Чехия — Турция: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.06.2024)

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вчера, 15:25

Чехия

"Локомотив” в международном рейтинге ФИФА стоит на 36-м месте. Освежим в памяти результаты последних двух игр, для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с Турцией. 18-го числа чехи уступили один мяч Португалии (2:1).

22-го июня матч со сборной Грузии завершился вничью с результатом 1:1.

Турция

"Лунные звезды” в международном рейтинге ФИФА занимают 40-е место. Освежим в памяти последнюю пару поединков. 18-го июня турки выиграли национальную команду Грузии с разницей в два мяча (3:1).

22-го число сборная проиграла португальцам со счетом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

Победа Чехии — 2.62

Ничья — 3.45

Победа Турции — 2.91

Победа Турции с форой -1.5 — 1.15

ТБ 3.5 — 2.69

3.5 — 2.69 ТМ 3.5 — 1.41

Статистика

Чехи за последнее время получили три победы.

Турция за тот же период времени получала один триумф.

В последней очной встрече победили турки.

Прогноз

Команды примерно одного уровня силы. Рекомендуем поставить на ничью в БК Pinnacle с коэффициентом 3.45.