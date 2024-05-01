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Файзуллаев сможет сыграть с «Зенитом»

вчера, 12:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:15 Не начался

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев досрочно покинул расположение национальной олимпийской команды. Сегодня игрок вылетит прямым рейсом в Москву. Таким образом, Файзуллаев сможет принять участие в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов против «Зенита».

Олимпийская сборная Узбекистана уже отобралась на Олимпиаду. Узбеки сыграют в финале Кубка Азии до 23 лет с олимпийской сборной Японии.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится завтра в 19:15 по московскому времени.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:50
Акклиматизация...усталость с дороги....большие нагрузки в сборной...для чего столь тяжкие испытания для молодого организма...???
Матч не титульный...нечего горячку пороть....
Отдохни Аббосбек....

С Зенитом 3 игры...за 2-е недели....наиграешься ещё....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:31
Это хорошо, пусть сыграет
Гость
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