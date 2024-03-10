Скандал в главном матче АПЛ. Арбитр не назначил второй пенальти в пользу «Ливерпуля»

Яркая игра с ничьей в пользу Гвардиолы.
Поединок уровня финала Лиги чемпионов
- Только веселее, ведь в финалах команды боятся играть так высоко, как оборонительные линии сегодня. Но по многим параметрам случился поединок уровня финала. А в концовке «Ливерпуль» рассчитывал на второй пенальти – Доку ударил ногой МакАллистера. Арбитры посчитали, что аргентинец искал контракт? Очень спорно, арбитр Майкл Оливер узнает о себе много нового, особенно из-за связей с шейхами.
- Тактически Клопп предложил множество перестроений, перемещений после замен и красивых ходов. Более пассивному Гвардиоле повезло, что Стоунз открылся на ближней штанге после хитрой подачи Де Брюйне с угла поля. Без стандарта первый тайм вряд ли можно было занести в актив «Манчестер Сити», гости отдали мяч и убрали пробелы между линиями. А у «Ливерпуля» была другая проблема в дебюте – хватало подходов, но не было ударов в створ.
- Удар МакАллистера с точки после перерыва стал всего вторым выстрелом в створ ворот «Манчестер Сити». Пенальти назначили по делу. Центральный защитник Аке, который также закрывал левый фланг «горожан», небрежно откатил мяч назад. Эдерсон не успел. Вратарю, наверное, не стоило покидать ворота – Нуньес мог не успеть укротить снаряд. Но получили пенальти и травму голкипера, Дарвин ударился о ноги Эдерсона.
- Клопп, который построил сильную команду вопреки травмам, использовал много фишек, которые можно увидеть у Гвардиолы. В дебюте матча опорник Эндо переходил в линию обороны. Формальный левый защитник Гомес появлялся в опорной зоне, а после выхода латераля Робертсона ушел на правый край обороны. Ван Дейк, Куанса и Гомес располагались в линию, переходили на схему «3-2-4-1». Надо отдать должное «Манчестер Сити», их аналогичная модель выдержала давление на самых сложных отрезках, когда «Ливерпуль» был острее.
Гвардиола побаивался резкости «красных»
- «Горожане» хорошо играют на выезде, но крайне редко отдают мяч. И хотя «Манчестер Сити» сегодня переходил к владению мячом, чтобы подравнять показатели, достаточно было посмотреть на вовлеченность в игру Холанда для выводов. «Ливерпуль» контролировал игру на отрезках, которые бесили Гвардиолу. Хосеп радовался голу Стоунза, поскольку без него всё могло сложиться трагически.
- Диас и Нуньес простили чемпионов Англии. С их участием были атаки, которые стоило завершить взятием ворот с игры, а не ждать ошибки Аке и пенальти. Гвардиола запланировал освежение игры в концовке. После замен была контратака, в результате которой голкипер «Ливерпуля» едва не забил мяч в сетку рикошетом от Фодена, но снаряд полетел в перекладину.
- Игра естественным образом раскрывалась, когда команды устали. Во втором тайме сражались коллективы с резервными голкиперами. Не было Алиссона и Эдерсона (заменен на 56-й минуте), чтобы остудить пыл высокой обороны. А усилия «Ливерпуля» затормозил поздний выход Салаха. Врачи не пустили Мохамеда играть с первых минут, но после перерыва египтянин появился. Просил у судьи пенальти, но в том эпизоде скорее была борьба на грани, удар Доку в МакАллистера очевиднее.
- Гвардиола с большим уважением относился сегодня к «Ливерпулю». Клопп использовал зеркальную тактику, менял схемы, но ему не хватало зрелых футболистов, чтобы не просто испугать «Манчестер Сити» активностью, но также создать много предметных моментов у ворот соперника. По сумме действий в матче было заметно, у кого больше доступных ключевых футболистов. «Горожане» не рисковали, понимали опасность поражения от «Ливерпуля».
Вместо игры будут говорить о решении судьи
- А давайте похвалим команды. Было скользкое поле в дождливый вечер. Увидели активный прессинг. Взаимное уважение перевесило желание сделать ход конём в концовке, рискнуть всем ради дополнительных трёх пунктов. Но напряжение росло, ведь «Ливерпуль» начал проверять резервного голкипера «горожан» Ортегу дальними ударами. Но немец Штефан, как и Келлехер, оказался не робкого десятка.
