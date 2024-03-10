Скандал в главном матче АПЛ. Арбитр не назначил второй пенальти в пользу «Ливерпуля»

1710095541

сегодня, 21:32

Яркая игра с ничьей в пользу Гвардиолы.

Поединок уровня финала Лиги чемпионов

- Только веселее, ведь в финалах команды боятся играть так высоко, как оборонительные линии сегодня. Но по многим параметрам случился поединок уровня финала. А в концовке «Ливерпуль» рассчитывал на второй пенальти – Доку ударил ногой МакАллистера. Арбитры посчитали, что аргентинец искал контракт? Очень спорно, арбитр Майкл Оливер узнает о себе много нового, особенно из-за связей с шейхами.

- Тактически Клопп предложил множество перестроений, перемещений после замен и красивых ходов. Более пассивному Гвардиоле повезло, что Стоунз открылся на ближней штанге после хитрой подачи Де Брюйне с угла поля. Без стандарта первый тайм вряд ли можно было занести в актив «Манчестер Сити», гости отдали мяч и убрали пробелы между линиями. А у «Ливерпуля» была другая проблема в дебюте – хватало подходов, но не было ударов в створ.

- Удар МакАллистера с точки после перерыва стал всего вторым выстрелом в створ ворот «Манчестер Сити». Пенальти назначили по делу. Центральный защитник Аке, который также закрывал левый фланг «горожан», небрежно откатил мяч назад. Эдерсон не успел. Вратарю, наверное, не стоило покидать ворота – Нуньес мог не успеть укротить снаряд. Но получили пенальти и травму голкипера, Дарвин ударился о ноги Эдерсона.

- Клопп, который построил сильную команду вопреки травмам, использовал много фишек, которые можно увидеть у Гвардиолы. В дебюте матча опорник Эндо переходил в линию обороны. Формальный левый защитник Гомес появлялся в опорной зоне, а после выхода латераля Робертсона ушел на правый край обороны. Ван Дейк, Куанса и Гомес располагались в линию, переходили на схему «3-2-4-1». Надо отдать должное «Манчестер Сити», их аналогичная модель выдержала давление на самых сложных отрезках, когда «Ливерпуль» был острее.

Гвардиола побаивался резкости «красных»

- «Горожане» хорошо играют на выезде, но крайне редко отдают мяч. И хотя «Манчестер Сити» сегодня переходил к владению мячом, чтобы подравнять показатели, достаточно было посмотреть на вовлеченность в игру Холанда для выводов. «Ливерпуль» контролировал игру на отрезках, которые бесили Гвардиолу. Хосеп радовался голу Стоунза, поскольку без него всё могло сложиться трагически.

- Диас и Нуньес простили чемпионов Англии. С их участием были атаки, которые стоило завершить взятием ворот с игры, а не ждать ошибки Аке и пенальти. Гвардиола запланировал освежение игры в концовке. После замен была контратака, в результате которой голкипер «Ливерпуля» едва не забил мяч в сетку рикошетом от Фодена, но снаряд полетел в перекладину.

- Игра естественным образом раскрывалась, когда команды устали. Во втором тайме сражались коллективы с резервными голкиперами. Не было Алиссона и Эдерсона (заменен на 56-й минуте), чтобы остудить пыл высокой обороны. А усилия «Ливерпуля» затормозил поздний выход Салаха. Врачи не пустили Мохамеда играть с первых минут, но после перерыва египтянин появился. Просил у судьи пенальти, но в том эпизоде скорее была борьба на грани, удар Доку в МакАллистера очевиднее.

- Гвардиола с большим уважением относился сегодня к «Ливерпулю». Клопп использовал зеркальную тактику, менял схемы, но ему не хватало зрелых футболистов, чтобы не просто испугать «Манчестер Сити» активностью, но также создать много предметных моментов у ворот соперника. По сумме действий в матче было заметно, у кого больше доступных ключевых футболистов. «Горожане» не рисковали, понимали опасность поражения от «Ливерпуля».

Вместо игры будут говорить о решении судьи

- А давайте похвалим команды. Было скользкое поле в дождливый вечер. Увидели активный прессинг. Взаимное уважение перевесило желание сделать ход конём в концовке, рискнуть всем ради дополнительных трёх пунктов. Но напряжение росло, ведь «Ливерпуль» начал проверять резервного голкипера «горожан» Ортегу дальними ударами. Но немец Штефан, как и Келлехер, оказался не робкого десятка.

- Клоппу не нравились контратаки «Манчестер Сити», резкий Доку едва не забил, попал в штангу. Гвардиоле не нравились контратаки «Ливерпуля», ведь Диас провел классный матч и накручивал соперников. На трибунах был отец игрока. После похищения в Колумбии папа живёт в Англии. Родственника Диаса тоже зовут Луис. Фанаты «Ливерпуля» его обожают, ведь однажды встретили в электричке после матча – ехал домой со всеми без пафоса.

- Пока папа Диаса отвлекал режиссеров трансляции, команды скатились к паузам. Итоговая ничья в пользу «Манчестер Сити». Симуляция концовки сезона указывает, что текущее первое место «Арсенала» мало что значит, ведь есть разница в календарях претендентов. «Ливерпулю» нужна была победа, чтобы дышать свободнее, но оппонент оказался слишком мощным. Хотя Гвардиола сегодня не сделал ничего выдающегося тактически в атаке, «горожане» не пропустили дважды.

- Минус для «Арсенала» и «Ливерпуля» — команда Гвардиолы настолько сильная, что даже если не показывает невероятно свежий футбол, а Эндо закрывает Де Брюйне, то чемпион может сыграть вничью с «канонирами» или «красными». У Артеты и Клоппа великолепные команды, но Юргену мешают травмы, а «Арсеналу» необъяснимые ошибки на ровном месте и отсутствие центрального форварда мирового уровня. А мелочей в АПЛ не бывает.