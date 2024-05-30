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«Уотерфорд» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.05.2024)

30 мая 2024, 22:40
«Уотерфорд» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Уотерфорд» – «Богемианс», который состоится 31 мая 2024 года

«Уотерфорд»

«Синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают пятое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Уотерфорда» за последнее время. С минимальным счётом «Шелбурн» выиграл у команды «Уотерфорд Юнайтед».

23 мая со счётом 4:2 «Синие» взяли верх над клубом «Дроэда Юнайтед».

«Богемианс»

На данный момент «Цыгане» в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на шестой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Богемианса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Синими». В рамках матча 16-го тура Премьер-дивизиона в сухую, забив три гола, «Чёрно-красные» выиграли на выезде у команды «Слайго Роверс».

24 мая со счётом 2:2 вничью сыграл «Богемианс» со «Святошами».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Уотерфорд» – 2.55
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Богемианс» – 2.80
  • Победит «Уотерфорд» с форой -1.5 гола – 4.60
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.06
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.74

Статистика

  • Четыре поражения потерпел «Уотерфорд» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Богемианс» выиграл в одной встрече
  • Три очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.74 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Больше двух голов на двоих команды не забьют в будущей встрече.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 04:19
Ставлю согласно статистике очных встреч - ТМ(2,5).
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