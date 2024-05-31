Десять кандидатов на одно место. Новый тренер «Челси» попросил купить голкипера

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вчера, 09:48

Познакомимся с десятью потенциальными новичками лондонского клуба.

Итальянский специалист Энцо Мареска, несколько дней назад возглавивший «Челси», попросил руководство усилить состав. И первая позиция, которую нужно укрепить, — вратарская. Поэтому поиск нового стража ворот уже начался.

Проблемная позиция

Давайте проанализируем, кто же появится на «Стэмфорд Бридж». Но сначала оценим нынешнюю вратарскую бригаду и выясним, почему же она не устраивает Мареску. И не только Мареску.

В прошлом году «Челси» не стал удерживать Эдуара Менди. Француз из сборной Сенегала не захотел продлевать контракт и в итоге стал свободным агентом. Теперь «Шербурский зонтик» защищает ворота саудовского «Аль-Ахли». Лондонцы же своевременно позаботились о замене. 25 миллионов фунтов были потрачены на покупку Роберта Линча Санчеса. Наполовину англичанин, наполовину испанец Санчес неплохо защищал ворота «Брайтона», заработал хорошую репутацию в Премьер-лиге и получил приглашение в сборную Испании, оказавшись первым темнокожим вратарём в истории «красной фурии». В «Челси» посчитали, что 25-летний гигант, а рост Роберта 197 сантиметров, созрел для большого клуба, и предложили ему семилетний контракт. На радостях «Челси» отправил в «Реал» Кепу Аррисабалагу. Нашёлся повод. Сломался Тибо Куртуа, и «королевский клуб» арендовал на год бывшего вратаря сборной Испании. Но игра новичка не впечатлила. Санчес играл нервно, допускал ошибки, немало пропускал, а «Челси» терял очки. Впрочем, не только из-за вратаря. А в декабре Роберт порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца года. Также «Челси» заключил также семилетний контракт с 23-летним вратарём «Нью-Ингленд Революшн» Джордже Петровичем. Серб должен был доиграть сезон в МЛС , а потом в Лондоне решили бы — продлевать его аренду в Америке или дать шанс в Англии.

Как быть? Вернуть Кепу, проигравшего конкуренцию Андрею Лунину и присевшего на лавочку в Мадриде? Доверить ворота Маркусу Беттинелли, давно не имевшему игровой практики? Или отозвать из отпуска Джордже Петровича? Выбрали третий вариант, и сербский вратарь стал основным в «Челси» до конца сезона. Нельзя сказать, что Джордже оправдал доверие. Не самый звёздный голкипер. Вы могли его видеть в товарищеском матче сборных России и Сербии, завершившемся победой нашей команды 4:0. В итоге «Челси» пропустил 63 мяча, пришёл на финиш шестым, а Маурисио Почеттино лишился поста главного тренера.

Итак, на сегодняшний день «Челси» располагает четырьмя вратарями (командировка Кепы в «Реал» закончится после финала Лиги чемпионов). Ладно, 32-летний Беттинелли может и дальше сидеть на лавочке. А что делать с остальными? Контракт Кепы, некогда самого дорогого вратаря планеты, истекает летом 2025 года, а Петрович и Санчес связаны с лондонцами до 2030. Санчес к тому же и травмирован, кто же его купит с больным коленом. А разгружать зарплатную ведомость надо. Держать в резерве многомиллионных вратарей — непозволительная роскошь даже для «Челси». Озадачил Мареска свой новый клуб. А теперь давайте пофантазируем: кто же сможет усилить вратарскую бригаду.

Дорого и сердито

Мик Меньян (Франция, 28 лет, «Милан», 40 миллионов евро (по данным Transfermarkt))

Чаще всего в новостях про «Челси» вспоминают Мика Меньяна, чей контракт с «Миланом» в силе до лета 2026 года. Писали, что лондонцы готовы выложить за гвианца 70 миллионов. Мик на данный момент первый номер сборной Франции, опытный и мастеровитый, не склонный к авантюрам. Но при этом иногда может пропустить несложный мяч. Кроме того, Меньян склонен к травмам. Последний чемпионат мира он пропустил из-за проблем со здоровьем. В завершившемся сезоне Мик также не раз попадал в руки медиков, а в концовке чемпионата залечивал мышечную травму, и не играл. Поэтому в «Челси» наверняка учтут этот фактор, прежде чем приобрести французского вратаря.

