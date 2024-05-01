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Щетинин: «Матч с „Балтикой“ будет сложнее, чем со „Спартаком“»

вчера, 12:03
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика19:15 Не начался

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин считает, что предстоящая игра с «Балтикой» в полуфинале Кубка России Пути регионов против «Балтики» будет сложнее, чем матч со «Спартаком».

«Балтика» ещё сложнее, чем «Спартак». Команда прессингует, много бегает, ребята доказывают всё на поле. Думаю, матч будет ещё сложнее, чем со «Спартаком».

«Ростов» сыграет с «Балтикой» в четверг, 2 мая. Встреча пройдёт на «Ростов Арене». Начало — в 19:15 по московскому времени.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:04
Куда уж сложнее то..??))

На 1:8 замахнуться решили...дома...???
Коль 1:5 несложный...
Гость
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