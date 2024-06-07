Роналду показал пресс, Зиньковский слетал в Хогвартс. Как футболисты провели эту неделю

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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Форвард «Спартака» Александр Соболев посетил Венецию.

А полузащитник «красно-белых» — Хогвартс.

Легенда «Зенита» уже загорает.

Милота дня. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин провел фотосессию с беременной женой.

А футболист «Зенита» Андрей Мостовой показал своего самого преданного болельщика.

Игрок «Спартака» Квинси Промес набирает форму в тренажерном зале.

Полузащитник «Бетиса» женился.

Девушка дня. Невеста голкипера «Ньюкасла» Лориса Кариуса.

Игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден решил набраться сил перед Евро.

Хавбек МЮ Мэйсон Маунт сыграл в гольф.

Бывший голкипер «Арсенала» Дэвид Симен показал свой свежий улов.

Форвард «Тоттенхэма» Тимо Вернер увидел Колизей.

А хавбек «Вест Хэма» Лукас Пакета — фанат Спайдермэна. Скоро у него будет время пересмотреть весь контент про этого супергероя и не только про него.

Криштиану Роналду похвастался своей физической формой.

Помните, друзья, что время летит быстро — даже легенды стареют!

Поль Погба держит форму, хотя ему еще долгое время предстоит отбывать дисквалификацию.

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас отпраздновал день рождения своей жены.

Хороших выходных! Старайтесь провести их на природе, ведь уже лето! Берите пример с Лукаса Подольски.