Файзуллаев сможет сыграть с «Зенитом»

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вчера, 12:30

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана досрочно покинул расположение национальной олимпийской команды. Сегодня игрок вылетит прямым рейсом в Москву. Таким образом, Файзуллаев сможет принять участие в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов против «Зенита».

Олимпийская сборная Узбекистана уже отобралась на Олимпиаду. Узбеки сыграют в финале Кубка Азии до 23 лет с олимпийской сборной Японии.