- Клоппу не нравились контратаки «Манчестер Сити», резкий Доку едва не забил, попал в штангу. Гвардиоле не нравились контратаки «Ливерпуля», ведь Диас провел классный матч и накручивал соперников. На трибунах был отец игрока. После похищения в Колумбии папа живёт в Англии. Родственника Диаса тоже зовут Луис. Фанаты «Ливерпуля» его обожают, ведь однажды встретили в электричке после матча – ехал домой со всеми без пафоса.
- Пока папа Диаса отвлекал режиссеров трансляции, команды скатились к паузам. Итоговая ничья в пользу «Манчестер Сити». Симуляция концовки сезона указывает, что текущее первое место «Арсенала» мало что значит, ведь есть разница в календарях претендентов. «Ливерпулю» нужна была победа, чтобы дышать свободнее, но оппонент оказался слишком мощным. Хотя Гвардиола сегодня не сделал ничего выдающегося тактически в атаке, «горожане» не пропустили дважды.
- Минус для «Арсенала» и «Ливерпуля» — команда Гвардиолы настолько сильная, что даже если не показывает невероятно свежий футбол, а Эндо закрывает Де Брюйне, то чемпион может сыграть вничью с «канонирами» или «красными». У Артеты и Клоппа великолепные команды, но Юргену мешают травмы, а «Арсеналу» необъяснимые ошибки на ровном месте и отсутствие центрального форварда мирового уровня. А мелочей в АПЛ не бывает.
- После ничьей бездушный алгоритм отдает 46 % на титул «Манчестер Сити», 35 % на победу «Ливерпуля» и только 19 % на «золото» Артеты. Но это симуляция, на поле будет ещё много невероятных поворотов. Впереди одна из самых сложных чемпионских гонок последних десятилетий в АПЛ. «Ливерпуль» и «Арсенал» морально точно не уступают «Манчестер Сити». Гвардиола не сумел запугать Клоппа и Артету, как раньше, и это важный промежуточный итог сезона. А пока поставьте себе на место судьи Оливера. Вы бы поставили пенальти в концовке?
Сценарий матча был из какого-то артхаусного фильма. Обе команды могли забить с игры, но забили со стандартов. От первого тайма большего и не ожидал. Зная Клоппа, я знал, что он выпустит Салаха на поле во втором тайме. Весь план был запланирован на вторую половину. Ничья конечно устроит Арсеналу, но еще не вечер...
Через несколько туров все снова изменится. Главное что не проиграли. Ну и, конечно, «Ливерпуль» удивил меня во втором тайме своей смелостью. Клоппэкстазин всегда помогает команде.
Ман Сити через пару недель сыграет с Арсеналом. В конце марта все изменится и тогда поговорим.
Сценарий матча был из какого-то артхаусного фильма. Обе команды могли забить с игры, но забили со стандартов. От первого тайма большего и не ожидал. Зная Клоппа, я знал, что он выпустит Салаха на поле во втором тайме. Весь план был запланирован на вторую половину. Ничья конечно устроит Арсеналу, но еще не вечер...
Через несколько туров все снова изменится. Главное что не проиграли. Ну и, конечно, «Ливерпуль» удивил меня во втором тайме своей смелостью. Клоппэкстазин всегда помогает команде.
Ман Сити через пару недель сыграет с Арсеналом. В конце марта все изменится и тогда поговорим.
Если так подумать то Ливерпуль ничего не смог придумать, кроме как постараться заработать пенальти, и надеяться что судья будет к ним благосклонен, ведь играют на энфилде и судит их любимый судья Оливер, как это было в 20 году...........хорошо что в этот раз не стали устраивать шоу и дарить пенки Ливерпулю и стараться короновать в прощальном сезоне Клоппа уже сейчас, пускай честно заработает.
Если так подумать то Ливерпуль ничего не смог придумать, кроме как постараться заработать пенальти, и надеяться что судья будет к ним благосклонен, ведь играют на энфилде и судит их любимый судья Оливер, как это было в 20 году...........хорошо что в этот раз не стали устраивать шоу и дарить пенки Ливерпулю и стараться короновать в прощальном сезоне Клоппа уже сейчас, пускай честно заработает.