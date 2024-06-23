Лукаку опять лишили гола. Но у Бельгии есть кому забивать

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сегодня, 00:48

Все команды группы E равны. Но некоторые равнее.

Второй тур чемпионата Европы завершался матчем в Кёльне, где играли команды группы E — сборные Бельгии и Румынии. Положение обязывало бельгийцев играть на победу. Румыны в случае выигрыша могли досрочно пробиться в 1/8 финала. Но встречу выиграла бельгийская команда, чем изрядно запутала таблицу.

Стремительный дебют

Тренер бельгийцев Доменико Тедеско выпустил в стартовом составе Юри Тилеманса, который должен был укрепить опорную зону. Но Тилеманс превзошёл себя. Уже на второй минуте он получил мяч от Ромелу Лукаку и распечатал ворота сборной Румынии. Однако румыны едва не отыгрались в ответной атаке. После подачи углового бил защитник Раду Дрэгушин. Вратарь «красных дьяволов» с трудом отбил мяч, летевший под перекладину.

Одного гола Тилемансу показалось мало. На 11-й минуте полузащитник «Астон Виллы» решился на дальний удар, который принял на себя Дрэгушин. Затем близок был к успеху Лукаку. Но Ромелу хронически не везёт на этом Евро. Вот и на 13-й минуте он простил румынскую команду. Затем уже Флориан Ницэ не позволил «красным дьяволам» развить успех, потащив удар Доди Люкебакио.

Бельгийцы продолжали атаковать. И защитник-ветеран Ян Вертонген бил, и Люкебакио, и Лукаку, и гиперактивный Жереми Доку. Но благодаря обороне и вратарю Ницэ счёт не менялся. Румыны же вели себя на поле скромно, даже застенчиво. Кроме упомянутого удара Дрэгушина в дебюте и вспомнить что-то сложно. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу команды Тедеско. Команда же Эдварда Йордэнеску больше стремилась не пропустить ещё, нежели отыграться.

Сжальтесь над Лукаку

После ситуация на поле не изменилась. Полное преимущество сборной Бельгии. Бил Кевин Де Брюйне — Ницэ справился. Доку простил румынскую команду, затем он же не смог переиграть Ницэ. А на 58-й минуте Де Брюйне вывел Лукаку один на один с Ницэ, и Ромелу уложил мяч в сетку. Свершилось! Лукаку прервал засуху!

Но рано радовался Ромелу. Вредный VAR обнаружил у него какой-то миллиметровый офсайд и отменил взятие ворот. Судьи отобрали у бельгийского гиганта уже три гола — два в игре со словаками и один с румынами. Лукаку пришлось смириться с решением польского судьи Шимона Марциняка. Конечно, форвард расстроился. Да и его товарищи чуть не прозевали рейд Денниса Мана. Хорошо, Кун Кастелс был начеку и своевременным выходом спас команду от неприятностей.

К проблемам реализации у бельгийцев добавилась ещё одна неприятность. Как и в игре со сборной Словакии, схватил жёлтую карточку Доди Люкебакио. Теперь он пропустит встречу третьего тура с командой Украины. Тедеско убрал форварда с поля, чтобы он не продолжил собирать урожай карточек. На поле появился Леандро Троссард. Затем отправились отдыхать Тилеманс и Доку, которых заменили Янник Карраско и Орель Мангаля.

Слово капитана

Но на второй гол «красные дьяволы» в итоге наиграли. На 80-й минуте Кастелс далеко выбил мяч от своих владений — прямо на Де Брюйне. Капитан сборной Бельгии выскочил к воротам, обыграл Дрэгушина и разобрался с Ницэ — 2:0. Вратарь Кастелс записал на свой счёт голевой пас.

Но даже при таком счёте Румыния оставалась лидером группы. Главное было не пропустить третий мяч. А это было вполне возможно. Флориан Ницэ был бессилен против удара Лукаку. Но Ромелу снова не смог отличиться. Его удар пришёлся в Дрэгушина.

А тут вышедший на замену Денис Алибек едва не испортил настроение в бельгийском лагере. Ошибся в обороне Вут Фаэс. Алибек оказался один на один с Кастелсом и несильным ударом отправил мяч мимо вратаря. К счастью для «красных дьяволов», рядом находился Ян Вертонген. Ветеран не пропустил мяч в ворота.

Больше счёт не изменился. Бельгийцы выиграли 2:0, одержав свою первую победу на турнире. Однако лидером квартета Е осталась команда Румынии. Все четыре команды — Румыния, Бельгия, Словакия и Украина — набрали по три очка. И чтобы расставить их по порядку, приходится считать разницу мячей. А она лучше у румын — 3:2. Далее — бельгийцы — 2:1, затем словаки — 2:2. У сборной Украины 2:4. И если в заключительном туре будет две ничьих, то места в итоговой таблице распределятся соответствующим образом.

Кого искренне жаль, так это Ромелу Лукаку. Трудно припомнить, у кого из нападающих судьи отнимали такое количество голов на одном турнире. Причём все три отмены были на тоненького. Без VAR все голы были бы засчитаны. Теперь у Ромелу есть немало причин не любить систему видеоповторов.

Румыны, очаровавшие в первом туре, несколько растеряли своё обаяние. Команда Эжварда Йордэнеску любит и умеет атаковать. А вот игру от обороны не жалует. Дружина Доменико Тедеско вынудила соперника играть не в свойственной ему манере, за счёт чего и взяла верх.