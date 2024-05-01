Файзуллаев сможет сыграть с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев досрочно покинул расположение национальной олимпийской команды. Сегодня игрок вылетит прямым рейсом в Москву. Таким образом, Файзуллаев сможет принять участие в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов против «Зенита».
Олимпийская сборная Узбекистана уже отобралась на Олимпиаду. Узбеки сыграют в финале Кубка Азии до 23 лет с олимпийской сборной Японии.
Матч ЦСКА — «Зенит» состоится завтра в 19:15 по московскому времени.
Матч не титульный...нечего горячку пороть....
Отдохни Аббосбек....
С Зенитом 3 игры...за 2-е недели....наиграешься ещё....
Матч не титульный...нечего горячку пороть....
Отдохни Аббосбек....
С Зенитом 3 игры...за 2-е недели....наиграешься ещё....