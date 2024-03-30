«Краснодар» забыл о чемпионской гонке. Раздирают сомнения – ехать в таком состоянии к «Локо» опасно

1711806487

сегодня, 16:48

«Красно-зелёные» умеют наказывать за ошибки.

На « РЖД Арене» должна помочь спортивная злость

- «Железнодорожники» на протяжении всего сезона нестабильны. Команда на стадии становления, поэтому и о постоянстве говорить не приходится. Перед уходом на зимнюю паузу коллектив выдал 1 победу в 6 матчах чемпионата, зато после разделался с «Зенитом» и «Уралом». Это и были немногочисленные поводы для радости – в отпуск «железнодорожники» отправлялись 4-й командой Премьер-Лиги.

- Сейчас всё меняется в худшую сторону. Не разогретые «красно-зелёные» сразу попали в пекло московского дерби и уступили «Динамо» — не выдержали натиска команды, которая вдруг решила ворваться в чемпионскую гонку. Дальше попался ещё один неудобный соперник. «Сочи» хоть и на дне таблицы, зато проделал огромную работу на рынке минувшей зимой. Привезли многообещающего тренера Роберта Морено, подписали под его футбол новичков и адаптированных к РПЛ футболистов. Москвичи просто не знали, чего ждать от соперника – и южане увезли ничью.

- Михаил Галактионов пытается найти решение в проблеме с Артёмом Дзюбой. Возрастной форвард может быть лидером раздевалки, и передаёт опыт молодёжи – это важно. Но он результативен, когда надо кому-то что-то доказать. А сейчас от нападающего не исходит этого. Плюс габаритные форварды делают погоду, пока они в лучшей форме – но как только возраст начинает брать своё и перестаёт хватать скорости, такие игроки резко выпадают из темпа команды. С Артёмом происходит нечто похожее. 4 мяча в 18 матчах текущего чемпионата, последний – в ворота «Спартака» в ноябре. Но и отодвигать его от стартовой обоймы опасно – тогда характер исполнителя оборачивается против тренера, Дзюба становится токсичным активом. При этом стоит сделать оговорку – пользу форвард по-прежнему приносит. Когда «Локо» нужно упростить игру, она проходит через Артёма – он мастер верховых единоборств, отлично цепляется за забросы. Но это узкая опция, а не достойный лидера профиль.

- Пока ситуация развивается медленно – Дзюбе просто дают меньше времени на поле. Против «Урала» страйкер провёл 73 минуты, в дерби с «Динамо» был заменён в перерыве (чтобы добавить в движении, выпустили Пиняева и Сулейманова). А на игру с «Сочи» и вовсе остался в запасе – на поле вышел, когда гости сравняли и потребовался лом, чтобы сломить их сопротивление.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Лантратов – Самошников, Морозов, Ньямси, Ненахов – Митай, Баринов – Тикнизян, Жемалетдинов, Глушенков – Сулейманов.

Мусаеву надо вновь завоевать краснодарские сердца

- Как же мало иногда надо для решения о тренерской отставке! Владимира Ивича уволили после трёх матчей без побед на старте весеннего отрезка. «Краснодар» шёл не в стыках, даже не в середине таблицы. Он борется за титул с «Зенитом», хоть после просадки с «Рубином» и «Ростовом» сложно в это верить. Имеет место скорее идеологический конфликт и разногласия с руководством. Галицкому футбол Ивича не нравился (зачем тогда брал на работу?). Но был результат, болельщики испытывали восторг – владелец «быков» решил терпеть, команда провела сборы с сербом. Но дальше тренер ступил на запретную территорию – не позволял вмешиваться менеджменту в тренировочный процесс и руководство коллективом. Сообщается, что после ничьей с «Рубином» в раздевалку ворвался гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. Серб быстро выгнал функционера. После игры с «Ростовом» вспылил уже сам Галицкий – нагрубил тренеру. Ивич потребовал соблюдать субординацию. Вкупе с результатами это, вероятно, и подтолкнуло владельца на эмоциональное решение.

- Проблема в том, что ущерб от увольнения тренера может быть куда больший. В команде сложилась отличная атмосфера, Ивич пользовался авторитетом. Главное – привил команде характер, научил вытаскивать матчи и подарил надежду на титул. Она и удерживает лидеров «быков». Эдуард Сперцян давно вырос в игрока под европейский топ-чемпионат – но хочет отплатить клубу трофеем. Джон Кордоба тоже перерос уровень РПЛ . Теперь же боссы клуба сами отказываются от борьбы за чемпионство, идя на такой шаг – и лидеров это может подтолкнуть к уходу. Сафонова вряд ли – он уже продлил контракт и в целом не торопится за рубеж. Но тот же Джон на фоне последних новостей приостановил переговоры по новому контракту. Да и у Эдуарда появился повод уехать – не он виноват, что команда сходит с дистанции.

- Мусаев возвращается в клуб в тяжёлое время. У него не было такого авторитета – но есть понимание философии клуба. Ему нужно сплотить раздевалку вокруг себя и успокоить волнения. Плюс негатив от решения руководства наверняка будет переноситься и на него – так было с Николичем в «Локо» на первых порах.

- В этом вихре на второй план отошли спортивные задачи – а ведь «Краснодару» по-прежнему надо соперничать с «Зенитом». «Динамо» оступилось, 2-е место «быки» в этом туре точно не потеряют, но нельзя продолжать серию без побед. Мусаеву 3 очка необходимы, чтобы напомнить о себе и вернуть доверие болельщиков. Команде – чтобы избавиться от волнения и дальше двигаться более спокойно.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов – Арутюнян, Алонсо, Тормена, Эктов – Сперцян, Кастаньо, Черников – Батчи, Кордоба, Са

Противостояние настолько же упорное, как у «Динамо» с «Ростовом»

В последних 20 матчах между командами сложилось крайне упорное противостояние. По 8 побед у каждой, ещё 4 матча завершились ничьей.

Прогноз Soccer.ru: дома «Локомотив» играет традиционно хорошо – а тут ещё и мотивация прервать спад. Поставим на победу хозяев.