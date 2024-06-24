Чехия — Турция: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.06.2024)

Чехия
"Локомотив” в международном рейтинге ФИФА стоит на 36-м месте. Освежим в памяти результаты последних двух игр, для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с Турцией. 18-го числа чехи уступили один мяч Португалии (2:1).
22-го июня матч со сборной Грузии завершился вничью с результатом 1:1.
Турция
"Лунные звезды” в международном рейтинге ФИФА занимают 40-е место. Освежим в памяти последнюю пару поединков. 18-го июня турки выиграли национальную команду Грузии с разницей в два мяча (3:1).
22-го число сборная проиграла португальцам со счетом 3:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победа Чехии — 2.62
- Ничья — 3.45
- Победа Турции — 2.91
- Победа Турции с форой -1.5 — 1.15
- ТБ 3.5 — 2.69
- ТМ 3.5 — 1.41
Статистика
- Чехи за последнее время получили три победы.
- Турция за тот же период времени получала один триумф.
- В последней очной встрече победили турки.
Прогноз
Команды примерно одного уровня силы. Рекомендуем поставить на ничью в БК Pinnacle с коэффициентом 3.45.