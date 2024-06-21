Швейцария — Германия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.06.2024)

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21 июня 2024, 11:02

Швейцария

"Нати” занимают 19-е место в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти последнюю пару игр с их участием, чтобы спрогнозировать вероятный исход предстоящего матча с немецкой командой. 15-го июня сборная Швейцарии выиграла венгров с разницей в два мяча (3:1).

19-го июня у "Красных крестоносцев” произошла встреча с Шотландией, которая закончилась с результатом 1:1.

Германия

"Немецкая машина” в международном рейтинге ФИФА стоит на 16-м месте. Вспомним последние сыгранные матчи с ее участием. 14-июня произошел первый матч в рамках Евро 24, в котором немцы выиграли Шотландию с разницей в четыре мяча (5:1).

19-го июня "Бундестим” встретились с Венграми, матч закончился победой первых со счетом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

· Триумф Швейцарии — 5.20

· Ничья — 3.94

· Победа немцев — 1.76

· Победа Германии с форой -1.5 — 1.01

· ТБ 3.5 — 2.77

· ТМ 3.5 — 1.39

Статистика

· Швейцария выиграла три из пяти последних игр.

· За тот же период немцы выиграли четыре раза.

· Последняя очная встреча закончилась вничью (3:3).

Прогноз

Немцы в последнее время показывают отличную игру. Рекомендуем сделать ставку на победу Германии в БК Pinnacle с коэффициентом 1.76.