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Чехия — Турция: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.06.2024)

вчера, 15:25
Чехия — Турция: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.06.2024)

Чехия

"Локомотив” в международном рейтинге ФИФА стоит на 36-м месте. Освежим в памяти результаты последних двух игр, для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с Турцией. 18-го числа чехи уступили один мяч Португалии (2:1).

22-го июня матч со сборной Грузии завершился вничью с результатом 1:1.

Турция

"Лунные звезды” в международном рейтинге ФИФА занимают 40-е место. Освежим в памяти последнюю пару поединков. 18-го июня турки выиграли национальную команду Грузии с разницей в два мяча (3:1).

22-го число сборная проиграла португальцам со счетом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победа Чехии — 2.62
  • Ничья — 3.45
  • Победа Турции — 2.91
  • Победа Турции с форой -1.5 — 1.15
  • ТБ 3.5 — 2.69
  • ТМ 3.5 — 1.41

Статистика

  • Чехи за последнее время получили три победы.
  • Турция за тот же период времени получала один триумф.
  • В последней очной встрече победили турки.

Прогноз

Команды примерно одного уровня силы. Рекомендуем поставить на ничью в БК Pinnacle с коэффициентом 3.45.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 17:50
Можно рискнуть и поставить на Тм 2,5 в этом матче... битва будет особенно в центре поля.
hv9bgeb4y24r
hv9bgeb4y24r
вчера в 15:46
Чехия и Турция — сильные соперники, и исход их встречи сложно предсказать. В последних играх обе команды показали хорошую игру, и у каждой есть свои сильные стороны.
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