«Динамо» в двух очках от первого места. Москвичи включаются в гонку с «Зенитом» и «Краснодаром»

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сегодня, 09:40

У команды Лички много атакующих козырей.

Исторический шанс для «бело-голубых»

«Динамо» не проигрывает в 11 турах РПЛ подряд, уступили лишь дважды в двадцати поединках. Наполнение игр забудется, а результат останется. У «Динамо» достаточно игровых минусов по работе в позиционной обороне – в свежем матче у невезучего «Ахмата» были моменты, но результаты Лички позволяют чеху рассчитывать на чемпионскую борьбу. «Краснодар» потерял пять пунктов за два тура, а у «Динамо» две победы подряд над крепкими соперниками, «Локомотивом» и «Ахматом». Как и «горожане», москвичи никогда не были чемпионами РПЛ . Нового короля в дивизионе не было с первого титула «Рубина» в 2008 году, наблюдаете за историческим сезоном. «Зенит» набрал 40 пунктов, а у «Краснодара» на один балл меньше. «Динамо» отстает от лидера РПЛ на два очка. Но Семак сыграет в Москве против Лички в конце апреля, а на следующей неделе проведут репетицию в Санкт-Петербурге – ответный поединок Кубка России. Проигравшая команда вылетит из Пути РПЛ в нижнюю часть плей-офф. В первом матче победили «динамовцы» после единственного гола Смолова. У москвичей две победы над «Зенитом» за сезон в разных турнирах, хорошая заявка и большая перемена в РПЛ . Семак начал чаще терять очки против московских клубов. Лучшего шанса у «Динамо» в ближайшие годы может не быть, команде пора осознать важность момента.

На поле много техничных иностранцев

Карраскаль – капризный молодой человек, который не продержался в топ-5, не хватило дисциплины за пределами поля. Но колумбийскому атакующему хавбеку всего 25 лет, молодой футболист с большими амбициями. Личка зимой достучался до игрока, поэтому в первых матчах весны увидели от Хорхе отборы, что для него нетипично. Техничный атакующий игрок приносит пользу, создавая опасные атаки. Ему помогает ещё один южноамериканец Битело. Молодой бразилец точно хочет поиграть в топ-5, поэтому будет стараться весной. Кроме плеймейкеров, с техникой дружит камерунец Нгамалё – вингер «Динамо», опорник Лаксальт – бывший левый латераль команды. Даже правый защитник Даса довольно техничный игрок, как и молодые центральные защитники Маричаль и Фернандес. В отборе оба ошибались, но точность передач высокая, как и у мексиканца Чавеса. Также у Луиса есть не секретное оружие – дальние удары. Свое мастерство продемонстрировал против «Ахмата», создал маленький шедевр.

Российские футболисты без титулов

Нападающий Смолов не был чемпионом России по футболу. Пока его максимум – второе место с «Локомотивом». У Шунина, ведь вратарь всю жизнь играет за «Динамо», тоже нет «золота». Двадцатиоднолетний форвард Тюкавин и на шесть лет старший хавбек Фомин хотят стать первыми. Даже ветеран Паршивлюк без чемпионских медалей, трижды был вторым со «Спартаком». Левый латераль Скопинцев и голкипер Лещук тоже хотят большой праздник на динамовской улице, поэтому мотивация у команды выше, чем у основы «Зенита». У Лички явная конкуренция всего на нескольких позициях – левый защитник, второй центральный хавбек и один из вингеров. Но в целом у «Динамо» сформирован предсказуемый оптимальный состав, если Скопинцева не воспитывают скамейкой. Когда Фомин, Нгамалё и Карраскаль могут сыграть с первых минут, то читается выбор на всех позициях. При этом бюджет у «Динамо» вырос, скамейка не самая короткая. Даже ветеран Шунин получил конкурента в лице Лещука. У «Динамо» должно хватить сил на ближайшие десять туров, если по причине травм или дисквалификаций не появятся проблемы в центре обороны.

Отличаются от команд Ивича и Семака

В лидерах по владению мячом в чемпионате «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Три команды можно объединить по подходу к футболу – у них первый номер, много атак. Но «Динамо» играет иначе, хитрее. Москвичи на седьмом месте по среднему владению мячом, ниже «Локомотива». Зато команда Лички первая по отборам – выше «Факела», «Оренбурга» и «Пари НН», опасных в борьбе середняков. По перехватам мяча «Динамо» тоже на первом месте, поэтому можно подтвердить репутацию Лички как фаната физической подготовки. Нагружает подопечных на сборах, чтобы получить бегущий коллектив, который не боится вступать в борьбу. Другие лидеры РПЛ играют иначе. При этом именно команда «Динамо» на первом месте по ударам в створ ворот. Если подтянуть на решающем отрезке сезона реализацию, здесь можно помечтать о меньшем количестве промахов, то можно будет опереться на приведенные данные, объясняя высокое место москвичей в таблице. Пока они в тройке, но украдкой мечтают о большем, ведь не реализовали потенциал, не имея проблемы с вингерами, как у «Краснодара». Шаг за шагом бывший тренер «Ливерпуля» Бувач – директор «Динамо», собрал интересный состав. Желько продлил контракт, ему интересно побеждать в Москве.

Личка быстро проверит свою стратегию