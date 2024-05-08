«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

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вчера, 22:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 33-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 11 мая 2024 года

«Майнц»

«Красно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают шестнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Карнавальников», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Дортмундцами». С одинаковым счётом 1:1 вничью сыграли «Красно-белые» в трёх своих крайних матчах.

На прошлых выходных «Майнц» на выезде разошёлся миром с «Хайденхаймом».

«Боруссия» Дортмунд

«Чёрно-жёлтые» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги находятся в пятёрке самых сильных команд. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Дортмундцев» за последнее время. В прошлом туре чемпионата Германии «Чёрно-жёлтые» дома взяли верх над «Аугсбургом» (5:1).

С общим счётом 2:0 по сумме двух встреч «Дортмундцы» одержали победу над «Пари Сен-Жерменом» в полуфинале Лиги чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 2.27

Ничья – 3.80

Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.95

Победит «Майнц» с форой -1 гол – 3.07

Тотал голов больше 3.5 – 2.10

Тотал голов меньше 3.5 – 1.70

Статистика

В двух матчах из пяти крайних «Майнц» обыграл своих соперников

За такой же период «Чёрно-жёлтые» взяли верх над своими оппонентами в трёх футбольных поединках

Два последних очных матча команд завершились вничью.

Прогноз

«Дортмундцы» уже отобрались в групповой этап Лиги чемпионов. А вот «Карнавальникам», если они не хотят вылететь из Бундеслиги, очки гораздо важнее. С коэффициентом 2.27 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Майнца».