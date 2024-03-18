Последуют за Ивичем. Абаскаль, Галактионов и Ромащенко на волоске от увольнения

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вчера, 16:36

Результаты не устраивают боссов многих клубов.

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Молодой испанский тренер стал заложником результата прошлого сезона – третья строчка намекала на чемпионскую борьбу. Также повлияли расходы на трансферы, ведь новые боссы «Спартака» дали ему деньги на футболистов, одобренных лично Гильермо. Не угадали с усилением, поэтому Абаскаль в компании наставников «Локомотива» и «Ахмата» – клубов, которые тоже рассчитывали быть выше в новом сезоне, но провели много неоднозначных матчей. У всех в тройке есть проблески в игре, как и проблемы с достижением правильного результата. Беды «Спартака» обсуждали многократно, также хвалили «красно-белых». А здесь просто фиксируем, что директора московского клуба активно ищут нового тренера, но при этом не спешили выгонять Абаскаля ради Черчесова – похоже, анонсированная встреча с бывшим наставником сборной России прошла хуже, чем планировали. В «Спартаке» побаиваются реакции фанатов на возвращение Станислава Саламовича с его неоднозначной репутацией. Черчесов это барин, и не факт, что «красно-белым» нужен такой наставник.

Мирослав Ромащенко («Ахмат»)

Вот кого не назвать барином, так это бывшего помощника Черчесова. Ромащенко отправился в свободное плавание после многолетней работы в штабе Станислава Саламовича. Мирослав Юрьевич возглавил подвижный «Ахмат», который с Ташуевым был в первой пятерке год назад. Некоторые показатели у команды до сих пор неплохие, но вот общие результаты заставляют подумать об очередной смене тренера. Тасование наставников не делало клуб из Грозного сильнее, но у Ромащенко объективно мало что получается. Дела не идут ужасно, есть две победы в последних пяти турах РПЛ . Но поражение от «Динамо» не воодушевило, невзирая на моменты у ворот Лещука. «Ахмат» может сменить тренера, если соберут серию поражений.

Михаил Галактионов («Локомотив»)

Здесь влияют амбиции. «Локомотив» планирует бросить вызов «Зениту» в год столетнего юбилея петербуржского клуба. А в этом сезоне хотели хорошо подготовиться к рывку, но получили странную команду. «Железнодорожники» волевые, у них много молодых ребят в составе и длинная скамейка с солидными ветеранами, вроде Жемалетдинова. Поэтому в концовках матчей нередко спасались. Но на каком бы месте оказался тренер Галактионов без этих чудес? Дзюба у наставника не в своей тарелке. Некоторые молодые ребята могут сменить клубы, ведь того же Глушенкова точно позовут к себе следующим летом интересные команды, не только Антон Миранчук и Баринов под прицелом турецких команд с деньгами. Галактионов может остаться, если финиширует в тройке, но разве «Динамо» хуже? В дерби Личка обыграл коллегу. Даже против «Сочи» и «Балтики» у «Локомотива» были проблемы в чемпионате и Кубке. Игнашевичу проиграли в серии пенальти. Остаётся шанс в Пути регионов, но «Локомотив» точно не фаворит Кубка России после очередной жеребьёвки.

Сергей Игнашевич («Балтика»)

В Кубке России сумели упрямо добраться до пенальти против фаворита «Локомотива». Но когда «Балтика» последний раз выигрывала в РПЛ ? Серия тренера Игнашевича без побед насчитывает девять поединков. Молодой наставник пытался зимой получить правильных новичков, но против прямых конкурентов – «Сочи» и «Оренбурга», завоевал один пункт благодаря нулевой ничьей против команды испанского наставника Морено. Другой пиренейский специалист, Деограсия из «Оренбурга», обыграл «Балтику» в итоге, невзирая на промах с пенальти по ходу матча. Ближе к развязке сезона руководство клуба из Калининграда может предпринять отчаянную попытку воодушевить коллектив на подвиг отставкой тренера. Такие методы практикуются аутсайдерами, хотя стоит признать, что у Игнашевича так себе ресурсы для успешной борьбы, конкуренты не слабее.

Виктор Ганчаренко («Урал»)

Белорусский наставник «Урала» был героем на старте сезона, когда команда из Екатеринбурга обыграла ЦСКА , «Оренбург» и «Спартак». Но дальше нарвались на «Зенит», самого неудобного соперника в истории «Урала». Разгром 4:0 открыл портал в ад с поражениями, бойцовские качества не сработали, а оборона Ганчаренко играла так скверно, что заставляла приличного голкипера Помазуна пропускать снова и снова. Дожили до разгрома от «Сочи», хотя речь о безнадёжном аутсайдере чемпионата наравне с «Балтикой». С сильными соперниками уральцы упирались, но тоже чаще уступали в итоге. Ганчаренко давно наработал на увольнение из-за плохих результатов – 8 поражений в 9 последних матчах, но президент «Урала» Иванов решил держаться за тренера, который в прошлом скандально покидал клуб.