«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 33-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 11 мая 2024 года
«Майнц»
«Боруссия» Дортмунд
«Чёрно-жёлтые» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги находятся в пятёрке самых сильных команд. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Дортмундцев» за последнее время. В прошлом туре чемпионата Германии «Чёрно-жёлтые» дома взяли верх над «Аугсбургом» (5:1).
С общим счётом 2:0 по сумме двух встреч «Дортмундцы» одержали победу над «Пари Сен-Жерменом» в полуфинале Лиги чемпионов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Майнц» – 2.27
- Ничья – 3.80
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.95
- Победит «Майнц» с форой -1 гол – 3.07
- Тотал голов больше 3.5 – 2.10
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.70
Статистика
- В двух матчах из пяти крайних «Майнц» обыграл своих соперников
- За такой же период «Чёрно-жёлтые» взяли верх над своими оппонентами в трёх футбольных поединках
- Два последних очных матча команд завершились вничью.
Прогноз
«Дортмундцы» уже отобрались в групповой этап Лиги чемпионов. А вот «Карнавальникам», если они не хотят вылететь из Бундеслиги, очки гораздо важнее. С коэффициентом 2.27 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Майнца».