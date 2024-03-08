В МЮ растёт лидер атаки. Хёйлунд начал забивать – теперь без него невозможно бороться за еврокубки

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вчера, 22:27

Расмус на поле – «Юнайтед» побеждает.

Начало 2024 года точно можно занести «Манчестер Юнайтед» в актив – команда наконец стала более-менее регулярно набирать очки и вернулась в борьбу за еврокубки. И среди творцов этого локального успеха – молодой датчанин Расмус Хёйлунд. Раньше его считали сомнительным трансфером, теперь признают лучшим игроком АПЛ в феврале.

Заиграть в таком МЮ очень сложно

Сложно придумать более неподходящее время для перехода молодого формирующегося форварда в «Юнайтед». Нет, скандалы в клубе есть всегда – но сейчас проблемы закрутились в вихре и вынесли манкунианцев куда подальше от топ-5. Летом тен Хаг продолжал строить свою команду. «Красные дьяволы» отказались от устаревшего Де Хеа и привезли Андре Онану, в центр поля подписали Мэйсона Маунта. Также забрали Хёйлунда у «Аталанты».

Датчанин перебрался в большой чемпионат (Серия А) только в прошлом сезоне и быстро адаптировался к суровым требованиям Джан Пьеро Гасперини. Это сам по себе показатель – по этой причине Расмус сразу обратил на себя внимание топ-клубов. МЮ же позарез требовался топ-страйкер, желательно молодой, чтобы закрыть позицию на долгие годы. Поэтому за неопытного Хёйлунда отвалили почти 74 млн евро.

Вплоть до декабря нападающий не забил в чемпионате ни разу – и за это его сложно винить. Расмус приехал в Манчестер необстрелянным. И сразу попал в пекло, в котором у него не было ориентира перед глазами. Санчо скандалил с тен Хагом, Антони поник на фоне нефутбольного скандала, Рэшфорд разучился забивать.

Масла в огонь подливали периодические ошибки Онаны и травма Маунта – футболистов тоже назвали трансферными ошибками, это подрывало доверие болельщиков к тренеру. Первые месяцы Расмуса в «Юнайтед» можно приравнять к эпицентру пожара – потому что как раз времени на созревание игроку дать не могли. Тен Хаг лишь сетовал:

Мы подписали талантливых игроков, а таланту нужно время. Прогресс Гарначо и Кобби Майну, как и Расмуса Хёйлунда, уже заметен. Им нужно время, но у нас его нет. Нужно справляться с некоторыми заминками, и это часть процесса.

Включился одновременно с Рэшфордом, помог вернуться в борьбу за еврокубки

В декабре «Юнайтед» остались без еврокубковой весны и откатились на 8-е место, выиграв 1 матч в 5 турах. В таких условиях, в матче против «Астон Виллы», которая разрывала лигу, юный Хёйлунд наконец выстрелил – до этого Гарначо оформил дубль, сотворив камбэк, а Расмус стал автором победного мяча. Игру с «Ноттингемом» датчанин пропустил – но забил Рэшфорд. Правда, этого не хватило, чтобы набрать очки – 1:2.

Зато потом именно эти двое завели манкунианцев – против «Тоттенхэма» оба отметились голами (2:2), с «Вулверхэмптоном» была одержана долгожданная победа. Опять по голу у Маркуса и Расмуса. Далее вингер стих – а вот форварда уже было не удержать. В феврале «красным дьяволам» предстояли важные матчи с «Вест Хэмом» и «Виллой» – конкурентами за место в еврокубках. В обеих играх Расмус забил, а в следующем туре стал автором двух мячей МЮ в ворота «Лутона». Принёс команде победу. На короткий срок, но «Юнайтед» оказались в трёх баллах от 5-й строчки.

Теперь его отсутствие чувствуется

Проблема в том, что помимо результативности Хёйлунда в МЮ почти ничего не изменилось. Датчанин в конце февраля получил мышечную травму, вернуться должен к середине марта. Без разыгравшегося бомбардира манкунианцы провели два матча, предстоит ориентировочно ещё столько же. И поединки с «Фулхэмом», «Ман Сити» сложились ужасно.

«Дачники», несмотря на гол Харри Магуайра, не допустили потери очков и вырвали победу в компенсированное время. В манчестерском дерби тен Хаг выставил насыщенную оборону, чуть ли не автобус. Но даже промахи Холанда в итоге не спасли «красных дьяволов» от поражения.

И всё это в тот момент, когда МЮ , наоборот, надо было на максимальных скоростях спихнуть с 5-го места «Тоттенхэм». Теперь же лондонцы оторвались от соперника на 6 очков – и имеют при этом матч в запасе.

Следующие два поединка – не с такими тяжёлыми соперниками («Эвертон» и «Шеффилд»), куда важнее подготовиться к «Челси» и «Ливерпулю» в начале апреля. Но терять очки здесь нельзя, а отсутствие Хёйлунда будет ощущаться.

Нужен опыт и стабильность

От скандалов Расмусу, да и всей команде, надо держаться подальше. В клубе от них порядком уже устали – сколько раз по этим причинам коллектив выпадал обратно из топ-3!

Есть надежда, что Расмус всё же подобрал ключи к английскому чемпионату и теперь будет забивать чаще. Всё потому, что это футболист с характером – и он адаптировался к напряжённой обстановке в клубе. Наставник «красных дьяволов» отмечает:

Могу вам сказать: нападающему нелегко, когда у него высокие требования к себе. Со стороны от него тоже высокие ожидания, и, когда их не получается оправдать, нападающему нужен характер. Он злится, когда не забивает, но именно поэтому мы выбрали его. Ему хватает стойкости и спокойствия, чтобы он мог выступать в условиях такого стресса. Ни разу не было момента, когда он хотел сдаться.