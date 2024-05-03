Эмери проиграл андердогу, «Фиорентина» сделала шаг ко второму финалу. Жара в еврокубках продолжается

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сегодня, 10:36

Главное от вчерашнего вечера.

«Байер» смёл «Рому» в гостях, феноменальная серия продолжается

Это точно был главный поединок вечера. Римляне с приходом Де Росси преобразились и стали играть намного ярче. В чемпионате коллектив вплоть до 33-го тура при нём проиграл только «Интеру» и ворвался в топ-5. А в Лиге Европы выбил «Фейеноорд», «Брайтон» и, что особенно удивительно, «Милан».

Команде-открытию предстояло играть против главного фаворита турнира, который прервал гегемонию «Баварии» и планомерно продвигается к треблу (попутно вышли в финал Кубка Германии).

Это была отличная афиша и из-за ещё одной интриги – прервётся ли серия «Байера» без поражений? За весь сезон «фармацевты» пока так и не проиграли, при этом противостояние начиналось с поединка в Риме.

Но главный плюс в том, что от этих команд стоило ожидать открытой игры. «Рома» ожидаемо не выставила автобус, как это делал «Вест Хэм». Поэтому моментов было много, матч проходил на встречных курсах. И хозяева вполне могли забивать первыми – Лукаку угодил в штангу, Дибала бил из-за штрафной. В отдельных эпизодах не хватало точности передач. А вот пружина гостей сработала исправно – Фримпонг мог забивать ещё на 23-й минуте, но в итоге счёт открыл Флориан Вирц. Ему ассистировал Гримальдо, который подкараулил ошибку соперника.

Второй мяч забил Андрих – уже на 73-й минуте и в куда менее очевидном моменте, чем все созданные «фармацевтами» ранее. Главное – в Леверкузен команда возвращается с победой и в шаге от важного финала.

Миранчук снова на скамейке, но «Аталанта» забивает

Алексей выпал из стартового состава так же стремительно, как и попал туда. Вот уже на протяжении 7 матчей, в которых хавбек появляется на поле, он не отличается результативными действиями. Ожидаемо и снизилось его влияние на игру бергамасков – когда в четвертьфинале команда сенсационно разгромила «Ливерпуль» на «Энфилде», Миранчук появился на поле только в концовке. Во встречах с «Вероной», «Фиорентиной» тоже выходил с замены во втором тайме. И против «Марселя» появился на 84-й минуте. В общем, когда речь о поединках с серьёзным соперником, а на кону что-то важное, Гасперини предпочитает других игроков.

Стили команд идеально сочетались – итальянцы пропагандируют высокий прессинг и агрессивный футбол, из-за чего оставляют свободные пространства (если соперник разбивает давление и быстро переходит в атаку). А у французов достаточно игроков для реактивных атак (Обамеянг не раз убегал в контратаки – и забивал так «Бенфике»). Но соперники ограничились ранними голами, после чего лишь угрожали друг другу. На 11-й минуте Копмейнерс увидел Скамакку в коридоре между защитниками – Джанлука момент реализовал.

Но «провансальцы» буквально сразу ответили собственными атаками – и на 20-й минуте чудо-гол из-за штрафной от штанги забил Мбемба. На этом всё.

«Вилла» проиграла андердогу, хотя заходила на камбэк

В паре «Астон Вилла» – «Олимпиакос» «львы» были фаворитами – только греки с такими раскладами не согласились. Команды забили 6 мячей на двоих и могли даже больше – 3 гола отменили по тем или иным причинам.

Игра развивалась под диктовку гостей. Они быстрее распоряжались мячом и наказывали «Виллу» за свободное пространство. Правда, тут стоит сделать поправку на два ранних гола – к 29-й минуте «Олимпиакос» вёл 2:0, «львы» были вынуждены раскрываться, чтобы переломить ход встречи. А гостям это давало ещё больше свободы на чужой половине.

При этом банда Эмери в таких условиях сделала главное – сократила отставание до перерыва (отлично расчертили в штрафной, точен был Уоткинс). А сразу после вратарь гостей подарил второй мяч. Но даже так «Олимпиакос» смог дожать соперника – помог реализованный пенальти и гол с рикошета от Консы.

Колорита победе греков придаёт автор хет-трика Аюб Эль-Кааби. На радарах профессионального футбола форвард засветился, когда ему было уже 24 года – до этого играл в марокканской глубинке. Первым клубом стал китайский «Хэбэй Чайна», после аренд в «Видад» (Марокко) состоялся полноценный трансфер в «Хатайспор», далее был «Аль-Садд» (Катар). Состав «Олимпиакоса» Аюб пополнил уже 30-летним футболистом, прошлым летом. И сходу такой стремительный взлёт.

«Фиорентина» и «Брюгге» устроили боевик

Причём «фиалки» вырвали победу на последних минутах. Обо всём по порядку. Уже на 5-й минуте хозяев вывел вперёд Риккардо Соттил – гол с угла штрафной получился на славу. Уже спустя 10 минут рефери назначил пенальти – и «Брюгге» сравнял.

Бельгийцы вообще выжали в гостях максимум – заработали пенальти в первой же атаке, при минимуме моментов умудрились сравнять (Игор Тьяго магически нашёл мяч после дальнего заброса). Команде Винченцо Итальяно пришлось дожимать – и штурм завершился голом только на 90+1-й (после штанги мяч в ворота затолкал Н'Дзола).

Годом ранее «Фиорентина» уже провернула шумную еврокубковую кампанию. Коллектива пока не хватает на борьбу за Лигу Европы – в прошлом сезоне клуб, например, не попал даже в зону еврокубков. Но на счастье «фиалок» под санкции попал «Ювентус» – его путёвка и отошла флорентийцам. Да и в противовес стагнации в чемпионате были финалы ЛК и Кубка Италии. Теперь ситуация похожая – при слабых показателях в Серии А Итальяно готов бороться за еврокубковый финал. Домашняя победа уже есть, остался выезд.