Кошта (Португалия, 24 года, «Порту» 45 миллионов)

Обосновавшийся в воротах сборной Португалии Диогу Кошта давно на карандаше у ведущих клубов мира. «Челси», прежде чем купить Санчеса, тоже рассматривал кандидатуру португальца. Контракт Кошты с «Порту» истекает в 2027, но Диогу уже перерос уровень португальского чемпионата и готов к более серьёзным испытаниям. Вряд ли «Порту» продаст своего голкипера за 45 миллионов, будет выставлен ценник с суммой вдвое больше. Кошта очень хорош на линии ворот, частенько отбивает пенальти, уверенно играет ногами за пределами штрафной, но на выходах порою промахивается. Возможно, не хватает роста — 186 сантиметров. В 80-е годы прошлого столетия голкиперы с такими габаритами считались рослыми, а сейчас стандарты изменились. Может быть, рост Диогу и его высокая стоимость отпугнут потенциальных покупателей со «Стэмфорд Бридж».

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, 25 лет, «Пари Сен-Жермен», 40 миллионов)

В свете переезда Матвея Сафонова в Париж, такой вариант не выглядит фантастическим. Иначе зачем чемпионам Франции покупать ровесника Доннаруммы за 20 миллионов евро, к тому же попадающего под лимит на легионеров (ограничения не распространяется только на граждан ЕС ). Возможно, Джиджи навострил лыжи, несмотря на оставшихся два года контракта. Итальянец начинает скучать во французском первенстве, где помешать ПСЖ чемпионат может помешать только сам столичный клуб. Поэтому чемпион Европы может согласиться на переезд в Лондон. Тем более, новый тренер «Челси» тоже итальянец.

Унаи Симон (Испания, 26 лет, «Атлетик», 25 миллионов)

Основной вратарь сборной Испании несколько дней назад продлил контракт с «Атлетиком» до июня 2029 года, что вовсе не предусматривает его ухода из родного клуба. Просто «баски» выставят очень увесистый ценник. Выиграть в Бильбао что-то серьёзнее Кубка Испании или Лиги Европы сложно, а Унаи наверняка мечтает о чемпионском титуле и Лиге чемпионов. Но «Челси», обжёгшийся на рекордном трансфере Кепы, хорошенько подумает, стоит ли покупать ещё одного вратаря-баска за большие деньги. Не исключено, что и сам Симон, видя неудачи Кепы и Санчеса на «Стэмфорд Бридж», предпочтёт рассмотреть предложения от других клубов.

Ян Облак (Словения, 31 год. «Атлетико». 30 миллионов)



Слухи о возможном переходе Яна Облака в «Челси» возникали неоднократно, но так и не материализовались. А потом и вовсе утихли. Сейчас принято считать, что словенец так породнился с «Атлетико», что будет играть за «матрасников» до самой футбольной пенсии. Контракт Яна рассчитан до 2028 года. Но, во-первых, «Челси» нужен опытный, а не старый страж ворот, — Облак с его внушительным трудовым стажем подходит под эту категорию. А во-вторых, у «синих» есть опыт покупки вратаря «Атлетико». А именно предшественника Облака в воротах мадридцев Тибо Куртуа. Конечно, в Мадриде не захотят расставаться со своей легендой. Но приличные отступные плюс Кепа или Санчес в придачу могут все изменить.

Более бюджетные кандидаты

Мадс Хермансен (Дания, 23 года, «Лестер Сити», 9 миллионов)

Датский вратарь приехал из «Брондбю» в Англию и сделал там головокружительную карьеру. Где-то мы про такое слышали. Мадс Хермансен ещё не родился, когда Петер Шмейхель помог «Манчестер Юнайтед» выиграть заветный Кубок чемпионов. Но Хермансен, наверняка, наслышан о подвигах своего земляка и старается двигаться в том же направлении. За спиной у Мадса отличный сезон в воротах «Лестера», правда в Чемпионшипе. Опять же, Мареска прекрасно знает возможности датчанина. Да и сам Мадс не отказался бы от возможности продолжить сотрудничество. Контракт с «Лестером» до 2028 года «Челси» без проблем перебьёт солидной компенсацией. Но есть три нюанса. Во-первых, Хермансен по своей комплекции далеко не Шмейхель, — ростом меньше и в плечах уже. Во-вторых, опыта игры в больших чемпионатах у Хермансена нет. А в третьих, вытащить вратаря из своего бывшего клуба — не вполне этично для Марески.

