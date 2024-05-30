«Уотерфорд» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Уотерфорд» – «Богемианс», который состоится 31 мая 2024 года
«Уотерфорд»
«Синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают пятое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Уотерфорда» за последнее время. С минимальным счётом «Шелбурн» выиграл у команды «Уотерфорд Юнайтед».
23 мая со счётом 4:2 «Синие» взяли верх над клубом «Дроэда Юнайтед».
«Богемианс»
На данный момент «Цыгане» в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на шестой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Богемианса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Синими». В рамках матча 16-го тура Премьер-дивизиона в сухую, забив три гола, «Чёрно-красные» выиграли на выезде у команды «Слайго Роверс».
24 мая со счётом 2:2 вничью сыграл «Богемианс» со «Святошами».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уотерфорд» – 2.55
- Ничья – 3.30
- Победит «Богемианс» – 2.80
- Победит «Уотерфорд» с форой -1.5 гола – 4.60
- Тотал голов больше 2.5 – 2.06
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.74
Статистика
- Четыре поражения потерпел «Уотерфорд» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Богемианс» выиграл в одной встрече
- Три очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.
Прогноз
В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.74 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Больше двух голов на двоих команды не забьют в будущей встрече.