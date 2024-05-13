Артета превзошёл Фергюсона и Венгера. Мощный «Арсенал» заслуживает чемпионства

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вчера, 14:27

Шикарная команда, но у Гвардиолы не хуже.

«Арсенал» побеждает чаще, чем легендарные «Неуязвимые»

Вчера Артета одержал непростую победу на «Олд Траффорд» против неудобного на выезде соперника. Микель после матча раскритиковал свою команду за действия после гола Троссарда – излишне осторожно действовали, давая МЮ надежду на ответный мяч. Но двадцать седьмая победа в кармане «Арсенала», а это значит новый рекорд в АПЛ . Превзошли «Неуязвимых», единственный состав в истории АПЛ , который прошёл весь сезон без поражений.

Речь о футболистах «Арсенала» созыва 2003/04. Двадцать лет назад Арсен Венгер располагал звездами и чемпионами мира – Пиресом, Анри и Виейрой. Французы при поддержке других легендарных иностранцев выиграли 26 поединков чемпионата Англии. Набрали 90 очков, оставив далеко позади «Челси». Но двенадцать раз были мировые, а МЮ взял небольшую паузу, финишировал на третьей строчке. Сейчас пройти сезон без поражений нереально.

У «Манчестер Сити» никогда не удавалось. Но команда Гвардиолы настолько сильная, что за счет крутой концовки обошла «Арсенал» в прошлом году. В этот раз снова могут оказаться выше в таблице, поскольку надо обыграть лишь «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», два лондонских клуба. Понятно, что Постекоглу и Мойес не прикажут своим подопечным выйти за поражением, ведь Руни прав – на трибунах друзья и семьи, профессионалы не сдают решающие поединки.

«Арсенал» должен обыграть в последнем туре непростой «Эвертон», чтобы собрать 28 побед. Это на пять больше, чем хватило «Лестеру» для чемпионства. Понятно, что сейчас всё чаще в футбол играют деньги, около 70 % результатов соотносятся с бюджетами клубов. У Артеты богатая контора, у него ценный проект, в который вложили сотни миллионов евро. Но цифры в этом случае не врут, «Арсенал» ожил и сильно изменился за годы под управлением Микеля.

«Канониры» обходят великие чемпионские составы Фергюсона

В прошлом сезоне Артета набрал 84 очка. Сейчас взяли 86 пунктов, но можно довести дело до 89. «Арсенал» оба раза превзошел семь из тринадцати чемпионских результатов сэра Алекса Фергюсона. Лишь пять раз чемпионский МЮ набрал больше очков, чем нынешние «канониры». Например, в 1997-м году «красным дьяволам» хватило 75 пунктов для чемпионства. Сейчас у «Ливерпуля» больше очков, но они выбыли из прощальной чемпионский гонки Клоппа.

Понятно, что сравнение показателей не говорит плохо о команде времен Гиггза и Скоулза. Речь о легендах АПЛ и заслуженных чемпионах. Но оценка достижений Артеты доказывает, что это невероятно сильный молодой тренер, а его команда прошла длинный путь от тотальных неудач – «Арсенал» был на месте «Манчестер Юнайтед», героем мемов, к реальной борьбе за серьезные трофеи. Микель допустил лишь одну глупость: вылетел от «Баварии» из ЛЧ .

У «канониров» был бы шанс навязать свой футбол «Реалу», поскольку даже немцы создавали подходы и находились в шаге от финала на «Уэмбли». «Арсенал» мог второй раз в истории сыграть в решающем поединке турнира, который им не покорялся. Но пока переживают неудачи, как раньше «Манчестер Сити» с помощником главного тренера Артетой. Микель знает все трюки Гвардиолы, но у «горожан» ещё больше денег, чем у зятя владельцев «Уолмарта».

Кронке – владелец лондонского клуба, получивший состояние после удачной женитьбы на наследнице торговой империи, доверяет Артете. Микель отказался от идеи возглавить ПСЖ и «Барселону». У него будет ещё одна попытка в новом сезоне, если сейчас «шпоры» не помогут против «Манчестер Сити». Команда тренера Постекоглу классно играет против Гвардиолы – у Хосепа лишь 9 побед в 19 играх, осечки в половине случаев. Но это решающий матч сезона.

«Арсенал» заметно устал, ищут ошибки соперников, вроде глупого действия хавбека МЮ Каземиро, который вынужденно вышел в центре обороны. А «Манчестер Сити» хвастается глубиной состава. Вернулся к голам Холанд, активно помогает Гвардиоле взять рекордное четвертое подряд чемпионство в АПЛ защитник Гвардиол, открывший в себе талант снайпера. И хотя «Арсенал» изменился в лучшую сторону, не стал слабее его главный оппонент и фаворит чемпионата.

Артета должен продолжать усиливать свою яркую атакующую команду

В этом сезоне Артета не проиграл ни одного матча клубам из топ-6, классической компании самых богатых и знаменитых команд АПЛ . Десять матчей, 6 побед, 4 мировые. Так что титул могут упустить из-за двух плохих поединков против «Фулхэма». Команда, которую «Манчестер Сити» в субботу разнес 0:4, отобрала у Артеты пять очков из шести, ничья и поражение «канониров». Вот где горький корень ожидаемой неудачи на фоне общего прогресса.

Но в такой момент важно выдохнуть, объективно смотреть на вещи. Артета возглавил клуб, который не был фаворитом АПЛ . «Арсенал» сыграл в Лиге чемпионов впервые за много лет, впервые за шесть сезонов попробовали плей-офф на вкус. Есть рейтинг клубов, им выставляют оценки по годам. «Арсенал» был в топ-20, но по очкам соответствовал уровню Лиги Европы. Прошло немного времени – «канониры» на второй строчке, график показательный.







Рисунок «Арсенала»

«Арсенал» нужно усиливать дальше. Возможно, Артета выбрал неправильного голкипера. Райя порой нервничал. Будут искать надёжного в обороне левого латераля, Зинченко совершал ошибки без мяча, Александр в списке разочарований сезона, хотя проводил удачные матчи в АПЛ . «Арсеналу» давно нужен крутой центральный нападающий, который может сыграть в стиле Троссарда. Инсайд «канониров» обожает забивать голы элитным соперникам.

Мартинелли сбавил, Хаверц не всегда классно играл роль ложной «девятки», Жезус тоже не впечатлил. Артете нужна ставка на чистого форварда. А в центре поля заиграл Райс. Решили оставить Жоржиньо, надо следить за бразильским итальянцем – говорят, из него получится крутой тренер, мгновенно анализирует игру, может стать фактически играющим помощником Артеты в следующем сезоне. «Арсенал» хорош, но им нужен титул как верификация успехов.