Марко Карнесекки (Италия, 23 года, «Аталанта», 15 миллионов)

Открытие нынешнего сезона в Серии А. Марко, закалившись в арендах, закрепился в воротах «Аталанты», вытеснив оттуда Хуана Муссо. Правда, Лигу Европы бергамаски выиграли с Муссо, но это было решение тренера Джан Пьеро Гасперини. Марко — мощный парень, ростом за метр девяносто, подвижный, с хорошей реакцией и уверенный в себе. Контракт истекает через два года, скоро надо будет продлевать. Однако «Челси» может отпугнуть недостаток опыта — Карнесекки отработал всего два сезона в Серии А, один из них в «Кремонезе». В сборной пока не замечен. Поэтому, как и в случае с предыдущим кандидатом, с покупкой лучше повременить.

Александер Нюбель (Германия, 27 лет, «Бавария», 12 миллионов)

Когда-то Александер считался главным молодым вратарским талантом Бундеслиги. Но молодой вратарь «Шальке» позволил уговорить себя на переход в «Баварию». И в Гельзенкирхене горшки побил, и в Мюнхене не прижился. Баварцы дважды отдавали Нюбеля в аренду — в «Монако» и «Штутгарт», где Нюбель неплохо проявил себя. Особенно в «Штутгарте». «Швабы» были бы рады оставить Александера у себя, но выкупить не могут. Однако продлили аренду до 2026 года. А вольную в Мюнхене он получит только очень не скоро – в 2029.. «Бавария» же не рассматривала Нюбеля всерьёз, иначе зачем отдала его в прокат даже при травмированном Мануэле Нойере. Продажа Александера в «Челси» была бы выгодной сделкой для всех сторон. Но есть сомнение, что вратарь, привыкший защищать ворота команд средней руки, заиграет в большом клубе. Пример Санчеса довольно свеж.

И два фантастических, но не утопических варианта

Тибо Куртуа (Бельгия, 32 года, «Реал», 30 миллионов)

Конечно, Тибо нехорошо уходил из «Челси» в «Реал». Но с той поры прошло шесть лет, обиды утихли, а многие болельщики «Челси» с ностальгией вспоминают носатого бельгийца. Тибо немолод, подвержен травмам, из сборной Бельгии его попросил Доменико Тедеско, но он вовсе не растратил свой потенциал и способен ещё несколько лет поиграть на высоком уровне. И пусть за пост номер один в Мадриде бьются Андрей Лунин с условным новичком. Куртуа может сыграть в финале Лиги чемпионов, а потом перезагрузить свою карьеру на «Стэмфорд Бридж» и достойно встретить футбольную старость. Заодно и «Челси» помочь. Конечно, такой поворот событий маловероятен, но отрицать его не стоит.

Давид Де Хеа (Испания, 33 года. Без клуба. Бесплатно)

Целый год некогда знаменитый испанец сидел без работы. Конечно, Давид иногда напоминал о себе. А именно анонсированными, но несостоявшимися переходами — в «Реал», «Баварию», «Ньюкасл», «Аякс», Саудовскую Аравию. Но так нигде не трудоустроился. 33 года — это еще не возраст для вратаря, можно поиграть. Мастерства Давиду не занимать, опыта тем более. А уж с мотивацией вообще проблем нет — доказать «Манчестер Юнайтед», что поспешили расстаться со своим знаменитым стражем ворот. Давид, на минуточку, сыграл в воротах «красных дьяволов» больше, чем Алекс Степни, Петер Шмейхель и Эдвин ван дер Сар. Платить испанцу адекватную зарплату — вариант более рациональный, чем тратить миллионы на звёзд или приглашать «котов в мешке». Другое дело, никто не знает, как отразилась на Де Хеа годичная пауза в карьере