и должен сыграть сегодня. Его 15 голов и 9 ассистов важны для «Ливерпуля». Египтянин тащит команду к титулу в АПЛ , как делает свита Холанда у «Манчестер Сити».

Молодёжь чувствует момент

Летом у клуба будет новый тренер. И им станет не помощник Клоппа голландец Пеп Линдерс. Значит, совсем новый человек даст шанс молодым ребятам, а часть ветеранов могут покинуть клуб. Хотя уже многие уехали в Саудовскую Аравию, поэтому в текущем сезоне у ребят из академии «Ливерпуля» больше игрового времени. В оптимальном составе чаще большие звезды, но даже такие парни, как северный ирландец Конор Брэдли с правого фланга обороны, получают свою минуту славы. Защитник забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в АПЛ . У ирландского голкипера Келлехера сегодня очередной экзамен – сыграет против «Манчестер Сити», потому что Алиссон в лазарете. Ещё один воспитанник – Джонс, помогал в центре поля, а остальные парни появляются время от времени. Клопп может положиться на воспитанников академии, у «Ливерпуля» их много. Звездный Александер-Арнольд тоже из школы клуба, хотя чуть старше коллег, ему 25 лет.

Помогли летние трансферы

У «Ливерпуля» три десятка травм за сезон, сегодня под вопросом участие Конате, а вот ещё восемь человек в лазарете. В этом списке Матип, Жота, Александер-Арнольд, Алиссон, Джонс и Гравенберх. В АПЛ много клубов, чьи футболисты в сумме пропустили больше дней из-за травм. Но у «Челси» некоторые игроки получили сложные повреждения, простой там дольше, а у «Ливерпуля» десятки коварных происшествий, из-за которых Клопп постоянно меняет стартовый состав. Нельзя сказать, что ситуация повторяет катастрофу в «Ньюкасле» на пике эпидемии травм, но Юрген сейчас доволен, что прошлым летом его курортный временный спортивный директор – немец Шмадтке, вел переговоры с новичками, сидя на Ибице, подписал хавбеков. Взяли Собослаи за 70 млн евро, МакАллистера за 42 миллиона, Гравенберха за 40 млн евро и Эндо за 20 млн. Эта четверка – основные полузащитники команды, не считая молодежь. Без грамотной интеграции четырех новичков у «Ливерпуля» не было бы шансов на успехи в разгар перестройки. Мысленно уберите хавбеков у «Манчестер Сити» – представьте, что надо заменить одновременно Де Брюйне, Родри и Бернарду, и поймете, насколько сложную операцию провернули в «Ливерпуле».

Свежее без Лиги чемпионов

Команды из Лиги Европы не могли так сильно нагрузить и утомить самых живучих игроков «Ливерпуля», как клубы из Лиги чемпионов. В плей-офф второго по ценности еврокубка Клопп стартовал с выездной победы над «Спартой» со счетом 5:1. Против «Порту» в Лиге чемпионов было бы намного сложнее, как знаем по опыту «Арсенала». Поэтому пропуск сезона в Лиге чемпионов точно идет на пользу чемпионским шансам «Ливерпуля». «Манчестер Сити» уже прошел в четвертьфинал, а «Арсенал» только хочет отыграться против «Порту». «Ливерпуль» устанет в будущем, если попробует добраться до финала Лиги Европы, но до этого момента сохраненные силы им пригодились в АПЛ .

А сейчас начинается отрезок, похожий на прошлогодний чемпионский тест «Арсенала» Артеты. Клопп намного опытнее, чем Микель, а у «Ливерпуля» в составе остались большие чемпионы. Но центральный матч против мощного «Манчестер Сити» без оговорок решающий для психологического фактора. Результат определит настрой двух из тройки фаворитов.